Neuveröffentlichung am 14. Juni 2025: „Entdecke die einzigartige Welt der Ameisen – Geschichten zum Staunen und Schmunzeln“ von Bianca Drenske

Ameisen werden oft übersehen – dabei führen sie ein Leben voller Dramatik, Teamgeist und Raffinesse. In ihrem neuen Buch „Entdecke die einzigartige Welt der Ameisen – Geschichten zum Staunen und Schmunzeln“ nimmt Bianca Drenske ihre Leser:innen mit auf eine überraschende Reise in das verborgene Reich unter unseren Füßen.



In dreißig kurzweiligen, humorvollen und poetischen Geschichten erzählen die Ameisen selbst von ihren Abenteuern – als Architektinnen, Kriegsstrategen, Landwirtinnen und Meister der Tarnung.



Was wie Fiktion klingt, beruht auf faszinierenden Fakten aus der Welt der Biologie. Mit feinem Sprachgefühl und wissenschaftlichem Know-how verwandelt Drenske Naturwissen in lebendige Miniaturen voller Witz und Wunder.



Seit fast 25 Jahren ist die Autorin von Ameisen fasziniert. Was für viele bloß winzige Insekten sind, ist für sie ein Tor zu einer anderen Perspektive auf Natur und Leben. „Jede Ameise ist ein kleines Wunderwerk. Wer einmal genauer hinschaut, kann eine ganze Welt entdecken – und sich selbst darin ein Stück wiederfinden.“



Das Buch erscheint am 14. Juni 2025 beim Verlag Drenske Medien, ist überall im Buchhandel erhältlich und eignet sich zum täglichen Schmökern – ob für Erwachsene, Jugendliche oder naturbegeisterte Familien.



Titel: Entdecke die einzigartige Welt der Ameisen – Geschichten zum Staunen und Schmunzeln

Autorin: Bianca Drenske

Erscheinungstermin: 14. Juni 2025

ISBN: [bitte eintragen]

Format: Taschenbuch mit Klappenbroschur

Seitenzahl: 140

Preis: 20

Erhältlich im Buchhandel und online

