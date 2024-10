Robotik und Digitalisierung in der Landwirtschaft auf der EuroTier 2024

Lely: Juno J2

Sveaverken: RoboPusher Nimbo

CRD: Alim'Slim

Rovibec: Ranger

Schauer: Faro

JOZ: Moov 2.0

Wasserbauer: Butler Gold Pro

Das diesjährige Barn Robot Event (Halle 13, Stand F45) wird von der neuen DLG-Plattform „FarmRobotix“ präsentiert. FarmRobotix bietet ein Forum für Know-how-Transfer und Networking zu den Themen Robotik, Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Landwirtschaft. Auf der EuroTier 2024 wird sich FarmRobotix in einer Kombination aus Ausstellungs- und Fachprogramm sowie Live-Vorführungen präsentieren.Das Barn Robot Event widmet sich in diesem Jahr der Thematik des automatischen Anschiebens von Futter in Rinderställen. Besucherinnen und Besucher können die Roboter auf einer vorbereiteten Fläche live im Einsatz erleben. Moderierte Präsentationen in deutscher Sprache finden täglich – im 15-Minuten-Takt – von 11 Uhr bis 12:30 Uhr statt. Präsentationen in englischer Sprache folgen täglich von 14 Uhr bis 15:30 Uhr. Bei den moderierten Vorstellungen der einzelnen Futteranschieber werden Firmenvertreter anwesend sein und über ihr Produkt informieren. Hier haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mehr Informationen über die Futteranschieberoboter zu erhalten.Das „Barn Robot Event“ wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, der Uni Bonn und der DLG organisiert und findet alle zwei Jahre mit wechselnden Themenschwerpunkten auf den Düsser Milchviehtagen sowie der EuroTier in Hannover statt.Digital wird es auch bei den 16. Arbeitnehmertag der Agrarwirtschaft, organisiert von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Unter dem Motto: „KI und Digitalisierung im Agrarbereich – Auswirkungen auf die Arbeitswelt“, können sich interessierte Besucher über die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft informieren. Die Veranstaltung beginnt am 14. November um 9 Uhr im Convention Center auf dem Gelände der Messe Hannover. Den Auftakt machen die niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Miriam Staudte und Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Danach folgen drei Vorträge zu den Themen: „KI und Digitalisierung im Agrarbereich – Trends und ihre Auswirkungen“, „Was erwartet die junge Generation? - Impuls des Agrarausschusses der Niedersächsischen Landjugend“ und „KI in der Landwirtschaft – Erfahrungen aus der Praxis“. Die Veranstaltung endet um 12:30 Uhr.