Campingversicherungen: Sicherheit und Schutz für den Auslandsurlaub

Mit dem eigenen Wohnmobil, Camper oder Wohnwagen können Sie jederzeit sofort losfahren. Das ist verlockend. Dennoch sollten Sie bei Reisen ins Ausland vorher überprüfen, ob Ihreund Reisekrankenversicherung auch an Ihrem Reiseziel Versicherungsschutz bieten. Ist ein Schaden beispielsweise durch Sturm oder Vandalismus an Ihrem Mobilheim oder Wohnwagen entstanden, ist es zu spät, erst dann diezu studieren. Informieren Sie sich immer vorher, ob der Versicherungsschutz Ihrer Kfz-Versicherung dort gilt, wohin Sie verreisen möchten. Ebenfalls keine gute Idee: Sie bemühen sich erst im Akutfall um eine Reisekrankenversicherung, wenn Sie oder ein Familienmitglied nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus müssen. Sie gehen ohne Reisekrankenversicherung ein hohes Risiko ein.gültigenim Ausland müssen Sieaus eigener Tasche. Werden Sie mit einem Krankentransport zurück in Ihr Heimatland gebracht, dann bleiben Sie ohne Auslandskrankenversicherung auf Kosten sitzen, die mehrere zehntausend Euro betragen können. Vergleichen Sie jetzt die günstigsten Tarife für Ihre Reisekrankenversicherung Imoder Wohnwagen unterwegs zu sein, verleitet dazu, sich sehr sicher zu fühlen. Dochsind überall schnell passiert. Sie stolpern über eine Schnur am Vorzelt des Nachbarn und verursachen einen Riss in der Zeltwand oder stoßen gegen ein offenes Wohnwagenfenster, das dadurch zu Bruch geht. Mit einer Reisehaftpflichtversicherung sind Sie für diesen Fall gut versichert. Diese Versicherung steht für Schäden ein, die Sie oder auch Ihre Kinder unbeabsichtigt Dritten zufügen. Mit einer Reisegepäckversicherung ist darüber hinaus Ihr Hab und Gut bei großen und kleineren Schäden odergeschützt. Denn Reisegepäck und persönliche Gegenstände sind nicht automatisch über die Hausratversicherung mitversichert. Beachten Sie dabei die besonderen Bedingungen für Campingreisen. Wollen Sie im Ausland hin und wieder auf den eigenen zwei Rädern die Gegend erkunden: Insbesondere bei den sehrempfiehlt sich eine eigene Fahrradversicherung für den besten Schutz. Alle Campingversicherungen können Sie online auf reiseversicherung.com abschließen, immer mit Tiefpreisgarantie.Nicht jeder, der einen Campingurlaub plant, muss zugleich Besitzer eines eigenen Wohnmobils sein. Wenn Sie sich Ihren, achten Sie immer auf den passenden Versicherungsschutz, der Sie im Schadensfall absichert. Allen stolzen Besitzern auf Zeit bieteneinen Rundum-Schutz. Mit einem Camping-Reiseschutzpaket können Sie u. a.:Viele Campingbegeisterte nutzen früher oder später einen dauerhaften Stellplatz für das Wohnmobil oder den Wohnwagen. Das kann der Campingplatz oder ein anderes Winterquartier sein. Einefür dasist das Gegenstück zur Wohngebäude- und Hausratversicherung. Windstärke 8 und Ihr Vorzelt macht sich selbstständig? Über eine Campingversicherung, speziell für Dauercamper sind bei Bedarf Ihr Vorzelt, aber auch Sat-Anlagen oder ein fester Vorbau versichert.Egal ob Dauercamper, Neueinsteiger mit gemietetem Wohnmobil oder abenteuerlustiger Campingprofi mit eigenem Wohnwagen: Versichern Sie sich und Ihre Mitreisenden, Ihr Wohnmobil und das Inventar immer durch einen umfassenden Camping-Versicherungsschutz. So sind Sie insbesondere bei Krankheit und Unfall, aber auch bei Schäden oder Diebstahl im Ausland bestmöglich abgesichert.