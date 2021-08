„Draußen!“ ist was los: Das erste Landcamping-Magazin

Lieblingsplätze fürs Landcamping

Van-Ausbau nach Maß: Besuch in der Bullifaktur

„Fräulein Draußen“: Die Outdoor-Expertin für jedes Wetter

Köstliches von Wald und Wiese: Mit der Kräuter-Biologin auf Tour

Heimat-Safari: Die schönsten Natur- und Wildparks

Frisch aus der Glut: Forelle, Braten, Brot genießen

Mit Gelände-Bikes unterwegs im Grünen

Bio-Hofgut im Schwarzwald: Die haben Schwein!

Lust auf Landcamping? Dann ab nach „Draußen!“ Das neue Magazin für Land, Natur & Camping zeigt in der August-Ausgabe Deutschlands Lieblingsplätze für kleine Fluchten, gechilltes Bauernhof-Camping und Vanlife vom Schwarzwald bis zur Insel Rügen.„Ob Hochsommer oder Herbst: Draußen-Menschen sind gern unterwegs in der Natur, leben im und um ihren Campingbus, genießen die Auszeit, grillen am Holzfeuer. Entschleunigung ist wichtiger als schweißtreibende Action“, beschreibt Christine Felsinger vom herausgebenden DoldeMedien Verlag, für welche Zielgruppe sie das Heft konzipiert hat. Die Verlagsleiterin beobachtet, dass die neue Art zu Campen mit dem Boom dieser Urlaubsform wächst, somit Bedarf für ein Camping-Magazin der etwas anderen Art vorhanden ist. „Es geht uns hier nicht um die Leistung der Fahrzeuge, sondern um das Lebensgefühl, das sie vermitteln. „Wir stellen inspirierende Orte und Menschen vor, denen Werte wichtig sind, die nachhaltig mit der Natur leben.“Wer die Redaktion nach „Draußen!“ begleitet, entdeckt in der Erstausgabe die schönsten Tier- und Wildparks, Camping-Bauernhöfe von den Bergen bis zur Ostsee, eine Tour mit dem Gravel-Bike und leckere Ideen für die Outdoor-Küche. Insider-Tipps für Campingplätze in der Nähe sind immer dabei.Highlights auf einen Blick: „Draußen!“ erscheint im DoldeMedien Verlag Stuttgart, Spezialist für Camping und Reisen.Preis: 5,90 €