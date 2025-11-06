LG Hildesheim: Händler muss gedrosselten Senec-Stromspeicher zurück nehmen

Der Senec-Skandal bringt PV-Branche in Misskredit
Seit 2022 steht die Senec GmbH wegen massiver technischer Probleme in der Kritik. Nach mehreren Brand- und Verpuffungsfällen wurden zehntausende Stromspeicher per Fernzugriff abgeschaltet oder in ihrer Kapazität drastisch reduziert. Viele Verbraucher mussten monatelang auf eine Lösung warten, während Senec die Kapazität zur „Gefahrenabwehr“ und „Marktberuhigung“ einschränkte. Inzwischen sind zahlreiche Speicher ganz stillgelegt. Senec hat eine große Austauschaktion gestartet. Die Gerichte sehen in der Drosselung der Speicher via Fernwarte zunehmend einen erheblichen Sachmangel – Händler und Hersteller müssen funktionierende und sichere Systeme bereitstellen.
Das Urteil vom Landgericht Hildesheim im Überblick
Mit Urteil vom 29. Oktober 2025 bestätigte das Landgericht Hildesheim das Teilversäumnisurteil vom 3. Mai 2024.
- Gericht: Landgericht Hildesheim
• Datum: 29. Oktober 2025
• Aktenzeichen: 7 O 42/24
• Beklagte: Senec-Händler
• Streithelferin: Senec GmbH
• Ergebnis: Rückzahlung von 8.913,10 Euro nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des Speichers und Technikpakets
• Begründung: Drosselung bis 0 % Speicherkapazität stellt erheblichen Mangel dar
• Rechtsgrundlage: §§ 631, 633 Abs. 2, 634, 323, 326 BGB (Werkvertragsrecht)
• Kostenentscheidung: Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits
Das Landgericht Hildesheim stellte fest, dass der Senec-Speicher wegen seiner eingeschränkten und später vollständig aufgehobenen Speicherkapazität mangelhaft war. Bereits die Reduzierung auf 70 Prozent stelle ein erhebliches Leistungsdefizit gegenüber der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit dar. In den Entscheidungsgründen heißt es:
„Ein Batteriespeicher, der die höchstmögliche Speicherkapazität nie bzw. gar keine Speicherkapazität mehr erreicht, erfüllt die vertragliche Vereinbarung keinesfalls.“
Die Richter stellten klar, dass auch die Drosselung durch den Hersteller den Verkäufer nicht entlastet. Entscheidend sei, dass der Speicher im Ergebnis nicht mehr im Regelbetrieb arbeiten könne.
Der Mangel sei bereits bei Gefahrübergang angelegt gewesen, weil die Brandgefahr in der Konstruktion der NCA-Zellen wurzle. Die Kammer verweist dabei mehrfach auf den Hinweisbeschluss des OLG Hamm vom 11. April 2025 (Az. I-2 U 5/25), der die Drosselung auf 70 Prozent ebenfalls als erheblichen Mangel einstuft. Eine Frist zur Nachbesserung sei entbehrlich gewesen, da nur Senec selbst über die Software Einfluss auf die Speicherkapazität nehmen könne.
Bedeutung des Senec-Urteils und Einordnung durch Dr. Stoll & Sauer
Das Urteil aus Hildesheim reiht sich in eine wachsende Zahl verbraucherfreundlicher Entscheidungen gegen Senec und deren Vertriebspartner ein. Zuvor hatten bereits das LG Ravensburg, LG Koblenz, LG Bochum, LG Heidelberg und LG Stade ähnlich entschieden. Auch auf Ebene der Oberlandesgerichte zeichnet sich ein Trend ab:
Das OLG Hamm hat in mehreren Beschlüssen bestätigt, dass die Drosselung und die Brandgefahr einen Sachmangel begründen. Das OLG München will nach seinem Hinweisbeschluss vom 30. Juli 2025 (Az. 20 U 866/25 e) ein verbraucherfreundliches Urteil des LG Landshut bestätigen. Auch die OLG Oldenburg und Dresden haben – laut Energie & Management vom 19. Mai 2025 – signalisiert, dass die Drosselung und der Gefahrenverdacht als erhebliche Mängel einzustufen sind.
Aus Sicht der Knzlei Dr. Stoll & Sauer wird die Linie der Gerichte immer klarer: „Wer eine teure Speicherlösung kauft, hat Anspruch auf volle Funktionalität und Sicherheit. Diese Urteile zeigen: Die Verbraucher sind im Recht.
Rechtliche Möglichkeiten für Verbraucher
Wer einen gedrosselten Senec-Stromspeicher besitzt, kann folgende Rechtsansprüche geltend machen:
- Rücktritt vom Kauf- oder Werkvertrag wegen Mangelhaftigkeit des Speichers
- Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Geräts
- Schadensersatz wegen Nutzungsausfall und wirtschaftlicher Nachteile
- Minderung des Kaufpreises bei eingeschränkter Nutzung
- Kostenlose Ersteinschätzung im Senec-Online-Check
Die Entscheidung des Landgerichts Hildesheim bestätigt erneut: Eine Leistungsdrosselung oder Stilllegung von Senec-Stromspeichern ist kein Bagatellfall, sondern ein erheblicher Mangel. Verbraucher müssen sich mit halber Leistung oder „Sicherheitsupdates“ nicht zufriedengeben. Wer betroffen ist, sollte seine Ansprüche prüfen und rechtzeitig handeln. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern eine kostenlose Ersteinschätzung im Senec-Online-Check an