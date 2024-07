Inhouse Farming – Feed & Food Show 2024: Highlights auf einen Blick

Bevor die Inhouse Farming – Feed & Food Show 2024 ihre Tore öffnet, findet am Vorabend, Montag, dem 11. November, um 18:00 Uhr erstmals das Inhouse Farming Event 2024 im Convention Center (CC) auf dem Messegelände in Hannover statt. Die hochkarätige Networking-Veranstaltung bringt Vordenker und Experten aus den beiden aufstrebenden Märkten Inhouse Farming und Energie zusammen. Gemeinsam werden Synergien und neue Investitionsmöglichkeiten aufgezeigt und diskutiert. Das Event steht unter dem Titel „Tackling the elephant in the room: renewable energies for future farming and food systems“ und richtet sich an innovative Unternehmen aus den Bereichen Energie und Controlled Environment Agriculture, politische Entscheidungsträger, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Fachmedien. Organisatoren der Veranstaltung sind DLG e.V und die FarmTechSociety.Wie funktioniert die automatisierte Produktion von Insekten als hochwertiges Proteinfutter auf dem Hof? Wie lassen sich damit Ansätze der Kreislaufwirtschaft realisieren? Welche Herausforderungen bestehen bei der industriellen Aufzucht von Insekten als Nahrungsquelle? Das sind die Fragen, die auf dem DLG Spotlight Inhouse Farming in Halle 24 mit ausgewählten Exponaten praxisorientiert thematisiert werden. Die definierte Präsentationsfläche bietet Fachpublikum vom 12. bis 15. November eine kompakte Möglichkeit für intensive Fachgespräche und Einblicke in ausgewählte Technologien und Lösungsansätze für die neuen Agrar- und Foodsysteme mit Schwerpunkt Insekten.Der Thementag „Insekten“ fokussiert das Potential von Insekten als alternative Proteinquelle. Über die Verwendung als Futtermittel hinaus können industriell gezüchtete Insekten oder deren Bestandteile künftig auch in Fleischersatzprodukten und anderen Lebensmitteln sowie bei der Herstellung von Kosmetika eingesetzt werden. Über die aktuelle Lage und marktreife Konzepte informieren am Thementag Experten aus Wissenschaft und Praxis.Im Mittelpunkt des Thementages steht der aktuelle Stand der Aquakultur und die Frage, wie und wohin sie sich weiterentwickeln wird. Bereits heute ist dieser Sektor einer der weltweit am schnellsten wachsenden Bereiche der Landwirtschaft. Welche ihrer vielversprechenden Potentiale werden in ein paar Jahren Anwendung finden? Praktiker, Fischzüchter und Experten gehen diesen Themen in Kurzvorträgen auf den Grund und stehen danach Rede und Antwort. Viele Best Practice-Beispiele zeigen Interessierten, wie Zukunft und Wachstum im Wasser aussehen können, im Fokus stehen vor allem aquatische Indoor-Systeme und Algen. Der Thementag bietet viel Raum für fachlichen Austausch und Networking.Das Investoren-Frühstück eröffnet um 9.30 Uhr den Donnerstag auf der DLG Expert Stage in Halle 24. Neben Kulinarischem werden auch spannende Impulse zu aktuellen Themen rund um disruptive Technologien im Agri-Food Bereich geboten. Das Event richtet sich an institutionelle Investoren, Jurymitglieder, Start-Ups und ausgewählte Marktexperten.Ein Treffpunkt für Pioniere und Visionäre sind die DLG-Impulse Pitches – eine Auszeichnung, die Produkte, Konzepte und Technologien mit Innovations-Charakter und Praxisbezug in den Fokus rückt. Eine Experten-Jury hat im Vorfeld aus zahlreichen internationalen Bewerbungen und auf Grundlage strenger Auswahlkriterien fünf Nominees ermittelt. In einer öffentlichen Finalrunde versuchen sie ab 11.30 Uhr auf der Expert Stage in Halle 24 die Fachjury in Live-Pitches von ihren Innovationen zu überzeugen. Der Siegerehrung findet direkt im Anschluss statt.Unmittelbar nach der Auszeichnung des DLG-Impulse Pitches-Gewinners findetstatt. Hier haben alle ausstellenden Start-Ups die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.Die Umnutzung von Tierställen zu Vertical Farms bietet innovative Möglichkeiten für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Landwirtschaft. Doch bevor diese Vision Realität werden kann, müssen einige Hürden gemeistert werden um Landwirten die notwendige Planungssicherheit zu geben. Ein interdisziplinärer Expertenaustausch soll Aufschluss darüber geben, wie durch die Synergie der verschiedenen Fachbereiche – Landwirtschaft, Bau, Gebäudetechnik und Datentechnik – der ehemalige Tierstall zu einer hochmodernen Vertical Farm umgestaltet und das Potential genutzt werden kann, die regionale Landwirtschaft nachhaltiger und effizienter zu gestalten.Die Weiterverarbeitung von Bioabfällen aus Haushalten und der Lebensmittelindustrie zu nährstoffreichen Futtermitteln verringert Lebensmittelverluste und spart gleichzeitig Rohstoffe ein, die zur Erzeugung von konventionellem Tierfutter genutzt werden. Darüber hinaus reicht die Palette an alternativen Futtermitteln von Insektenprotein über Algen und Mikroorgansimen bis hin zur Nutzung von Regenwürmern. Um bestehende Ressourcen unter Umweltaspekten zu entlasten und effizienter zu nutzen, schreiten sowohl Forschung als auch Entwicklung in diesen Bereichen stetig voran. Mit dem Ziel, Landwirten langfristig neue, nachhaltige Möglichkeiten im Bereich der Futtermittel zu bieten.