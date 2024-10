Neues Format: Inhouse Farming – Feed & Food Convention 2025

Die weltweite Ernährungssicherung durch neue landwirtschaftliche Produktionssysteme ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben, mit der sich die „Inhouse Farming – Feed & Food Convention“ vom kommenden Jahr an intensiv und aus verschiedenen Perspektiven der Wertschöpfungskette beschäftigen wird. Im Kontext von Klimawandel, Ressourcen- und Produktionseffizienz sowie der fortschreitenden Digitalisierung sind intelligente Strategien für eine nachhaltige, technologiebasierte Nahrungsmittelproduktion gefragt. Die Einbettung der Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln unter kontrollierten Bedingungen nimmt hier eine zentrale Rolle innerhalb verschiedenster Wertschöpfungsketten von Lebens- und Genussmitteln ein.„Entscheidend für den Erfolg der Transformation unserer Nahrungsmittelsysteme ist eine dynamische Wertschöpfungskette, die eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Sie steht deshalb auch im Mittelpunkt unserer neuen internationalen Konferenz, die dazu beitragen soll, dass neue Synergien sowie Kooperationen entstehen. Und damit neue unternehmerische Perspektiven“, so Marcus Vagt, DLG-Bereichsleiter Energie, Inhouse Farming und New Foods. Sowohl traditionelle Akteure als auch Startups aus Agribusiness, Verarbeitung und Handel von Lebens- und Genussmitteln haben auf der zweitägigen Konferenz mit Foyer-Ausstellung die Möglichkeit, ihre innovativen Angebote vorzustellen, sich selbst von praxisnahen Vorträgen inspirieren zu lassen und sich zu vernetzen. Denn es gilt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die eine ressourcenschonende Ernährung in einer zunehmend werteorientierten Gesellschaft möglich machen. Als führendes internationales Kompetenz-Netzwerk der Land- und Lebensmittelwirtschaft ist die DLG prädestiniert, auf der „Inhouse Farming – Feed & Food Convention“ der Wertschöpfungskette eine internationale Bühne für den fachlichen Austausch zu bieten, die den Weg für zukunftsweisende Entwicklungen ebnet.Namhafte Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft werden Zukunftsthemen intensiv und praxisnah beleuchten. Themen werden u.a. sein CEA - Controlled Environment Agriculture, Vertical Farming, Alternative Proteine, Insektenproduktion, Aquakultur & Algen, Aquaponik, Zelluläre Landwirtschaft und hochwertige Kulturen, einschl. Genuss-Cannabis.Die begleitende Foyer- Ausstellung bietet innovativen Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen eine ideale Möglichkeit, ihre zukunftsweisenden Technologien, Produkte oder Dienstleistungen Vordenkern und Entscheidern aus der Agri-Food-Branche vorzustellen und zu diskutieren.Die Metropolregion Hamburg zählt zu den wettbewerbsfähigsten Standorten in Deutschland und verfügt über ein innovationsstarkes Business-Ökosystem im Bereich Ernährungswirtschaft – von Hochschulen und Forschungseinrichtungen über globale Unternehmen bis hin zu AgriFood-Startups. In Kombination mit der verkehrsgünstigen Lage, einer gut ausgebauten Infrastruktur und einer unternehmensfreundlichen Geschäftskultur macht dies die weltbekannte Hafenstadt zu einem idealen Standort für das neue DLG-Format – die Inhouse Farming – Feed & Food Convention.