Mit Dometic Klimaanlagen Gratis-Urlaub sichern

Für das perfekte Reiseklima im Reisemobil oder Caravan sorgt in diesem Jahr Dometic. Wer seinen Urlaub dazu auch noch geschenkt bekommt, kann seine freie Zeit in vollen Zügen genießen. Mit den Klimakomfortwochen macht Dometic genau das möglich. Wer sich in der Zeit von Mai bis Ende August für eine Dometic Klimaanlage entscheidet, bekommt drei Übernachtungen für bis zu vier Personen auf einem Campingplatz von LeadingCampings geschenkt.



Für die Wahl der richtigen Klimaanlage stehen den Kunden drei Systemvarianten zur Verfügung – Dometic FreshJet Dachklimaanlagen, Dometic Freshlight Dachklimaanlagen mit integriertem Fenster oder Dometic FreshWell Staukastenklimaanlagen. Nach dem Kauf eines der Klimakomfort-Produkte bei einem teilnehmenden Fachhändler, sendet der Kunde eine Kopie des Kassenbelegs einfach an Dometic, erhält seinen Gutschein per Post direkt nach Hause und kann seinen Urlaub auf einem beliebigen LeadingCampings Campingplatz buchen.



LeadingCampings umfasst derzeit 39 eigenständige Spitzen-Campingplätze europaweit und bietet seinen Gästen erstklassige Aufenthalte. Das bestätigen nicht nur zahlreiche Auszeichnungen, sondern auch die rund 9,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr – die optimale Ergänzung zum Dometic Klimakomfort.



Weitere Informationen zu den Dometic Klimakomfortwochen, den betreffenden Produkten und den Campingplätzen von LeadingCampings gibt es unter dometic.com sowie bei allen teilnehmenden Fachhändlern.

Millionen von Menschen rund um den Globus nutzen Produkte von Dometic. Sie alle haben eines gemeinsam - die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit auf Reisen. Dometic hat als weltweit tätiges Unternehmen den Anspruch, das Leben unterwegs leicht zu machen. Mit großartigen Lösungen, die sämtliche Grundbedürfnisse mobiler Menschen erfüllen. Dazu zählen das Kochen und Frischhalten von Lebensmitteln ebenso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur. Wir bieten intelligente, zuverlässige Produkte mit außergewöhnlichem Design.

