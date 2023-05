Weltneuheit CardioCheck spürt Ursachen auf

Vorhofflimmern ist eine Hauptursache für Schlaganfälle. Mit der Weltneuheit „CardioCheck by myritmo“ stellt das Hamburger Medizinunternehmen dpv-analytics zum heutigen Tag gegen den Schlaganfall ein wirkungsvolles Vorsorgeinstrument zur Verfügung. Per Smartwatch können Warnhinweise auf Vorhofflimmern als Vorbote eines Schlaganfalls einfach und zuverlässig geklärt werden.Modelle wie die Apple Watch und Withings Scan Watch können mit Kurzzeit-EKGs Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern zwar anzeigen. Mit der Auswertung ist der medizinische Laie jedoch überfordert. „Unser CardioCheck bringt schnell und verlässlich Klarheit, wie eine EKG-Aufzeichnung aus dem Handy medizinisch zu bewerten ist“, erläutert Dr. Philip Nölling, Geschäftsführer von dpv-analytics.Und so funktioniert CardioCheck by myritmo: Eine EKG-Aufzeichnung wird direkt vom Handy per E-Mail an cardio@myritmo.de geschickt. Die eingesandten Daten werden umgehend von medizinischem Fachpersonal in Hamburg ausgewertet. Innerhalb eines Werktages kommt ein ärztlich validierter Bericht per E-Mail aufs Handy zurück. Dieser Service ist bis Ende Mai kostenfrei, anschliessend beträgt der Preis 4,90 €.Fast jeder vierte Schlaganfall in Deutschland geht auf Vorhofflimmern zurück. Das sind über 70.000 Schlaganfälle im Jahr, häufig mit schwerem Verlauf. Wird Vorhofflimmern rechtzeitig erkannt, lässt es sich medikamentös gut behandeln. „Unser CardioCheck leistet einen wesentlichen Beitrag im gemeinsamen Kampf gegen den Schlaganfall“, betont Dr. med. Stephan Kranz, ärztlicher Geschäftsführer von dpv-analytics.