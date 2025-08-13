Feuerbeständiges Downlight: HEATspin

- Die 360-Grad schwenkbare Linse ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung.
- Der COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz.
- Die HEATspin ist geeignet für die direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen, dabei ist eine abstandsfreie Montage an Wärmedämmmaterialien möglich.
- Flexible Lichtsteuerung: Phasenan-/ und phasenabschnittsdimmbar.
- Inklusive Netzteil mit 3-poliger Schnellanschlussklemme.
- Die Leuchte wurde nach DIN EN 60754-1 und 60754-2 geprüft und gewährleistet im Brandfall eine ungefährliche Freisetzung von Halogenen.
Produktvideo HEATspin