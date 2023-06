Glasfaserausbau für Brandenburg: Zugang für weitere 6.000 Haushalte ans Netz der DNS:NET - Hochbitratige Anschlüsse liegen im Trend und werden verstärkt nachgefragt

FTTH im eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die DNS:NET - Überall in Brandenburg im Landkreis Barnim, im Havelland oder im Märkisch Oderland wird gequert, gebaggert, Trassen gezogen, es werden Glasfaserkabel eingeblasen und zahlreiche Technikstationen gesetzt. In den Brandenburger Ausbau- und Versorgungsgebieten der DNS:NET stehen danach Spitzen-Datenraten mit bis zu 2,5 GBit/s für Privatkunden zur Verfügung, so dass Haushalte mit Mehrfachnutzung bei Internet/Telefonie&TV und Homeoffice bestens versorgt sind. Beim aktuellen Speedtest der Regionen in der Fachzeitschrift Chip konnte für Brandenburg die Note 2,1 und das Chip Gütesiegel im Festnetztest erreicht werden.Bagger marsch, so lautete es kurz nach dem ersten Spatenstich in Panketal im August 2022. Hier sind die Bautätigkeiten in einigen Bereichen abgeschlossen worden, so dass es nun in die Vorbereitungen zur Aktivierung der ersten Haushalte gehen kann. So unter anderem in Zepernick, wo der Trassenbau abgeschlossen werden konnte und aktuell Hunderte Hausanschlüsse in Arbeit sind. Ab Juli können die ersten Aktivierungen starten.Im Havelland gibt es mit Brieselang den Spitzenreiter beim schnellen Gigabitausbau, nach nur sieben Monaten wurde der Komplettausbau schon im Frühjahr abgeschlossen. Für die Aktivierung der Gigabit-Hausanschlüsse in Brieselang und Dallgow werden im Juni die letzten Vorbereitungen getroffen, sodass im Juli weitere Hunderte Haushalte ans Netz gehen können. Im Havelland in der Gemeinde Wustermark können demnächst die Ortsteile Elstal und Priort komplett ans Giganetz gehen.In Potsdam Mittelmark kommt mit Wildenbruch nun auch das letzte Teilgebiet in Michendorf ans Netz, ebenso wie Stahnsdorf, wo die letzten Gebiete komplett fertig gestellt werden. In Petershagen Nord laufen die Aktivierungen für über 2.000 Haushalte nach Plan, wöchentlich gehen die FTTH-Anschlüsse ans Netz der DNS:NET. Insgesamt können in diesen drei Gebieten weitere 6.000 Haushalte schnell und einfach angebunden werden.In vielen Gebieten wurde die Frist für den Glasfaser-Hausanschluss auf vielfachen Wunsch zum 31. Juli 2023 verlängert. Da, wo die Bagger anrollen und die Trassen gezogen sind, kann man sich auch noch kurzfristig bei der DNS:NET für den Gigabitanschluss melden. Zu den Bauterminen und Internetpaketen gibt es auf der Netzausbauinfoseite weitere Informationen und eine FAQ-Liste zum FTTH-Anschluss, Technik und den einzelnen Schritten beim Ausbau direkt auf dem Grundstück bis ins Haus. Weitere Infos unter 030 - 66765 444, E-Mail: neukunden@dns-net.de Auch im Bereich Immobilienwirtschaft können derzeit zahlreiche große Neubau- und Bestandsobjekte im FullServiceprinzip durch die DNS:NET in Berlin, Potsdam und ganz Brandenburg mit Gigabitgeschwindigkeiten ausgebaut und versorgt werden, darunter gesamt 4.500 neue Wohneinheiten im Havelland, Teltow-Fläming oder in weiteren Gebieten des Barnimer Landkreises. Der Ruf der Mieter und Eigentümer nach einer stabilen und hochbitratigen Internetversorgung wird dabei immer stärker. Dabei richtet sich der Blick auf die Wertsteigerung, Bestandssicherung durch Sanierung, Modernisierung und Neuvermietung, Aufbau neuer Quartiere mit höchstem Anspruch bei der technischen Ausstattung aber auch auf die Energiepreisspirale und die fortschreitende Digitalisierung. Zunehmend werden hochbitratige Anschlüsse nachgefragt, Gigabitprodukte zwischen 1 und bis zu 2,5 Gbit/s wie bei der DNS:NET sind also mehr denn je im Trend. Die steigende Nachfrage nach hohen Bandbreiten spiegelt sich u.a. auch in der aktuellen 5. Marktanalyse „Gigabit-Anschlüsse 2023“ so wider.: Infos unter www.dns-net.de/unternehmen/karriere Im Youtube Kanal von DNS:NET gibt es Erklärvideos zur Glasfaserverlegung sowie zur Nutzung (Homeoffice mit Videokonferenz, Nutzung der Schulclouds, Gaming, TV, Streaming im Einfamilien- und Mehrfamilienhaus. Warum Glasfaser? Hier wird es erläutert.