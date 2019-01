Die Gewinner des European Innovation Awards 2019 stehen fest

13.01.19

Auf der CMT 2019 kürt der DoldeMedien Verlag mit seinen Marken „Reisemobil International“, „Camping, Cars & Caravans“ und „CamperVans“ zum neunten Mal die besten Innovationen – stellvertretend für Europas führende Caravaning-Fachredaktionen.Hersteller der Segmente Reisemobil, Caravans, Vans, Fahrzeug- und Campingzubehör reichten beim European Innovation Award in 15 Kategorien ihre innovativen Produkte für die kommende Saison ein. 150 Einreichungen zeigten, wie viel Innovationskraft in der nach wie vor boomenden Branche steckt und wie kreativ die Award-Teilnehmer sind. Besonders beliebt: die Kategorie „Technik & Konnektivität“, was beweist, dass die Digitalisierung erfolgreich in der Caravaning-Branche angekommen ist. Die Jurierung der vielfältigen Einreichungen war Aufgabe der Chefredakteure der 17 Fachmagazine aus 15 europäischen Ländern.In der Kategorie „Blogger’s Favourite“ zeichneten 15 Blogger und Influencer aus verschiedenen europäischen Ländern ihre Top-5-Innovationen aus.Bei einer feierlichen Verleihung wurden am 13. Januar 2019 die Sieger verkündet. Neben den Chefredakteuren Heiko Paul (Reisemobil International) und Raymond Eckl (Camping, Cars & Caravans) waren zahlreiche Mitglieder der europäischen Jury vertreten. Auf den Trend zur Digitalisierung originär analoger Erlebnisse am Beispiel ”Reisen” ging der internationale Thought Leader für Innovation, Zukunft und Digital Business, Axel Liebetrau, ein. Sein Vortrag „Wie Macher die Spielregeln verändern“ war inspirierend und unterhaltsam zugleich.Die glücklichen Sieger des European Innovation Awards 2019:Design innen: Carthago Reisemobilbau – Carthago liner-for-twoDesign außen: Niesmann+Bischoff – Individual DesignTechnik & Konnektivität: Kabe – SmartVentGrundriss: Chausson – Titanium 640 + SmartloungeSicherheit: Fahrzeugbau Meier – Breite Vorderachse für Iveco Daily C65-70Fahrzeugzubehör: Thule – Thule VeloSlideCampingzubehör: Go Outside – Kitchenbox - mobile Outdoor- und CampingkücheNachhaltigkeit & Umwelt: Dethleffs – e.home CocoZielgruppenfokus: Knaus Tabbert – Knaus CUVMarketing- & PR-Kampagne: Sunlight – Camp & RideGesamtkonzept Zubehör: Truma – Dachklimaanlage Aventa compactGesamtkonzept Campervan: Adria Mobil – Twin SupremeGesamtkonzept Caravan: Bürstner – Harmony IIIGesamtkonzept Reisemobil: Hymer – B-Klasse ModernComfort I 580Die Favoriten der Blogger von Platz 1 bis zu den beiden Viertplatzierten: GEHOcab – Design-Offroadmobil Kora, Lume Traveler – LT 360, Camp-Line – Business- und Industrial Line, Fendt – Dometic Panoramadachhaube Skylight und das Doppelbatteriesystem DBS von IBSAlle Details zu den Einreichungen unter www.european-innovation-award.com