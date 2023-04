Glasfaserausbau für Gemeinde Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland

Das Land Brandenburg und der Landkreis Havelland bekommen noch mehr Glasfaser und die Gemeinde Schönwalde-Glien kann sich freuen. Am 26. April wurde im Ortsteil Schönwalde-Siedlung zusammen mit dem Bürgermeister Bodo Oehme, den Gemeindevertretern, den Tiefbauern und den DNS:NET Teams der Spatenstich für den Ausbau getätigt. Der Bürgermeister von Schönwalde-Glien freut sich über das Engagement: „Der Glasfaserausbau ist überfällig. Wir haben lange genug gewartet und sind jetzt sehr froh, dass die DNS:NET mit guter Dynamik ebenso wie in vielen anderen Gemeinden im Havelland aktiv geworden ist. Die Bearbeitung der Aufgrabegenehmigungen sind für die Verwaltung eine Herausforderung, da wir nur zwei Sachbearbeiter im Tiefbau haben. Insofern gilt es nun keine Zeit zu verlieren, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr ans schnelle Netz gelangen genauso wie die Gewerbeansiedlungen. Wir sind es letztlich auch unseren Kindern schuldig, dass es eine vernünftige Infrastruktur gibt, die für die Zukunft steht. Für unsere Gemeinde ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur zukunftsweisend.“ Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET bekräftigt die Entscheidung der DNS:NET zum eigenwirtschaftlichen Ausbau: „Wir beweisen, dass wir auch ohne Kooperationsvereinbarung sehr gut und zielgerichtet zusammenarbeiten. Je mehr Haushalte sich jetzt in der aktuellen Bauphase noch für die Vorverträge entschließen, umso schneller kann in den noch unterversorgten Gebieten gebaut werden. Es gibt dazu mit Gemeindevertretern und einigen Bürgerinitiativen sehr gute Gespräche.“Im Zuge der Ausbauarbeiten für die neue Glasfaserinfrastruktur und das Netz auf Open Access Basis werden zunächst die über 3.000 Haushalte in Schönwalde Siedlung versorgt. Der kürzlich gesetzte Technikverteiler in dem Ortsteil wird nun an den Glasfaserring der DNS:NET angeschlossen und versorgt von dort aus die Haushalte mit echter Glasfaser. Die Tiefbauarbeiten für die Straßenzüge in Schönwalde-Siedlung und weitere Ortsteile starten nach Plan.Termine, Infos und Ansprechpartner für Bauherren, Privathaushalte und Gewerbekunden unter: www.dns-net.de/netzausbau/brandenburg/schoenwalde-glien Die amtsfreie Gemeinde Schönwalde-Glien steht für eine stark wachsende Region und kinder- und familienfreundliche Gemeinde im grünen Speckgürtel westlich von Berlin. Infos: schoenwalde-glien.deIm Landkreis Havelland und den weiteren Brandenburger Ausbau- und Versorgungsgebieten der DNS:NET stehen Spitzen-Datenraten mit bis zu 2,5 GBit/s zur Verfügung, so dass Haushalte mit Mehrfachnutzung bei Internet/Telefonie&TV und Homeoffice bestens versorgt sind, aber auch kleinere Haushalte die Internet-, Telefonie- und TV-Pakete je nach individuellem Nutzerverhalten für die Arbeit und Privatzwecke nutzen können. Die Brandenburger Firmenkunden, Gewerbeparks, Immobilienunternehmen und -verwaltungen nutzen durch die FTTH-Anschlüsse innovative und investitionssichere Kommunikationsprodukte mit Gigabitgeschwindigkeiten.: Infos unter www.dns-net.de/unternehmen/karriere Im Youtube Kanal von DNS:NET gibt es Erklärvideos zur Glasfaserverlegung sowie zur Nutzung (Homeoffice mit Videokonferenz, Nutzung der Schulclouds, Gaming, TV, Streaming im Einfamilien- und Mehrfamilienhaus. Warum Glasfaser? Hier wird es erläutert.