DR-WALTER revolutioniert Schadenmanagement

Der Assekuradeur DR-WALTER hat gemeinsam mit dem Essener Startup Flixcheck einen vollständig digitalen Schadenprozess etabliert. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Schadenbearbeitung und optimiert die Arbeitsabläufe des Unternehmens nachhaltig. So konnte die Bearbeitungszeit von Leistungsfällen halbiert werden - ein Meilenstein in Sachen Kundenservice und Effizienzsteigerung.Früher mussten Schadensmeldungen und Arztrechnungen umständlich per Post, Telefon, Fax oder E-Mail eingereicht werden. Heute fließen die strukturierten Daten über das innovative Selfservice-Tool von Flixcheck direkt in das AMS-Verwaltungssystem. Dies erlaubt den Mitarbeitenden der Leistungsabteilung, dank KI-gestützter Kundenprozesse und Automatismen, sofort mit der Bearbeitung zu beginnen. Das Ergebnis ist eine deutliche Zeitersparnis sowie eine spürbare Entlastung des Teams, das sich nun verstärkt auf komplexe Fälle und individuelle Kundenbedürfnisse konzentrieren kann.Die Digitalisierung des Schadenprozesses hat bei DR-WALTER nicht nur zu einer deutlichen Effizienzsteigerung in der Leistungsbearbeitung geführt. Auch die Vertrags- und Zahlungsabteilungen profitieren von der Automatisierung., sagt Timo Dreger, Geschäftsführer und COO von DR-WALTER.Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen DR-WALTER und Flixcheck steht beispielhaft für die digitale Zukunft der Versicherungsbranche. DR-WALTER wird auf der DKM - Die Leitmesse gemeinsam mit Flixcheck einen Vortrag zu diesem Thema halten. Timo Dreger und Helin Topallar, Flixcheck GmbH, stellen am 30.10.24 um 10:35 Uhr den Prozess der Einführung von KI-gestützten Kundenprozessen durch strukturierte Daten vor und erläutern, wie diese Technologien die Zukunft des Schadenmanagements gestalten.