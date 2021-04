Neues Eltern-Spezialmagazin „Gesund essen für mein Baby“ jetzt im Handel

Vom Kinderwunsch bis zum gesunden Dreijährigen: Das neue Spezialmagazin „Gesund essen für mein Baby“, das Ernährungswissen gezielt für Eltern vermittelt, ist ab dem 20. April im Zeitschriftenhandel und beantwortet die wichtigsten Fragen werdender Mütter und Väter. Was darf ich essen, wenn ich schwanger werden möchte, ein Kind erwarte oder gerade stille? Was braucht mein Baby zusätzlich zur Muttermilch? Und wie erreiche ich, dass mein Kleinkind isst, was auf den Tisch kommt?



„Um solche Fragen ranken sich viele Halbwahrheiten und Mythen, die Mütter verunsichern. Ihnen zeigen wir mit unserem Themenheft den Weg, wie Kinder die beste Basis für ein gesundes Leben bekommen“, sagt Chefredakteurin Christine Felsinger, gleichzeitig Verlagsleiterin im DoldeMedien Verlag Stuttgart, der die neue Spezialausgabe des Ernährungsmagazins FOODFORUM herausgibt. „Expertenwissen zur frühkindlichen Entwicklung und Ernährungsprägung garnieren wir mit leckeren, alltagstauglichen Rezepten, die den Bedarf von Mutter und Kind decken.“



Sage und schreibe 16 renommierte Kinderärzte, Gynäkologen, Ökotrophologen und Ernährungsmediziner tragen als Autoren dazu bei, dass der Elternratgeber eine einzigartige Informationsfülle auf höchstem fachlichem Niveau bietet. „Wir haben den aktuellen wissenschaftlichen Stand recherchiert und daraus ein Magazin gestaltet, das für Laien gut verständlich ist“, so Chefredakteurin Felsinger, die unter anderem den als TV-Ernährungs-Doc bekannten Dr. Matthias Riedl und die erfahrene Kochbuch-Autorin Dagmar von Cramm ins Autorenteam geholt hat.



Die wichtigsten Heft-Themen:



Rezepte für gesunde Babys

Welche Lebensmittel unterstützen die Fruchtbarkeit, was sollte man vor und in der Schwangerschaft lieber nicht essen?



Rezepte und Snacks für Kleinkinder

Wie Kinder Gemüse lieben lernen. Was sie garantiert gern essen und wie man Übergewicht vorbeugt.



Mein Kind ist, was ich esse

Wie Erbgut und frühe Prägung im Mutterleib bestimmen, ob Kinder lebenslang gesund bleiben.



Geburt und Mikrobiom

Wie das Baby schon bei der Geburt wertvolle Stoffe von der Mutter erhält, die gesund für seine Darmflora sind.



Wundermittel Muttermilch

Fakten statt Mythen zum Stillen. Der beste Zeitpunkt, um Babys auf Beikost umzustellen. Plus: Gesunde Muttermilch-Alternativen ohne schlechtes Gewissen.



Essen gegen den Baby-Blues

Anti-Stress-Ernährung für die mütterliche Psyche.



Sanfte Medizin für Mom & Baby

Mit Ernährung den 8 wichtigsten Gesundheitsproblemen vorbeugen.



Vitalstoffe für Schwangere und Kinder

Welche Vitamine und Mineralien stecken im Essen, was müssen wir unbedingt zusätzlich ergänzen?



Preis: 5,90 Euro

