Dr.Comoi verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativer Anwendungstechnologie

„Jeder will es werden, keiner will es sein“ – zu altern ist ein unaufhaltsamer Prozess, dem sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jeder Mensch etwa ab dem 30. Lebensjahr stellen muss, wenn, einfach ausgedrückt, täglich mehr Körperzellen absterben als neu gebildet werden. Insbesondere die Hautalterung ist dabei das Merkmal, mit dem der Alterungsprozess sichtbar wird. Der Wunsch, ihr entgegenzuwirken, ist der Hauptgrund für den internationalen Erfolg der Kosmetikindustrie. Anti-Aging-Produkte versprechen dem biologischen Prozess entgegenzuwirken, seine sichtbaren Auswirkungen zu mindern und insgesamt die Hautalterung zu verlangsamen. Ihre tatsächliche Wirkung darf dabei durchaus kritisch hinterfragt werden und sollte immer auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüfbar sein. Tatsächlich hat die Wissenschaft in den letzten Jahren im Bereich des Anti-Agings, also des Verstehens des komplexen Vorgangs der Hautalterung und der Entwicklung von wirksamen Gegenmaßnahmen, große Fortschritte gemacht. Dass in Kooperation zwischen Forschung und Kosmetikherstellern Produkte entwickelt werden können, die das Versprechen der Anti-Aging-Wirkung glaubhaft einlösen, beweist Dr.Comoi mit einer neuen Produktserie aus fünf speziellen Anti-Aging-Seren, entwickelt auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse.Die von Dr.Comoi seit März 2023 angebotene Produktserie basiert auf Wirkstoffen, die in den Forschungslaboren des international renommierten Herstellers Lipotec in Barcelona entwickelt wurden. Lipotec, gegründet 1987 und seit 2012 Teil der Lubrizol Corporation, ihrerseits seit mehr als 100 Jahren erfahren im Bereich der Entwicklung und Produktion industrieller Grundstoffe, zählt zu den führenden Active Incrediants Laboren weltweit.„Wir haben uns bewusst für einen Weg entschieden, der sich von der Herangehensweise anderer Kosmetikhersteller unterscheidet und die Qualität des Produktes in den Mittelpunkt stellt“, erklärt Mario Kronberg, einer der Schöpfer der Marke Dr.Comoi. „Deshalb haben wir die Wissenschaftler von Lipotec gefragt, welche Wirkstoffe nach ihren Erkenntnissen eine echte Anti-Aging-Wirkung erzielen.“Bei der von Lipotec entwickelten Auswahl an Wirkstoffen zeigte sich schnell, dass ihre Wirksamkeit einerseits von der gewählten Konzentration abhängt, sie andererseits aber besondere Anforderungen an eine wirkungsvolle Anwendung als Hautpflegeprodukt stellen. Erst mit der Entwicklung eines innovativen 2-Kammer-Systems ist es gelungen, die sensiblen Wirkstoffe in ein aktives Serum zu integrieren, das die gewünschte Anti-Aging-Wirkung entfaltet. Vor der ersten Anwendung werden Wirkstoff und Trägersubstanz gemischt, alles buchstäblich im Handumdrehen, im kompakten 2-Kammer-Behälter. Das so entstandene aktive Serum ist anschließend 7 bis 10 Tage haltbar und verfügt über eine optimale Wirkstoffkonzentration.Als Ergebnis einer insgesamt 18-monatigen Entwicklungsphase präsentiert Dr.Comoi fünf Anti-Aging-Seren, die auf Grundlage unterschiedlicher Wirkstoffkombinationen individuelle Schwerpunkte in der Hautpflege berücksichtigen. Von der Revitalisierung gestresster Haut, über Reduzierung und Vorbeugung bei Hautflecken, Anti-Falten-Wirkung, Verjüngung und milde Aufhellung der Haut bis hin zur Reparatur einer geschädigten Hautbarriere bieten die Dr.Comoi Seren für jeden Hauttyp und für jeden Aspekt der Hautalterung das passende Produkt.„Besonders gefragt ist seit dem Verkaufsstart von Dr.Comoi „No.3 Youth Boost“, können die Gründer berichten. „Ausschlaggebend ist dabei sicherlich die BOTOX-ähnliche Wirkung der enthaltenen Wirkstoffe, die ganz ohne schmerzhafte Injektion nach nur siebentägiger Anwendung Mimikfalten sichtbar reduzieren können.“Den nachhaltigen Lifting-Effekt, der von Lipotec in umfangreichen Studien nachgewiesen und gemessen wurde, verdankt No.3 Youth Boost den patentierten Wirkstoffen Argirelinepeptide und Uplevity™ paptide. Messungen haben ergeben, dass Falten um bis zu 27 % reduziert werden können.Aktuell ist Dr.Comoi exklusiv in Deutschland und ausschließlich online, über den eigenen Web-Shop unter www.drcomoi.de erhältlich.