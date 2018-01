European Innovation Award 2018: Reisemobil International und Camping, Cars & Caravans küren die europaweit besten Innovationen

Der DoldeMedien Verlag mit seinen Marken Reisemobil International, Camping, Cars & Caravans und CamperVans kürt auf der CMT 2018 die besten Innovationen. Hersteller von Reisemobilen, Caravans, Vans sowie Fahrzeug- und Campingzubehör reichten im Rahmen des European Innovation Award in 15 Kategorien ihre innovativen Produkte für die kommende Saison ein. Mit einem Höchststand von über 180 Einreichungen zeigte sich, wie viel in der Branche bewegt wird und wie innovativ die teilnehmenden Unternehmen sind. Erstmalig dabei war auch die Kategorie „Nachhaltigkeit“ mit besonderem Fokus auf ressourcen- und umweltschonende Neuheiten. Die Jurierung der vielfältigen Einreichungen erfolgte durch die Chefredakteure der 17 Fachmagazine aus 15 europäischen Ländern.In der Kategorie „Blogger’s Favourite“ zeichneten 15 Blogger und Influencer aus verschiedenen europäischen Ländern ihre Top-5-Innovationen aus.Mit einer feierlichen Veranstaltung wurden am 14.01.2018 die Sieger gekürt.Neben den Chefredakteuren der Reisemobil International, Heiko Paul, und Camping, Cars & Caravans, Raymond Eckl, waren die Juroren Mikael Galvér (Husbil&Husvagn, Schweden) und Tore Afdal (Din Fritid, Norwegen) vor Ort und gaben spannende Einblicke in den skandinavischen Markt.Außerdem meldete sich Sunlight, im Rahmen seiner Einreichung „Sunlight Factory Team“, mit einigen Gesichtern der Kampagne wie Guido Tschugg, Mountainbike-Downhill-Weltmeister, Aline Bock, Snowboard-Weltmeisterin und Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz an.Die glücklichen Sieger lauten:Design innen – VW Nutzfahrzeuge mit dem California XXLDesign außen – Dethleffs mit dem Dethleffs CocoTechnik – Hymer mit dem B-SL SLC ChassisGrundriss – Bürstner mit dem Lyseo TD 745Sicherheit – Niesmann+Bischoff mit dem FlairFahzeugzubehör – Dometic mit der 10er Kühlschrank-SerieCampingzubehör – Teleco mit der tragbaren vollautomatischen Satelliten-Anlage Activ-SatUmwelt / Nachhaltigkeit – awiwa wc mobil mikrobiologischer ToilettenzusatzZielgruppenfokus – Adria Mobil mit dem Sun LivingMarketing-/Werbekampagne – Sunlight mit dem Sunlight Factory TeamGesamtkonzept Zubehör – Truma mit dem LevelControlGesamtkonzept Caravan – Knaus Tabbert mit dem DESEOGesamtkonzept Van – Hymer mit seinem DuoCarGesamtkonzept Reisemobil – Trigano mit dem Genesis 396 von ChallengerDie Favoriten der Blogger von Platz 1 bis Platz 5: Die Dethleffs-Reisemobil-Studie e.home, der TETRANO – ein barrierefreier, rollstuhlgerechter Wohnwagen, awiwa – wc mobil mikrobiologischer Toilettenzusatz, freecamper – Bootsurlaub im eigenen Campingmobil und das Fluchtfahrzeug der Tischlerei Markus Baden.Alle Details zu den Einreichungen finden Sie unter www.european-innovation-award.com