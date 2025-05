Sehnsucht nach Ferne – Die Solinger Künstlerkolonie

Neben dem Fixpunkt Solingen und dem Bergischen Land sind die Bilder der Solinger Künstlerkolonie geprägt von zahlreichen Reisen und Lebenserfahrungen. Sie reisten viel gemeinsam und malten, was sie sahen, Orte, Landschaften und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Fast zwei Jahrzehnte zogen die Künstler:innen gemeinsam durch Europa - von Sylt bis Norwegen, von der Schweiz bis Paris und Nordafrika, bevor sie sich in alle Himmelsrichtungen verstreuten.Menschlich und freundschaftlich eng verbunden, zeigt ihr künstlerischer Stil doch jeweils sehr individuelle und prägnante Ausdrucksweisen, von pastos aufgetragener Ölmalerei und farbintensiven, expressiven Aquarellen über transluzente Ölbilder bis hin zu zarten Pastellen und schnellen Zeichnungen.Die Ausstellung „Sehnsucht nach Ferne – Die Solinger“ präsentiert zahlreiche Werke der drei Protagonist:innen und ihren Blick auf die Welt. Besuchen Sie eine besondere Ausstellung im Museum Villa Stahmer in Georgsmarienhütte vom 18. Mai – 29. Juni 2025, Öffnungszeiten: Do und So: 15 bis18 Uhr, jeden ersten Sa im Monat: 15 bis18 Uhr, https://fk-villastahmer.de Weitere Informationen über die Ausstellung und die Solinger Künstlerkolonie erhalten Sie bei:Bettina Heinen-Ayech Foundation, Dr. Haroun Ayech, +49 (0)151 42221142, mail@bettina-heinen-ayech-foundation.com