Strategischer Ausbau des Human Resources Bereichs bei DR-WALTER

Das stark wachsende mittelständische Unternehmen erweitert per 1. Juni sein Führungsteam um eine Schlüsselposition. Mit Laura Suhr hat DR-WALTER die Idealbesetzung für die Position des CHRO (Chief Human Resources Officer) gefunden.



Als hoch spezialisierte Führungskraft wird Laura Suhr (41) die komplexen Personalprozesse bei DR-WALTER steuern. Bei dem Experten für Reiseversicherungen und internationale Krankenversicherungen aus Deutschland ist die Zahl der Mitarbeitenden nach Corona von 90 auf 165 gestiegen. Dies und die weiterhin wachsende Bedeutung, viele gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen, machten die Einrichtung des neuen Geschäftsbereichs besonders wichtig. Bisher wurde das Personalmanagement von Dirk Imbach-Ratz, dem kaufmännischen Leiter (CFO), mit großem Engagement und Sachverstand verantwortet. Seine erfolgreiche Arbeit im HR-Bereich hat maßgeblich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Dank der Einrichtung des neuen Geschäftsbereichs kann Herr Imbach-Ratz sich nun wieder verstärkt seinen Kernaufgaben widmen. Die neue CHRO wird für die Rekrutierung, Einstellung, Entwicklung und Unterstützung der vielfältigen Belegschaft von DR-WALTER verantwortlich sein.



Umfassende Erfahrungen im HR-Umfeld



Laura Suhr (41) kann auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken. Nach ihrem Studium in Personalmanagement und Kommunikationsdesign trug sie Personal- und Budgetverantwortung für 550 Mitarbeiter in 13 Hotels inklusive Gourmetrestaurants (Castlewood Hotels Premier Asset Management GmbH), bevor sie als Head of ESG & Employer Branding zur MEGABAD GmbH wechselte. Bei dem mittelständischen E-Commerce-Unternehmen, das zu den Marktführern im Sanitärhandel in Europa zählt, verantwortete Frau Suhr die Konzeption und Umsetzung des Employer Brandings sowie das Management und Reporting der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien.



"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Laura Suhr für den neuen Human Resources-Bereich. Sie wird unsere positive Arbeits- und Unternehmenskultur weiter prägen und die digitale Transformation von DR-WALTER durch die Professionalisierung des HR-Teams hervorragend begleiten", kommentierte CEO Reinhard Bellinghausen den Neuzugang.

