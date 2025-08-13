Kontakt
DOTLUX GmbH
Feuerbeständiges Downlight: HEATspin

Mit der HEATspin präsentiert DOTLUX ein bis zu 90 Minuten feuerbeständiges Downlight (getestet mit EN 1365-2:2014 Feuerwiderstandsprüfung für tragende Bauteile).
  • Die 360-Grad schwenkbare Linse ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung.
  • Der COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz.
  • Die HEATspin ist geeignet für die direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen, dabei ist eine abstandsfreie Montage an Wärmedämmmaterialien möglich.
  • Flexible Lichtsteuerung: Phasenan-/ und phasenabschnittsdimmbar.
  • Inklusive Netzteil mit 3-poliger Schnellanschlussklemme.
  • Die Leuchte wurde nach DIN EN 60754-1 und 60754-2 geprüft und gewährleistet im Brandfall eine ungefährliche Freisetzung von Halogenen.
