Internationale Au-pair-Konferenz: Chancen, Wachstum und globale Vernetzung

Auch in diesem Jahr war DR-WALTER als Sponsor auf der WETM-IAC (Work Experience Travel Market und IAPA Annual Conference) vertreten. Die internationale Au-pair-Konferenz, die vom 19. bis 21. März 2025 in Alicante stattfand, ist eine wichtige Plattform für den Austausch und die Weiterentwicklung der Branche. Als langjähriger Experte für die Absicherung von Au-pairs nutzt DR-WALTER diese Gelegenheit, um bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Die zahlreichen Vorträge und Workshops bieten wertvollen Input für die Weiterentwicklung unserer passgenauen Versicherungslösungen.Seit 17 Jahren ist DR-WALTER als „Associate Member“ in der IAPA International Au Pair Association aktiv und unterstützt deren Einsatz für den internationalen Kulturaustausch. Besonders wichtig ist aktuell, dass der Verband die Alliance for International Exchange unterstützt, die sich für den Erhalt und die Stärkung von Austauschprogrammen wie Au-pair, Praktika sowie College- und Universitätsstudien in den USA einsetzt.Die IAPA wächst kontinuierlich: Mit 145 Mitgliedern aus 45 Ländern haben sich nun auch Organisationen aus den USA, Belgien, China, Spanien, den Niederlanden, Madagaskar und Ecuador als neue Vollmitglieder angeschlossen. Ein besonderer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Ehrung langjähriger Mitgliedsorganisationen, die seit Jahrzehnten aktiv zur Förderung der Au-pair-Programme beitragen.Ein emotionaler Höhepunkt der Konferenz war die Verleihung des „IAPA Au Pair of the Year Award“. In feierlichem Rahmen wurde Isabella „Issy“ Foster aus Großbritannien ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrer amerikanischen Gastmutter und ihren Eltern reiste sie nach Alicante, um diesen besonderen Moment zu feiern. Ihr bewegender Bericht über die enge Verbindung zu ihrer Gastfamilie und ihren drei Gastkindern unterstrich die tiefgehende Bedeutung des Au-pair-Programms.Bereits 2024 kamen mit 19.352 Au-pairs rund 2.000 weniger in die USA als im Vorjahr. Die Lage hat sich unter „Two Months of Trump 2.0“ weiter verschärft, wie Mark Overmann von der Alliance for International Exchange berichtete: Die Finanzierung internationaler Austauschprogramme wurde ausgesetzt, zudem droht ein Einreiseverbot für bestimmte Länder.Unter der neuen US-Regierung stehen internationale Austauschprogramme unter verstärkter Prüfung. Doch die Bedeutung der BridgeUSA -Programme ist unbestreitbar: 1,7 Millionen ehemalige Teilnehmer stärken heute als Führungskräfte weltweit die Beziehungen zu den USA. Das Au-pair-Programm verbindet eben nicht nur Länder, sondern vor allem Menschen. Ohne Au-pairs hätten 87 Prozent der betroffenen Familien keine adäquate Kinderbetreuung.2023 spülten die BridgeUSA-Programme 811,2 Millionen Dollar in die US-Wirtschaft. Kulturaustausch bringt Amerika also nicht nur internationales Ansehen, sondern auch handfesten Wohlstand.