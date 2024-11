Seagriculture Asia-Pacific wird nächstes Jahr erstmals in Australien stattfinden

Tim Flannery als Redner angekündigt – Algen als Nahrungsmittel und gegen den Klimawandel im Fokus – Anmeldungen ab sofort möglich – www.seagriculture-asiapacific.com Die Seagriculture Asia-Pacific findet erstmals in Australien statt. Ziel ist es, in eine neue Region vorzustoßen und so Teilnehmer aus dem asiatisch-pazifischen Raum innerhalb der Wertschöpfungskette der Meeresalgen zusammenzubringen.Bis zu 300 australische und internationale Delegierte werden vom 19. bis 20. März 2025 im Adelaide Convention Centre zusammenkommen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, am 18. März an einer exklusiven Besichtigung der Fleurieu Peninsula (einer Halbinsel südlich von Adelaide im australischen Bundesstaat South Australia) teilzunehmen.Heute wurde bekannt gegeben, dass Professor Tim Flannery, ehemaliger Gewinner des „Australian of the Year“-Awards und Mitglied des australischen Klimarats, die Konferenz eröffnet.Als weitere Redner wurden bekannt gegeben: Steve Meller, CEO, Präsident und Mitbegründer von CH4 Global, Professor Emeritus Rocky de Nys, wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens „Sea Forest“, und Nick Hill, Mitbegründer von Coast 4C (Hersteller regenerierender Algen und Finalist des Earthshot Prize 2024, einer von Prinz William ins Leben gerufenen Umweltinitiative).Die Gründerin und Geschäftsführerin des Australian Seaweed Institute, Jo Kelly, wird ebenfalls ihre Erkenntnisse mit den Delegierten teilen, ebenso wie Heidi Alleway, Senior Aquaculture Scientist von The Nature Conservancy. Alleway wird über Aquakultur und regenerative aquatische Nahrungsmittelsysteme referieren. Algen als naturfreundliche Industrie wird ebenfalls ein Schwerpunkt der beiden Referentinnen sein.Darüber hinaus werden die Diskussionsrunden an beiden Tagen von Professorin Catriona MacLeod vom Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS) moderiert. Sie ist Vorstandsmitglied der ASSA und der World Aquaculture Society und leitet unter anderem das Forschungsprogramm am Marine Bioproducts Cooperative Research Centre (MBCRC).Schließlich nimmt Professorin Catriona Hurd, ebenfalls von der IMAS, an einer von Tim Flannery moderierten Podiumsdiskussion zum Klimawandel teil. Sie ist eine international angesehene Ökophysiologin und Professorin für Algenökophysiologie mit Fachkenntnissen im Bereich der Kohlendioxidentfernung aus dem Meer.„Die DLG und die ASSA freuen sich sehr, dass Professor Tim Flannery unsere Konferenz offiziell eröffnen wird. Er wird neben führenden australischen Algenproduzenten und Pionieren aus dem asiatisch-pazifischen Raum sprechen. Weitere Redner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben“, sagte Lindsay Hermes, CEO von ASSA. Und weiter: „Die Seagriculture Asia-Pacific 2025 wird den Teilnehmern eine einzigartige Plattform bieten, um mehr über die vielfältige Algenindustrie in der Region zu erfahren und innovative Ansätze zu verstehen, die zu ihrer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Wir freuen uns auf den März 2025.“Die Seagriculture-Konferenz wird seit 2012 erfolgreich veranstaltet. Die neue Ausgabe für den asiatisch-pazifischen Raum ergänzt die bestehenden Konferenzen in Europa und den USA.Die Anmeldung ist ab sofort möglich und es gibt Konferenzrabatte für Gruppen und Einzelpersonen, die sich vor Ende des Jahres bei der ASSA anmelden: https://seagriculture-asiapacific.com/registration/