Auslandsstudium und Krankenversicherung

Kaum war die Bewerbung an einer ausländischen Hochschule erfolgreich, warten schon die nächsten Herausforderungen. Beispielsweise die passende Krankenversicherung für das Auslandsstudium zu finden. Wie das gelingt, lesen Sie hier.Zusätzlich zurist es notwendig eineabzuschließen. Nur so sind Studierende bei Krankheit oder Unfall auch während des Auslandsstudiums umfassend abgesichert. Egal, ob Studenten über ein gefördertes Austauschprogramm neue Erfahrungen imsammeln wollen oder sie sich direkt bei einer ausländischen Hochschule beworben haben: Für die gesamte Dauer ihres Auslandsstudiums benötigen sie immer eine zusätzliche Versicherung. Diese Empfehlung sprechen nicht nur wir aus, sondern unter anderem auch deutsche Hochschulen, die sich beispielsweise über ERASMUS-Programme kontinuierlich mit dem Thema Studium im Ausland beschäftigen.Die(GKV) erstattet Studenten in vielen Ländern Europasnur in einem sehr. Damit diese Versicherung im europäischen Ausland überhaupt Aufwendungen übernimmt, muss es sich immer umhandeln. Somit besteht für die gesetzliche Krankenkasse grundsätzlich keine Verpflichtung, ihnen anfallende Kosten bezahlen zu müssen. Vertritt ihre Krankenkasse den Standpunkt, dass beispielsweise eine Behandlung auch zu einem späteren Zeitpunkt ausreichend gewesen wäre – nämlich nach Beendigung ihres Auslandsstudiums und der Rückkehr nach Deutschland – müssen sie angefallene Kosten selbst tragen. Ein weiteres Kostenrisiko: Die gesetzliche Versicherung erstattet Studierenden nur die Leistungen, die in Ihrem derzeitigen Studienlandsind. Diese können sich deutlich von den Leistungen unterscheiden, die Studenten aus Deutschland gewohnt sind. Außerdem erstattet ihnen die GKV nicht 1:1 die Behandlungskosten, sondern übernimmt nur bis zu einem, wie er in Deutschland für eine vergleichbare Behandlung angefallen wäre.Achtung: Informationen, in welchen Ländern Auslandssemester derzeit coronabedingt vor Ort durchgeführt werden können, finden Sie unter anderem auf den Seiten des DAAD oder einer Website für Studierende vom Bundesministerium für Bildung und Forschung . Über aktuelle Reisewarnungen für Ihren Auslandsaufenthalt informiert Sie das Auswärtige Amt In welchen Ländern Europas gilt die gesetzliche Krankenversicherung auch während eines Auslandsstudiums?Die gesetzliche Krankenversicherung giltGenau genommen gilt nicht die GKV, sondernhaben mit dereinen Basis-. Die EHIC besitzen Sie automatisch, wenn Sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind. Schauen Sie auf die Rückseite Ihrer Gesundheitskarte, dort befindet sich Ihre EHIC. Mit Bosnien-Herzegowina, der Türkei und Tunesien bestehen Sozialversicherungsabkommen. Hier benötigen Studenten bei Ärzten oder im Krankenhaus statt der EHIC eine Provisorische Ersatzbescheinigung (PEB). Diese sollten Studenten vor Abreise von ihrer Krankenkasse anfordern. In allen anderen Ländern als den genannten, übernimmt die GKV keine Leistungen während eines Auslandssemesters. Dort müssten sie ohne Auslandskrankenversicherung alle Kosten selbst bezahlen. Für Staaten wie die USA, Kanada oder Australien ist eine private Auslandskrankenversicherung grundsätzlich vorgeschrieben. Ohne diesen Versicherungsschutz mit einem vorgegebenen Leistungsumfang ist keine Bewerbung für ein Auslandssemester möglich.Günstige Versicherungen direkt online buchen: Nutzen Sie den Versicherungsvergleich von Auslandskrankenversicherungen für StudentenIn der Regel übernimmt Ihre Krankenversicherung beim Auslandsstudium keine Kosten füreine zusätzlichetragen Studenten einEineist eine absolut. Denken Sie an die hohen Kosten, die beispielsweise allein bei einem Krankenrücktransport nach Deutschland anfallen können. Viele Versicherer bieten maßgeschneiderte und günstige Tarife für deutsche Studierende im Ausland an. Sie wählen einfach den Tarif, der genau zu Ihren Anforderungen passt.Die meisten Studierenden in Deutschland sind Mitglied einer GKV. Entweder sind sie direkt bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert oder Mitglied im Rahmen einer Familienversicherung. Es gibt aber ebenso die Möglichkeit, sich zu Beginn des Studiums privat zu versichern. Alsgelten für Studenten. So werden ihnen beispielsweise während eines Auslandssemesters auch Behandlungen bei Privatärzten oder in Privatkliniken erstattet. Informieren Sie sich vorab, ob Ihre private Krankenversicherung auch für das Land, in dem Sie studieren möchten, Kosten übernimmt und wenn ja, welche das konkret sind. Beachten Sie bitte, dass auch viele Privatversicherungenfür einenanbieten. Es werden also keine Kosten für einen Krankenrückransport übernommen, sodass Sie sich beispielsweise nach einem Unfall im Ausland anschließend in Deutschland weiterbehandeln lassen könnten. Diese Leistung bieten in der Regel nur Auslandskrankenversicherungen an.Als Mitglied einer Krankenversicherung ist es für Sie selbstverständlich, dass Sie in Deutschland sehr gut ärztlich versorgt werden. Und dass Sie nicht bei jeder Leistung mit hohen Kosten rechnen und diese selbst bezahlen müssen. Eineist deshalb für jeden Studierenden im Ausland. Unabhängig davon, ob Sie in der EU ein Auslandssemester einlegen oder es Sie auf einen anderen Kontinent zum Auslandsstudium zieht. 