Datenleck bei MerkurBets, CrazyBuzzer und SlotMagie: Über eine Million Kundendaten betroffen

Ein massives Datenleck erschüttert die Online-Glücksspielanbieter MerkurBets, CrazyBuzzer und SlotMagie: Durch eine gravierende Sicherheitslücke sollen nach Medienberichten von Mitte März 2025 persönliche Daten von über einer Million Kunden öffentlich zugänglich gewesen sein. Vollständiger Name, Adressen, Bankverbindungen, Ausweisdaten sowie Fotos aus der Videoidentifizierung sollen öffentlich einsehbar gewesen sein. Die Betreiber sollen ihre Kunden über den Vorfall informiert haben. Ob die Daten bereits von Dritten missbraucht wurden, ist bislang unklar. Betroffene Verbraucher sollten jedoch nicht untätig bleiben: Datenschutzverletzungen wie diese können Schadensersatzansprüche begründen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet eineim Glücksspiel-Online-Check für betroffene Kunden an. In vergleichbaren Fällen, etwa beim Facebook-Datenleck, konnten bereits Schadensersatzbeträge von bis zu 3.000 Euro erfolgreich durchgesetzt werden.​Laut Berichten vonund derwurde bei den Online-Casinos MerkurBets, CrazyBuzzer und SlotMagie eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt, durch die unbefugte Dritte Zugriff auf umfangreiche Kundendaten hatten. Die IT-Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann stieß auf die Schwachstelle und informierte die zuständige Aufsichtsbehörde, die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Die betroffenen Unternehmen wurden daraufhin über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und sollen mit der Behebung der Sicherheitslücke begonnen haben.​Die kompromittierten Daten könnten umfassen:​Die Betreiber wie MerkurBets betonen auf ihrer Homepage, dass keine Passwörter kompromittiert wurden und dass es bislang keine Hinweise auf einen Missbrauch der Daten gibt. Dennoch besteht für betroffene Kunden aus Sicht unserer Kanzlei ein erhebliches Risiko, insbesondere im Hinblick auf Identitätsdiebstahl und Betrug.​Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner Entscheidung vom 18. November 2024 (Az.: VI ZR 10/24) klargestellt: Bereits der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten – insbesondere, wenn es sich um hochprivate oder intime Informationen handelt – stellt einen Schaden im Sinne von Art. 82 DSGVO dar. Was das für Betroffene des Glücksspiel-Datenlecks bedeutet:Der Angriff auf die Daten der Glücksspielanbieter soll nach Angaben von MerkurBets im Laufe des Februars und Anfang März 2025 stattgefunden haben. Wenn Verbraucher Kunde bei MerkurBets, CrazyBuzzer oder SlotMagie sind und befürchten, von dem Datenleck betroffen zu sein, sollten sie folgende Schritte in Betracht ziehen:Unsere Kanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrung im Datenschutzrecht und hat bereits in zahlreichen Fällen erfolgreich Schadensersatz für Betroffene von Datenlecks erstritten. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite, um Ihre Rechte gegenüber den verantwortlichen Unternehmen durchzusetzen.​ Datenlecks sind mehr als technische Pannen. Sie sind tiefgreifende Eingriffe in die Privatsphäre – und können zu massiven persönlichen Folgen führen. Doch die Betroffenen stehen nicht allein da. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung stärkt ihre Position – und wir als Kanzlei setzen sie durch. Jetzt Schadensersatz sichern – mit einer kostenlosen Ersteinschätzung im Glücksspiel-Online-Check