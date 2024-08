Reiserücktrittsversicherung oder Reiseabbruchversicherung

Kosten für Flugumbuchungen

Taxi oder Transfer zum Flughafen

Anderweitige Hotelübernachtungen auf der Rückreise

Im Voraus bezahlte Übernachtungskosten

Gebuchte Ausflüge am Urlaubsort

Inklusive bereits bezahlter Dienstleistungen wie z.B. Yoga Kurs

Die Urlaubsreise ist gebucht - die Vorfreude groß. Aber was ist, wenn Sie Ihren Urlaub nicht wie geplant antreten können oder diesen vorzeitig abbrechen müssen? In unserem Beitrag erklären wir den Unterschied zwischen der Reiserücktrittsversicherung und der Reiseabbruchversicherung.Die Reiserücktrittsversicherung tritt in Kraft, wenn Sie einevor Antrittmüssen. Häufige versicherte Gründe dafür sind Erkrankungen, Komplikationen in der Schwangerschaft oder der plötzliche Tod eines Familienmitglieds. Die Stornokosten für eine abgesagte Reise können bis zu 100 Prozent des Reisepreises betragen. In diesem Fall hilft Ihnen eine abgeschlossene, welche die Kosten in voller Höhe deckt.Wenn Sie während einer Reise einen Unfall haben oder ernsthaft erkranken, müssen Sie diese entwederoder Sie können erst zu einem späteren Zeitpunkt die Rückreise antreten. Dieschützt Sie vor den finanziellen Folgen der plötzlichen Beendigung Ihrer Urlaubsreise. Dies gilt auch, wenn der Trip wegen schwerer Erkrankung oder Tod eines nahen Angehörigen vorzeitig beendet werden muss.Reiseabbruchversicherungen werden in den meisten Fällen im Zusammenhang mit einer Reiserücktrittsversicherung angeboten. Auch wir von reiseversicherung.com empfehlen diese Kombination. Wenn Sie einen Urlaub planen, dann sind diekurz vor Reisebeginn am höchsten. Bereits jede zweite Reisestornierung wird nur eine Woche vor Reiseantritt beim Reiseveranstalter angemeldet. Schließen Sie daher, besonders bei teuren Ausflügen, rechtzeitig eine umfangreiche Reiserücktrittsversicherung ab.Auch eine Jahresreiserücktrittsversicherung lohnt sich oft schon ab der zweiten Urlaubsreise. Alle Kurzreisen übers Wochenende, Städtetrips und spontane Familienausflüge über 50 Kilometer sind in derabgesichert. Gerade für Vielreiser ist dieser Tarif inklusive Reiseabbruchversicherung effektiv und sparsam.Zudem können Sie sich eine hohe Selbstbeteiligung im Schadensfall ersparen. Hierfür benötigen Sie eine Reiserücktrittsversicherung ohne Selbstbeteiligun g. Zwar sind Reiserücktrittsversicherungen mit Selbstbehalt die günstigeren Alternativen, dennoch empfehlen wir Ihnen den Schutz vor zusätzlichen Kosten bei Reiserücktritt oder Reiseabbruch.Bei einer außerplanmäßigen Abreise entstehen zusätzliche. Diese Zusatzkosten werden von der Reiseabbruchversicherung übernommen:Aber auch der anteilige Reisepreis von nicht genutzten Reiseleistungen wird von der Reiseabbruchversicherung erstattet:Sowohl die Allianz Travel , die Deutsche Reiseversicherung als auch die ERGO Reiseversicherung bieten geeignete Reiserücktrittsversicherungen an. Bei diesen Reiserücktrittsversicherungen gelten ebenfalls die erweiterten Bedingungen bei einer persönlichen Corona-Infektion. Bei einer schweren Unfallverletzung erfolgt mit Hilfe des Anbieters ein unkomplizierter Abbruch der Urlaubsreise.Die Europ Assistance ist eine Reiserücktrittsversicherung mit Reiseabbruchversicherung und ohne Selbstbehalt. Diese Versicherung leistet aus besonders vielen Gründen, unter anderem bei einem Terroranschlag, Verspätungsschutz von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beinhaltet sie viele internationale Notruf- und Serviceleistungen.