Weltweit einzigartige Herzstudie beim Wacken-Festival

Ins Leben gerufen wurde die "Heart Metal Challenge" von dem Hamburger Start-up dpv-analytics GmbH mit Unterstützung der gemeinnützigen Stiftung Wacken Foundation, die dem Projekt auf dem Wacken Open Air einen Platz in ihrem Wacken Foundation Camp bietet. Das junge Medizin-Unternehmen hat die revolutionäre Herzvorsorge "myritmo" entwickelt: Es brachte den "ritmo" auf den Markt, ein Langzeit-EKG in Miniaturformat, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Im Frühjahr dieses Jahres folgte der "CardioCheck by myritmo": Privatpersonen können ein EKG, das sie mit einer Smartwatch erstellt haben, innerhalb kürzester Zeit fachärztlich bewerten lassen.Dieser "CardioCheck by myritmo" spielt bei der "Heavy Metal Challenge" in Wacken die zentrale Rolle: "Teilnehmen kann jede Konzertbesucherin und jeder Konzertbesucher mit einer Smartwatch, die ein EKG aufzeichnen kann. Unsere Ärzte werden die Aufzeichnungen innerhalb eines Tages auswerten und daraus einen individuellen ärztlich validierten Report erstellen", verspricht dpv-Chef Dr. Philip Nölling.Eine Million Herzschläge wollen die Kardiologen auf diese Weise zusammenbekommen. Damit das gelingt, ist ein myritmo-Team mit bis zu vier Personen gleichzeitig vor Ort und hilft Interessierten bei der Teilnahme an der Challenge. Dr. Nölling: „Wir bitten die Teilnehmer, uns drei EKGs per E-Mail zuzusenden, die sie in unterschiedlichen Situationen mit ihrer Smartwatch erstellen: das erste EKG vor einem Konzert in der Phase der Vorfreude, das zweite während des Konzertes, und das dritte EKG nach dem Konzert in der Entspannungsphase.“Die anonymisierten Ergebnisse werden zu einer Studie zusammengefasst. "Das wird dann vermutlich die weltweit größte Heart Metal Study", sagt Dr. Philip Nölling. Er sagt das mit Augenzwinkern: Wissenschaftliche Ansprüche stehen bei der Challenge nicht im Vordergrund. "Uns ist es wichtig, dass die Leute erkennen: Herzvorsorge ist äußerst wichtig. Sie kann einfach, schnell und unkompliziert sein – und im Falle Wacken auch noch Spaß machen." Insofern ist ihm die Challenge durchaus sehr ernst: "Das ist unser erklärtes Ziel: Wir wollen Herzerkrankungen frühzeitig verhindern und bekämpfen – denn sie sind die Volkskrankheit Nr. 1."Dieist eine gemeinnützige Stiftung, die 2009 vom Veranstalter des Wacken Open Air Festivals gegründet wurde. Das Metal-Festival findet seit 1990 jährlich am ersten August-Wochenende in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt; es ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands. Mit der Stiftung werden Nachwuchsbands aus dem Heavy-Metal-Genre unterstützt: Gefördert werden konkrete Projekte wie die Produktion einer CD oder die Durchführung einer Tour.Weitere Informationen: www.wacken-foundation.com