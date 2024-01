Dr. Basat: „Die Türkei wird auch 2024 ein globales Zentrum für ästhetische Operationen sein“

Der Gesundheitstourismus in der Türkei macht bemerkenswerte Fortschritte. Laut dem Bericht Tourism Sector Assessment 2023 von EY (Ernst & Young) vom November nimmt das Interesse am Gesundheitstourismus in der Türkei weiter zu. Fast 750.000 Menschen besuchten das Land allein im 1. Halbjahr 2023 für Gesundheitsdienstleistungen.Dr. Salih Onur Basat, ein angesehener plastischer Chirurg in der Türkei, erläutert die Gründe für den wachsenden Erfolg der Türkei in diesem Bereich, insbesondere bei ästhetischen Operationen. „Ich gehe davon aus, dass die steigende Nachfrage nach Brasilianischem Po-Lifting (BBL) , Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, Nasenkorrektur und ästhetischen Brustoperationen in der Türkei bis 2024 anhalten wird.“Dr. Basat erklärt: “Die Türkei hat sich dank ihrer hochmodernen Einrichtungen und der Expertise unserer medizinischen Fachkräfte zu einem weltweiten Ziel für hochwertige, erschwingliche elektive, rekonstruktive Chirurgie entwickelt.“ Er unterstreicht die hohen Standards der türkischen Gesundheitsinfrastruktur und das Engagement, die Qualität durch qualifizierte Ärzte und medizinisches Personal zu verbessern.Das Mommy Makeover, das eine Brustoperation, eine Bauchstraffung und eine Fettabsaugung umfasst, liegt bei internationalen Patienten im Trend. Dr. Basat legt Wert auf einen maßgeschneiderten Ansatz, der auf die einzigartigen Veränderungen des Körpers nach der Geburt eingeht. Er rät den Patienten, sich auszuruhen und die postoperativen Richtlinien zu befolgen, um eine optimale Genesung zu gewährleisten. Das Angebot der kosmetischen Chirurgie in der Türkei geht über das Mommy Makeover hinaus. Dr. Basat weist auf die Beliebtheit von Brustästhetik, BBL, Fettabsaugung, Bauchstraffung und Nasenkorrektur hin.„Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, einen spezialisierten Chirurgen auszuwählen und realistische Erwartungen an die Zeit nach der Operation zu haben“, rät Dr. Basat denjenigen, die eine Operation in der Türkei in Betracht ziehen. Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich der Gesundheitstourismus in der Türkei auf sein ehrgeiziges Ziel von 20 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch seine robuste Gesundheitsinfrastruktur und die Exzellenz seines medizinischen Personals.Da sich die Türkei weiterhin im Gesundheitstourismus hervortut und kosmetische und medizinische Behandlungen von Weltklasse anbietet, ist sie ein attraktives Reiseziel für Patienten aus aller Welt, die Qualität, Erschwinglichkeit und Fachwissen im Gesundheitswesen suchen.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.