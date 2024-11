Konferenzen und Fachprogramm-Highlights der EuroTier 2024

Noch vor der offiziellen Eröffnung der Messe finden auf dem Messegelände in Hannover zahlreiche Konferenzen und Events statt.Den Start macht am 11. November um 15.30 Uhr die International Poultry Conference (Convention Center, Saal 3A). Tierische Lebensmittel gelten als Klimatreiber, wobei Fleisch ganz oben auf der Liste steht. Welche Rolle spielen Geflügelfleisch und Eier vor dem Hintergrund eines weltweit steigendenden Konsums dieser Lebensmittel? Wie nachhaltig ist die Geflügelwirtschaft bereits heute? Und an welchen Schrauben kann gedreht werden, um den CO2-Fußabdruck der Produktionskette weiter zu senken und gleichzeitig wirtschaftlich und effizient zu bleiben? Diesen Fragen werden renommierte internationale Experten auf der diesjährigen International Poultry Conference nachgehen.Eröffnet wird die Konferenz von Leopold Graf von Drechsel, Präsident des EPC (European Poultry Club). Danach folgen drei Impulse von Nicolò Cinotti (International Poultry Council (IPC), Secretary General Brian Earnest (CoBank, führender Analyst der Proteinindustrie) undDr. Malte Rubach (M.R.EXPERT – Food • Nutrition • Innovation, Ernährungswissenschaftler und Autor). Das Event wird simultan übersetzt in Deutsch und Englisch.Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherigenotwendig.Das exklusive Pre-Opening Event findet im Rahmen der Inhouse Farming – Feed & Food Show sowie der EnergyDecentral und EuroTier statt. Es ist ein hochkarätiges Networking-Event, das am Montag, dem 11. November 2024, um 18.00 Uhr im Convention Center (CC) Interessierte mit Experten zusammenbringt.Nach der Begrüßung durch Freya von Czettritz, CEO DLG Holding, und Tom Zoellner, Secretary General FarmTech Society (Moderator), wird Tisha Livingston, Co-Founder 80 Acres Farms / Infinite Acres, die Keynote beim Pre-Opening Event halten. Sie beleuchtet kompakt die wachsenden Chancen von Controlled Environment Agriculture im Agrarsektor. Eine Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft schließt sich an. Mit dabei sind: Joyce Rasquin, Manager Business Development Grodan, Andy Manley, Vertical Market Manager Siemens Smart Infrastructure, Michael Stelter, Stellvertretender Institutsleiter Fraunhofer Institut IKTS Dresden und Tristan Fischer, Gründer und Group CEO Fischer Farms. Moderation: Eva Helén, BRAVE Industries. Danach folgt ein Networking Dinner.Ausführliche Informationen zum Inhouse Farming Opening EventDas International Cattle & Pig Event, das am 11. November, ab 18.00 Uhr im Convention Center, Saal 2, stattfindet, steht unter dem Leitthema: “Global markets and local frameworks – how pioneering farmers fit the future”. Global wird mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach tierischen Proteinen gerechnet. Dies bietet Chancen für Produzenten in hocheffizienten (Gunst-)Regionen der Welt.In Teilen Europas sind allerdings aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen (Green Deal & Co.) vermehrt Extensivierungsbestrebungen zu beobachten. Wie passt das zusammen und wie stellen sich führende Rinder- und Schweinehalter auf diese Situation ein? Diese und weitere Fragen werden beim diesjährigen Cattle & Pig Event zur Einstimmung auf die EuroTier mit interessanten Speakern aus Nordamerika und Europa diskutiert.Als Keynote-Speaker wird Dr. Jim Pillen auftreten, der amtierende Gouverneur von Nebraska sowie Gründer und Eigentümer der Pillen Family Farms, Inc. (USA). Tickets für das Event kosten 49 Euro und sindAm 14. November findet am DLG-Stand (Halle 13, Stand E58) von 11.00 bis 12.00 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema „We innovate animal farming – Zukunft technischer Innovationen für die Tierhaltungsbranche“ statt. Wichtige Themen sind hierbei Robotik und der Einsatz von KI. Ziel der Stunde ist es, sich diesem Thema weiter zu nähern und zu definieren, welche Bereiche diese Innovationen umfassen. Moderiert wird die Veranstaltung von Guido Höner, Chefredaktion Top Agrar. Teilnehmer der Veranstaltung sind Prof. Dr. Heinz Bernhard, Vorsitzender der Neuheitenkommission, Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik, TU München, Philipp Schulze Esking, DLG-Vorstand, Praktiker Schweinemast und Ackerbau, Stefan Vogelsang, Hof Vogelsang, Praktiker Milchwirtschaft und Schweinzucht sowie Johannes Schmidt-Mosig, Tierarzt und Geschäftsführer bei VetVise, Startup für KI für Tiergesundheit.Wenn Sie sich noch nicht für die EuroTier akkreditiert haben, können Sie dies