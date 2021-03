NEU: Ida Plus Vitalfood

Das Bedürfnis nach einer ausgewogenen Ernährung, um damit die Gesundheit aktiv zu fördern, spielt bei vielen Hundehaltern eine immer größere Rolle.Trotz hochwertigem und artgerechtem Alleinfutter haben viele Hunde gesundheitliche Probleme, bei denen spezielle Ergänzungen auf schonende Weise helfen.Dies war bisher nur umständlich möglich. Denn durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, wie schwierig es mitunter sein kann, seinem Hund Futterergänzungen in Form von Pulvern oder Tabletten zu verabreichen.Mit unserer Produktneuheit ist es uns gelungen, dieses Problem zu lösen und so kombinieren wir mit unserem Vitalfood das Leckere mit dem Nützlichen.Mit unserem revolutionären Vitalfood verbinden wir zwei einzigartige Ansätze miteinander, indem wir die besonders wertvollen und zugleich funktionellen Bestandteile der Ergänzungsfuttermittel mit nahrhaftem Frischfleisch und Gemüse im unwiderstehlich leckeren und luftgetrockneten Snack-Format kombiniert anbieten.So einfach war die Gabe gesunder Ergänzungsfuttermittel noch nie!Endlich gehört lästiges Dosieren und Verabreichen von Tabletten oder Pulvern der Vergangenheit an!Statt Tricksen mit Leberwurst und Tabletten, heißt es nun einfach gesund und lecker snacken. Mit unserem Vitalfood gehen wir ganz bewusst auf individuelle Bedürfnisse des Hundes ein und bieten zu den häufigsten gesundheitlichen Fragestellungen einen einzigartigen Vitalfood Happen. Schenke deinem vierbeinigen Gefährten ein gesundes Hundeleben mit maximalen Glücksmomenten.Unser Vitalfood überzeugt durch 100 % naturbelassene Zutaten. Schonend luftgetrocknetes Fleisch bzw. Fisch kombiniert mit frischem Gemüse und leckeren Kräutern sowie gesunden Inhaltsstoffen, nachhaltig und ressourcenschonend hergestellt in Deutschland. Selbstverständlich haben wir bewusst auf Getreide, Zucker, Konservierungsstoffe und chemische Zusatzstoffe verzichtet. Kurzum: Unser Vitalfood steckt voller gesunder und wertvoller Zutaten.Außerdem verwenden wir pro Sorte nur eine einzige Proteinquelle, somit ist unser Vitalfood auch für futtersensible Hunde besonders geeignet.Lasst Zecken neidvoll zuschauen, während ihr sorgenfrei neue Abenteuer in der Naturerlebt! Dank wertvoller B-Vitamine (beispielsweise Biotin) und Zink aus der Bierhefe, Zistrosenkraut und Leinkuchenmehl werden die Abwehrkräfte gestärkt und ein glänzendes Fell sowie eine gesunde Haut unterstützt. Kombiniert mit frischem Seelachs und leckerer Pastinake wird daraus ein wahrer Gaumenschmaus.Besonders wohltuend für die Verdauung und die Kotkonsistenz deines Hundes sind die natürlichen und funktionalen Zusätze wie Aktivkohle, aktiven probiotischen Darmbakterien, Flohsamen und Fenchel. Besonders köstlich und bekömmlich werden die Happen dank magerem Kaninchenfleisch, magenschonendem Reis, frischen Karotten und Chicorée.Innere Gelassenheit und Ruhe werden auf sanfte und natürliche Weise durch Melisse, Baldrianwurzel, Passionsblume und wichtigen B-Vitaminen, die auch als Nervenvitamine bezeichnet werden, unterstützt. Endlich wieder entspannt stressigen Situationen im Alltag begegnen! Darüber hinaus sind sie dank saftigem Entenfleisch und schmackhaftem Kürbis besonders lecker.Strahlend schöne, gesunde Zähne erhält dein Liebling dank wertvoller Seealgen, welche eine natürliche Quelle für Jod darstellen, Petersilie und Eukalyptus sowie natürlichem Calcium und Phosphor. Kombiniert mit gesundem Hähnchenfleisch und knackigem Apfel sind sie außerdem ein besonderer Leckerbissen.Starke Gelenke und mehr Spaß an der Bewegung dank Grünlippmuschelextrakt, Kurkuma und Brennnessel sowie natürlich enthaltenes Magnesium, Calcium und Phosphor, welche die natürliche Gelenkfunktion unterstützen. Kombiniert mit frischem Lamm und schmackhafter Kartoffel sind sie außerdem verdammt lecker.Natürliche und funktionale Zusätze wie Brennnessel, Mariendistelsamen und Hanföl bescheren deinem Vierbeiner jede Menge Glücksgefühle. Kombiniert mit rein veganen Zutaten wie aromatische Süßkartoffel und köstliche Banane, schmecken sie außerdem besonders lecker. Natürlich mit klimafreundlichem Pfotenabdruck!Unser Vitalfood ist für erwachsene Hunde aller Rassen geeignet und kann begleitend bei chronischen Problemen dauerhaft oder prophylaktisch verabreicht werden.Die schmackhaften Würfel kannst du dabei während des Trainings, bei euren Spaziergängen oder als besondere Belohnung für zwischendurch verfüttern.Mehr zum Ida Plus Vitalfood erfährst du hier: