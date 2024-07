5 Tipps für Ihre Mietwagenversicherung im Ausland

Mit dem eigenen Mietwagen können Sie komfortabel den Urlaubsort erkunden oder intensiv ein ganzes Land entdecken. Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Tipps zum Thema Mietwagenversicherung im Ausland zusammengestellt.In Deutschland ist sie vorgeschrieben: die. Damit sind Sie bei Personen, Sach- oder Vermögensschäden abgesichert, die Sie mit dem Auto unbeabsichtigt Dritten zufügen. Die Mindestdeckungssummen betragen in Deutschland 7,5 Millionen Euro bei Personenschäden, 1,22 Millionen Euro bei Sachschäden und 50.000 Euro bei Vermögensschäden. Deckungssummen sind die Kosten, bis zu denen eine Versicherung Leistungen übernimmt. Ob Sie nun die Buchung Ihres Mietwagens in Deutschland vornehmen oder sich am Zielort für einen Anbieter entscheiden: Eine Haftpflichtversicherung ist meistens inklusive. Jedoch richtet sich die Höhe der Leistungen nach den Bestimmungen des Landes, für das Sie ein Leihauto anmieten. Diese können stark voneinander abweichen.: Prüfen Sie genau,Ihr Vermieter bei der Mietwagenversicherung im Ausland festlegt. Steht dort bei Personenschäden eine Deckungssumme von einigen Tausend Euro, müssen Sie alle darüber hinaus anfallenden Kosten selbst bezahlen. Verursachen Sie einen Unfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt werden, kommen für Sie im schlimmsten Fallzusammen.Gegen Schäden an Ihrem Mietwagen sichern Sie Teilkasko- oder Vollkaskoversicherungen weltweit ab. Die Teilkasko deckt nur begrenzte Risiken ab. Beispielsweise leisten einige Anbieter von Mietwagenversicherungen im Ausland nicht bei selbstverursachten Unfällen. Dagegen bietet die Vollkasko einen umfassenderen Versicherungsschutz.: Legen Sie bei Buchung Ihres Mietwagens Wert auf einen. Manchmal lässt Ihnen der Vermieter die Wahl zwischen Vollkasko. Mit Selbstbeteiligung heißt: Sie müssen sich bis zu einer festgelegten Summe am entstandenen Schaden beteiligen. Entscheiden Sie sich gegen die Selbstbeteiligung, dann übernimmt der Versicherer viele Kosten. Prüfen Sie bitte auch immer die Einzelleistungen. Beispielsweise ob Schäden an Glas oder Reifen und eine Diebstahlversicherung inklusive sind. Vollkaskoversicherungen ohne Selbstbeteiligung werden übrigens bei manchen Anbietern auch als(CDW) bezeichnet.: Dashat in einer Broschüre die wichtigsten Abkürzungen bei Selbstbehalt-Versicherungen zusammengestellt. Außerdem finden Sie bei dieser Servicestelle auch weitere Informationen bei möglichen Streitigkeiten mit der Mietwagenfirma.Oft werden Sie zur Buchung Ihres Mietwagens eine Kreditkarte nutzen. Davon können Sie beimdurchaus profitieren. Denn Kreditkarten umfassen, abhängig von der gewählten Variante in Silber, Gold oder Platin, auch verschiedene Versicherungen. In manchen Fällen umfassen die Versicherungsleistungen der Kreditkarte auch einefür Mietwagen im Ausland. Haben Sie einen Unfall und die Deckungssumme der Kfz-Haftpflicht Ihrer Kfz-Reise-Haftpflichtversicherung reicht dafür nicht aus, dann stockt diese Zusatz-Haftpflichtversicherung den Betrag auf die in Deutschland geltenden Deckungssummen auf. Diese Versicherung wird auch alsbezeichnet und gilt in vielen Ländern Europas. Neben der Kreditkarte lohnt auch ein Blick in die Bedingungen von Kfz-Versicherung, Schutzbrief oder privater Haftpflichtversicherung. Eventuell versichern Sie diese auch bei Unfällen mit Mietfahrzeugen im Ausland.: Bevor Sie sich doppelt absichern,derund der Versicherungen, die Sie bereits haben.Es lohnt sich immer, die Kosten im Blick zu behalten. Auch bei der Mietwagenversicherung im Ausland ist das nicht anders.Sie im Vorfeldund die damit verbundenen. Ist bei der Mietwagenfirma eine Vollkasko-Versicherung mit Selbstbehalt im Mietpreis inklusive oder die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung zu gering, gibt es ein interessantes und preisgünstiges Angebot: die Selbstbehalt-Ausschluss-Versicherung . Diese Zusatzversicherung erstattet Ihnen weltweit bei einem Schaden am Fahrzeug Ihren Eigenanteil, also den vom Vermieter festgelegten Selbstbehalt. Auch bei der Mietwagen-Haftpflicht springt diese Versicherung ein. Ist bei einem Unfall die Deckungssumme des Vermieters zu niedrig, übernimmt die Selbstbehalt-Ausschlussversicherung den Differenzbetrag bis zu einem mit dem Versicherer vereinbarten Höchstbetrag.Preisgünstige Versicherungen rund ums Auto finden Sie immer auf reiseversicherung.com . Wir prüfen für Sie laufend die Qualität zahlreicher Versicherungsanbieter und treffen für Sie eine objektive Vorauswahl der interessantesten Angebote. Profitieren Sie von unserem unabhängigen Versicherungsvergleich – und das immer mit Tiefpreisgarantie.Auch wenn es Ihnen bisher vielleicht zu mühsam oder überflüssig erschien: Sie wissen jetzt, weshalb Sie ab sofort auch dieaufmerksam durchlesen sollten. Achten Sie genau auf die angebotenen Leistungen bei Haftpflicht und Kasko. Die Deckungssummen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung weichen bereits innerhalb Europas stark voneinander ab. In den USA gibt es bei den Beträgen starke Schwankungen zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Bei einem Vollkaskoschutz empfehlen wir Ihnen eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung. Berücksichtigen Sie aber auch preislich interessante Zusatzversicherungen wie beispielsweise den HanseMerkur Mietwagenschutz. : Denken Sie bei einem Schutz vor Schäden nicht nur an Ihren Mietwagen, sondern auch an Ihren. 