Next Generation EuroTier

Spotlight Solar Offensive: ganztägig (Halle 25, 25L10)

Planspiel – Vom Stall zur Vertical Farm: 10 bis 15 Uhr (Halle 24, 24C29)

Spotlight Praxisbeispiele zum Kupierverzicht: 10 Uhr bis 10.20 Uhr (Halle 14/15, 15D30)

Der Young Farmers Day am 14. November war der zentrale Treffpunkt für alle, die am Anfang ihrer Karriere in der Landwirtschaft und im Agribusiness stehen. Egal, ob Junglandwirtin oder Junglandwirt, Studierende, Schüler oder Young Professional in der landwirtschaftlichen vor- oder nachgelagerten Industrie, hier war für jede/n etwas dabei. Das abwechslungsreiche Programm bot jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen, spannenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu lauschen und sich an Mitmachaktionen am DLG-Stand zu beteiligen.„Der Young Farmers Day richtet sich an Young Professionals und Jungunternehmer, die die Zukunft der Landwirtschaft gestalten wollen. Der Austausch und die Vernetzung unter jungen Fachleuten sind entscheidend für die Weiterentwicklung der Branche“, so Felix Hollmann, Vorsitzender der Jungen DLG. „Der Young Farmers Day fördert die Vernetzung zwischen jungen Landwirten, Unternehmen und Organisationen in der Agrarwirtschaft. Diese Kontakte können für zukünftige Kooperationen, Partnerschaften und berufliche Möglichkeiten von großer Bedeutung sein.“Junge Messebesucher, die ihr Netzwerk ausbauen möchten, waren beim YoungFarmersConnect – Career & Networking Event der Jungen DLG genau richtig. Von 16 bis 19 Uhr konnten hier interessierte Teilnehmende Unternehmensvertreter, die spannende Jobs zu vergeben haben, Persönlichkeiten der DLG und vor allem die Junge DLG kennenlernen.Beendet wird der Messe-Donnerstag traditionell mit der Young Farmers Party, die um 18.30 Uhr in der Münchener Halle startet. Im Rahmen der Feier werden die Gewinner des Agri Influencer Awards 2024 ausgezeichnet. Gewonnen haben Kamil Marunowski (DLG Best Agri TikToker International 2024), Benjamin Schmidt (DLG Best Agri TikToker in German 2024), Ayşe Öksüz (DLG Best Agri Instagrammer International 2024), Klaas Meier (DLG Best Agri Instagrammer in German 2024), Klemen Bobnar (DLG Best Agri YouTuber International 2024) und Cevin Lorenzen (DLG Best Agri YouTuber in German 2024). Mehr zu den GewinnernMit 2.100 verkauften Tickets ist die Young Farmers Party 2024 ausverkauft. Um die musikalische Unterhaltung des Abends kümmert sich DJ Matze und die Sänger Almklausi und Tobee.Auf der Inhouse Farming – Feed & Food Show wurden am Donnerstagnachmittag Verfahren und Produkte ausgezeichnet, die neue Formen der alternativen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Lebensmittelerzeugung ermöglichen sollen. Ziel ist es, neuen Ansätzen in der Landwirtschaft zu mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, innovativen Ideen zum Erfolg zu verhelfen und das Wissen über Konzepte aus dem Bereich Inhouse Farming zu stärken. Fünf nominierte Start-ups stellten im Rahmen der „DLG-Impulse Pitches – Inhouse Farming, Feed & Food“ ihre Lösungen vor.Die Alganize GmbH hat als einer der fünf Nominees eine neue Technologie entwickelt, um aus Mikroalgen Stoffwechselprodukte zu gewinnen, die der Landwirtschaft helfen, den Einsatz von konventionellen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln deutlich zu reduzieren. Als sein Alleinstellungsmerkmal bezeichnet das Start-up den Ansatz, über Stoffwechselprodukte aus Mikroalgen das lokale Bodenmikrobiom zu stimulieren. Blue Planet Ecosystems wiederum will mit einer Plug-and-Play-Lösung Landwirten den Einstieg in die Fischproduktion als alternatives Standbein erleichtern. Mit seinem LARA-System bietet das Start-up quasi eine schlüsselfertige Anlage an, die verschiedene Technologien für Kreislaufsysteme, Futterproduktion, Steuerungssoftware, erneuerbare Energien und Tierüberwachung integriert. FreezeM hat sich auf die Schwarze Soldatenfliege (Black Soldier Fly, BSF) spezialisiert und stellt Kunden mit seiner Lösung PauseM neugeborene BSF-Larven zur Verfügung, deren Entwicklung zur Erleichterung logistischer Prozesse für 14 Tage pausiert ist. So können Betreiber von Insektenfarmen sich auf die Aufzucht und Produktion des Insektenproteins konzentrieren, ohne sich selbst mit der Zucht der BSF befassen zu müssen. VerticalGreen als weiterer Nominee nutzt im geschlossenen System seiner Vertical-Green-Capsules eine fortschrittliche Klimakontroll- und Wasserrecyclingtechnologie. Diese ermöglicht es Erzeugern von Blattgemüse, Tierfutter und Mikrogrün, 95 Prozent des Wasserverbrauchs einzusparen und unabhängig von äußeren Bedingungen ganzjährig zu produzieren. Auf die kontrollierte und lokale Erzeugung von Nahrungsmittelpflanzen unabhängig von äußeren Bedingungen setzt auch die PUR GmbH mit ihren Indoor-Farming-Containern.Schließlich setzte sich Alganize durch und wurde mit dem Award DLG Impulse Pitches – Inhouse Farming, Feed & Food ausgezeichnet. Das Konzept, an Ort und Stelle zur Bodenregeneration beizutragen, überzeugte die Jury.Ein weiteres Highlight der EuroTier fand bereits am Vortag, dem 13. November, auf dem Messegelände in Hannover statt: der Thementag Pferd. Dieser wurde gemeinsam vom DLG-Arbeitskreis Pferd mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung gestaltet. Für interessierte Pferdebesitzer gab es ein erweitertes Fachprogramm und Führungen zu ausgewählten Ausstellern mit Pferde-Schwerpunkt.„Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr viele Themen für pferdehaltende Betriebe auf der EuroTier gibt. Deutschland ist Pferde-Nation und Niedersachsen trägt das Pferd nicht grundlos im Wappen. Die hannoversche Region ist in hippologischen Fachkreisen weltbekannt für ihre erfolgreiche Zucht und die vielen Ausbildungszentren, welche die Erfolge auf allen globalen Bühnen mitbestimmen“, so die Projektleiterin der EuroTier Ines Rathke. „Der Reitsport hat landauf, landab Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit, und die moderne Pferdehaltung hat viele Parallelen zur Nutztierhaltung, die die EuroTier bestens bedient: Tierwohl, Klimaregulierung, Effizienz und Fachkräftemangel sind nur einige Themen. Im Ausstellungsangebot finden Betriebsleiter viel Inspiration und neue Ideen für die Zukunft ihrer Betriebe.“ Deswegen werden Besucherinnen und Besucher auch noch am 15. November die Möglichkeit haben, Fachvorträge zu aktuellen Themen in der Pferdebranche zu besuchen (DLG Expert Stage – Halle 13, Stand E58).Dicht umringt war die DLG Studio Stage in Halle 13 am Mittwoch, 13. November 2024, als Alexander Hezner die Zuhörer mit seiner Erfolgsstory über die mobile Hofschlachtung begeisterte. Der 29-Jährige ist überzeugt von der tierwohlgerechten, stressfreien Schlachtung von Rindern, Schweinen und Ziegen im Stall und sieht die teilmobile Schlachtung im Trend. Mit seinem eigens umgebauten Viehanhänger transportiert er das Tier nach dem Ausbluten zur eigenen Metzgerei. Dort verarbeitet der Metzgermeister aus Ansbach in Bayern das Fleisch zu Steaks, Gulasch oder Sparerips, je nachdem, was die Kunden für ihren Hofladen oder Onlineshop benötigen. Hezner will mit seiner Dienstleistung regionale Wertschöpfungsketten schließen. Konkurrenzdenken ist ihm fremd. Vor dem Einstieg in die Direktvermarktung ist allerdings eine Vielzahl von Bürokratie und Genehmigungen zu bewältigen. Darauf macht Katrin Busch von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aufmerksam. Dennoch überwiegen für die Fachfrau die Vorteile des Direktverkaufes. Verbleibe doch die gesamte Handelsspanne der Produkte komplett auf dem Betrieb.