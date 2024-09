Themenschwerpunkt Pferd auf der EuroTier 2024

1,25 Millionen Pferde werden in Deutschland gehalten, so das Ergebnis der letzten IPSOS-Studie, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung im Jahr 2019 durchführen ließ. Rund 45 % davon sind in Pensionsbetrieben untergebracht, also in überwiegend professionell geführten landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Schwerpunkt Pferdehaltung. Der Umsatz der deutschen Pferdewirtschaft 2022 beträgt stolze 6,7 Milliarden Euro pro Jahr, wobei 2,6 Milliarden Euro direkt auf die Pferdehaltung entfallen. Damit ist die Pferdehaltung ein Wirtschaftszweig, der für viele landwirtschaftliche Betriebe, die nach neuen Konzepten suchen, interessant ist und Perspektiven für die Zukunft bietet.Die EuroTier stellt auch in diesem Jahr die Pferdehaltung wieder ins Rampenlicht. So widmen sich täglich zwei Fachvorträge auf der DLG Expert Stage (Vortragsbühne) in Halle 13 verschiedenen Brennpunktthemen von Pferdebetrieben.Am Dienstag, den 12. November, stellt der DLG-Arbeitskreis Pferd gleich morgens um 9:30 Uhr die Ergebnisse seiner Umfrage zur Verwertung von Pferdemist auf Grünland vor. Die Umfrage ist aktuell zur Beteiligung freigeschaltet, sodass sich Pferdebetriebe noch bis Ende September daran teilnehmen können. Um 15:00 Uhr am 12. November widmet sich ein weiterer Vortrag der Bodenpflege und Bewässerung von Trainingsplätzen.Den EuroTier Mittwoch, den 13. November, gestalten DLG und FN gemeinsam als „Thementag Pferd“. Er startet um 10:00 Uhr auf der DLG Expert Stage (DLG-Stand, Halle 13) mit einem Expertentalk zum Thema „Arbeitsorganisation, Automatisierung – wie bekomme ich den Alltag in meinem Betrieb organisiert?“. Betriebsleiterin und System Coach Jana Hansen vom Gut Backhausenhof in Burgdorf und Professor Dirk Winter von der Hochschule Nürtingen diskutieren mit Moderator Thomas Ungruhe, FN, wie gutes Personal gefunden und gehalten werden kann und welche Maßnahmen dabei helfen können, den Betrieb trotz Fachkräftemangels effizient und wirtschaftlich zu managen. Im Anschluss werden geführte Rundgänge zu ausgewählten Ausstellern mit dem Schwerpunkt Pferd in den Bereichen Technik und Betriebsmittel angeboten. Ab 15:00 Uhr schließlich komplettieren zwei weitere Fachvorträge das Angebot für Pferdebetriebe: Im ersten Beitrag stellt Professor Dirk Winter, Hochschule Nürtingen, digitale Lösungen vor, die den Alltag im Betrieb erleichtern. Danach gibt Christiane Rittershaus, Beraterin für Pferdehaltung beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, einen Überblick über die Anforderungen an Pferdeausläufe und die Gestaltungsmöglichkeiten dafür, die der DLG-Arbeitskreis Pferd im überarbeiteten DLG-Merkblatt „Gestaltung von Pferdeausläufen“ zusammengestellt hat.Die zweite Auflage des tierartübergreifenden Jungzüchter-Treff wird ebenfalls für den Nachmittag des 13. November vorbereitet und bietet neben dem Fach- und Ausstellungsprogramm, die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken für den züchterischen Nachwuchs (Details folgen in Kürze auf der EuroTier-Webseite).Am Donnerstag, den 14. November, widmet sich eine Doppelsession ab 12:00 Uhr der Pferdefütterung. Vorgestellt wird dabei der neue DLG-Ratgeber Pferdefütterung, der vom DLG-Arbeitskreis Futter und Fütterung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Futtermittel und Fütterungstechnik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) neu konzipiert und komplett überarbeitet wurde. Im Anschluss um 13:00 Uhr zeigt Katja Wagner, Beraterin für Pferdehaltung bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, auf, wann ein Witterungsschutz auf der Weide sinnvoll bzw. notwendig ist und wie dieser bestmöglich gestaltet sein sollte.Am Freitag, den 15. November, gibt es um 11:30 Uhr Fachinformationen zur Futterkonservierung in der Pferdehaltung, und um 15:00 Uhr präsentiert dann die Universität Hohenheim Ergebnisse aus ihrem durch die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) finanzierten Förderprojekt zum Einsatz digital gestützter Systeme in pferdehaltenden Betrieben unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Optimierung des Tierwohls. Alle Fachvorträge finden auf der DLG Expert Stage in Halle 13 auf dem DLG-Stand statt.