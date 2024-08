Einzigartiges Farbspiel auf jeder Pflanze: Die neue Calibrachoa Serie Rainbow ist der Hingucker in diesem Sommer

Das stetig wechselnde Farbenspiel der Blüten ist erst einmal das auffälligste Merkmal der neuen Calibrachoa Serie Rainbow aus dem Hause Dümmen Orange. Und bei weitem nicht das einzige. Für Produzenten wie Verbraucher versprechen auch die weiteren hervorragenden Eigenschaften der neuen Serie eine blühende Saison.



Beet- und Balkonpflanzen-Produzenten können jedes Jahr aufs Neue im stetig wachsenden Sortiment von Dümmen Orange schwelgen. Für die kommende Saison steht mit der Serie Rainbow ein Eyecatcher für jeden POS in den Startlöchern. Die neue Serie besteht aus vier Sorten: Rainbow Blue, Rainbow Yellow, Rainbow Pink und Rainbow Hot Pink. Je nach Temperatur und Lichtverhältnissen variieren die Pflanzen im Farbton, wodurch bei jeder Pflanze ein einzigartiges Farbspiel entsteht.



Farbwechsel während des Sommers



Die vier Sorten variieren im Laufe des Sommers immer wieder in der Farbe ihrer Blüten. So kann Rainbow Blue je nach äußeren Bedingungen mit Blüten in zartem Jeansblau aber auch mit Blüten in kräftigem Purpleblau aufwarten und natürlich mit unzähligen Schattierungen dazwischen begeistern. Ähnlich verhält es sich mit den Blüten von Rainbow Pink. Diese können von blass Rosa bis Dunkelpink nahezu jede Ausfärbung präsentieren.



Bei Rainbow Hot Pink und Rainbow Yellow ist die Farbskala sogar noch vielfältiger. Rainbow Hot Pink hat Farbmuster die von pastelligem Gelb bis hin zu kräftigen Pink reichen und mit fabelhaften Mustern daherkommen, die fast wie Batikkunst anmuten. Auch Rainbow Yellow zeigt ihre kunstvollen Blütenmuster in einer schier unzähligen Vielfalt, mal gelblich orange, dann in kräftigem Pink, gerne auch in wilden Farbkombinationen, mal etwas pastelliger mal kräftig ausgefärbt.



Mit der Rainbow Serie wird das Calibrachoa-Sortiment von Dümmen Orange auf insgesamt sechs Serien mit mehr als 50 Sorten erweitert! Ein wahres Fest an intensiven, klaren Farben, ausgefallenen Mustern und Zeichnungen in den unterschiedlichsten Variationen. Und das in einer Blütenfülle, die ihresgleichen sucht.



Bei der Sortimentszusammenstellung stehen für die Produktmanager besonders die Kultureigenschaften im Vordergrund. Ähneln sich diese auch serienübergreifend, ist es deutlich einfacher Sonderfarben in die Kultur zu integrieren. Da die Eigenschaften der Rainbow Serie denen der beliebten Aloha Kona Serie ähneln, lässt sie sich unkompliziert zusammen mit den beliebtesten Standardfarben produzieren und vermarkten.



Der kompakte und mittelstarke Wuchs sorgt dabei für eine verlässliche und effektive Produktion der tageslängenneutralen Serie, die ideal für 12er bis 15er Töpfe und Ampeln geeignet ist.



Beim Verbraucher zeigen die Sorten mit ihrem Blütenreichtum eine farbenprächtige Gartenperformance. Die Serie bietet sich bestens an für Blumenampeln, Container und Kombinationsgefäße auf dem Balkon und im Garten.

