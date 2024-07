Women in Ag Award 2024 - Jetzt bewerben

Preisverleihung auf der EuroTier 2024: Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management

„Die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft, im Agribusiness und in den Agrarwissenschaften ändert sich weltweit. Immer mehr Frauen gestalten als Führungskräfte auf dem eigenen Betrieb oder in Unternehmen, Forschung oder Lehre die Zukunft der Landwirtschaft. Immer mehr Frauen sind Initiatorinnen und Impulsgeberinnen einer weltweit nachhaltigen Ernährungsproduktion. Immer mehr Frauen prägen als Journalistin, Bloggerin oder Influencerin den landwirtschaftlichen Diskurs“, so Freya von Czettritz, CEO DLG Holding. „Der Women in Ag Award zeichnet dieses Engagement aus und erzählt die Stories, die hinter diesen inspirierenden Frauen stehen. Auf der EuroTier wollen wir diesem Thema eine aufmerksamkeitsstarke Bühne geben.“„Der Women in Ag Award genießt nach nur zwei Jahren bereits hohe Anerkennung in der Branche – das zeigen die hohe Zahlen an Bewerberinnen, die überzeugenden Porträts der Gewinnerin sowie die große Aufmerksamkeit in den Medien und der Öffentlichkeit“, freut sich Kim Schoukens, Chefredakteurin des digitalen Women in Ag Magazine. „Auf der EuroTier 2024 wollen wir diese Erfolgsstory fortschreiben mit starken Persönlichkeiten aus Landwirtschaft, Agribusiness, Bildung sowie Technik und Forschung. Alle Frauen, die in diesen landwirtschaftlichen Bereichen arbeiten, können nominiert werden. Von der Landwirtin mit Ackerbau oder Tierhaltung, über die Agribusiness-Expertin und Ingenieurin bis zu Frauen, die in der Lehre, der Forschung und Entwicklung oder in den Medien tätig sind. Allen Bewerberinnen ist gemeinsam, dass sie sich durch ein herausragendes Engagement für die weltweite Landwirtschaft auszeichnen“, beschreibt Schoukens die Besonderheit des Women in Ag Awards.Frauen aus der nationalen und internationalen Agrarbranche können sich noch bis zum 31. Juli 2024 bewerben oder nominiert werden. Die Wahl der Preisträgerinnen erfolgt durch eine internationale Jury aus Vertreterinnen der landwirtschaftlichen Praxis, der Wissenschaft, von Organisationen und Medien. Im Fokus stehen besondere Leistungen für die Entwicklung der lokalen, nationalen und internationalen Landwirtschaft. Die Gewinnerinnen werden am 13. November auf der EuroTier ausgezeichnet.