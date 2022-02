European Innovation Award 2022: Gute Neuheiten für den Camping-Boom

Die Top-Technologie-Trends 2022 rund um Campingbusse, Vans, Wohnmobile und Wohnwagen sind enthüllt – darunter Antriebsinnovationen, digitale Assistenten oder smarte Zubehör-Gadgets, die das Camper-Leben leichter machen. Mit European Innovation Awards ausgezeichnet wurden auf Initiative der Medienmarken Reisemobil International, Camping, Cars & Caravans und CamperVans unter anderem ein vollelektrisches Reisemobil, ein von künstlicher Intelligenz gesteuerter Abbiegeassistent oder eine Kühlbox, die dank variablem Magnet-Akku auch autark nutzbar ist.Zum zwölften Mal reichten die Entwickler von Fahrzeug- und Campingzubehör ihre innovativen Produkte für die kommende Saison ein. Die Fachjury des European Innovation Award, Chefredakteure von 17 Fachmagazinen aus 15 europäischen Ländern, wählte zwischen mehr als 130 Neuheiten und hatte vor allem in der dicht besetzten Kategorie „Design Innen“ gut zu tun: Hier zeigten die Caravaning-Hersteller ihre Kreativität von Details bis hin zum Gesamtkonzept Interieur.In der Kategorie „Blogger‘s Favourite“ zeichneten Influencer aus verschiedenen europäischen Nationen ihre Top-5-Innovationen aus.Alle European Innovation Awards wurden während einer digitalen Preisverleihung überreicht. Die Chefredaktion der Magazine Reisemobil international, Camping, Cars & Caravans und CamperVans gratulierte den Preisträgern. Nicola Fritze, Expertin und Speakerin für das Thema Motivation, inspirierte passend zum Thema Innovationen mit ihrer Keynote „Loslassen ist das neue Anpacken“.„Wir freuen uns, mit unseren Awards dazu beizutragen, dass das kreative Potenzial der Branche in Sachen User-Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Jahr zu Jahr wächst“, sagt Heiko Paul, Chefredakteur Reisemobil international. „Das konstante Interesse der einreichenden Unternehmen zeigt, dass auf die Wertung der Fachjury Verlass ist. Und das wiederum ist für unsere Leser wichtig, denn sie sind die späteren Nutznießer all dieser neuen Produkte.“Alle Details zu Siegern und eingereichten Produkten unter: https://european-innovation-award.com/gewinner-2022/ Oder schauen Sie sich direkt die digitale Preisverleihung an unter: https://european-innovation-award.com/ Der European Innovation Award zeichnet die innovativsten Produkte in 16 Kategorien der Caravaning-Branche aus. Vertreten wird er durch den DoldeMedien Verlag mit seinen Magazinen „ Reisemobil International “, „ Camping, Cars & Caravans “ und „ CamperVans “. Der DoldeMedien Verlag ist seit mehr als 30 Jahren Spezialist für alle Themen rund um den mobilen Urlaub.