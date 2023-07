1Week2Wacken

Weltweit erste Heart Metal Challenge beim W:O:A 2023

In einer Woche ist es soweit. Das Wacken Open Air 2023 öffnet seine Pforten. Unter dem Motto "Ein Herz für Heavy Metal" findet während des diesjährigen Festivals eine "Heart Metal Challenge" statt.



Mediziner aus Hamburg wollen vom 2. bis 5. August über eine Million Herzschläge von Metal-Fans "einsammeln" und ärztlich auswerten. "Teilnehmen kann jede Konzertbesucherin und jeder Konzertbesucher mit einer Smartwatch, die ein EKG aufzeichnen kann. Unsere Ärzte werden die Aufzeichnungen innerhalb eines Tages auswerten und daraus einen individuellen ärztlich validierten Report erstellen", verspricht Dr. Philip Nölling.



Eine Million Herzschläge wollen die Kardiologen auf diese Weise zusammenbekommen. Damit das gelingt, ist ein myritmo-Team mit bis zu vier Personen gleichzeitig vor Ort und hilft Interessierten bei der Teilnahme an der Challenge. Dr. Nölling: „Wir bitten die Teilnehmer, uns drei EKGs per E-Mail zuzusenden, die sie in unterschiedlichen Situationen mit ihrer Smartwatch erstellen: das erste EKG vor einem Konzert in der Phase der Vorfreude, das zweite während des Konzertes, und das dritte EKG nach dem Konzert in der Entspannungsphase.“



Die anonymisierten Ergebnisse werden zu einer Studie zusammengefasst. "Das wird dann vermutlich die weltweit größte Heart Metal Study", sagt Dr. Nölling. Er sagt das mit Augenzwinkern: Wissenschaftliche Ansprüche stehen bei der Challenge nicht im Vordergrund. "Uns ist es wichtig, dass die Leute erkennen: Herzvorsorge ist äußerst wichtig. Sie kann einfach, schnell und unkompliziert sein – und im Falle Wacken auch noch Spaß machen." Insofern ist ihm die Challenge durchaus sehr ernst: "Das ist unser erklärtes Ziel: Wir wollen Herzerkrankungen frühzeitig verhindern und bekämpfen – denn sie sind die Volkskrankheit Nr. 1."​​