Dümmen Orange konzentriert sich während der Flower Trials 2025 auf einen Standort in De Kwakel

Dümmen Orange veranstaltet seine Flower Trials 2025 in der Kalenderwoche 24 exklusiv an seinem Standort De Kwakel in den Niederlanden. Die Entscheidung, die Veranstaltung an einem Ort zusammenzulegen, soll das Erlebnis für die Besucher verbessern und helfen die gesamte Palette der Produkte und Konzepte von Dümmen Orange besser zu präsentieren.



„Unser Veranstaltungsort in De Kwakel liegt ideal mitten in der Flower Trials-Region und ist für unsere Kunden leicht erreichbar“, sagt Tobias Guré, Marketing Manager bei Dümmen Orange. „Das Gelände bietet sowohl einen großzügigen Innenbereich als auch einen großen Garten und ermöglicht uns so eine umfassende und vielfältige Präsentation unserer Produkte.“



Besucher des Standorts De Kwakel können das komplette Produktportfolio von Dümmen Orange erleben, darunter klassische Sortendisplays in Töpfen und Ampeln sowie fertige Konzeptlösungen, die auf Floristen, Gartencenter und Einzelhändler zugeschnitten sind. Im weitläufigen Gartenbereich werden außerdem Beetpflanzen- und Staudenpräsentationen sowie Mustergärten zu den neuesten Trends im Gartenbau präsentiert.



„Indem wir unsere Ressourcen an einem Standort konzentrieren, können wir die Qualität unserer Präsentationen verbessern und unseren Gästen einen besseren Service bieten“, fügte Guré hinzu. „Dieser Ansatz gibt Besuchern die Möglichkeit, alle unsere Produkte und Konzepte an einem Ort zu sehen.“



Da die Zahl der Flower Trials-Standorte in Deutschland in den letzten Jahren zurückgegangen ist, hat sich Dümmen Orange entschieden, sich auf seinen Standort De Kwakel zu konzentrieren. Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Änderung zu einem optimierten und wirkungsvolleren Erlebnis für seine Besucher und Partner führen wird.



„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung in De Kwakel und glauben, dass unsere Besucher und Partner von dieser Neuausrichtung profitieren werden“, so Guré abschließend.

