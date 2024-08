Hochkarätiges internationales Fachprogramm auf der EuroTier 2024

Das DLG Spotlight „Kupierverzicht beim Schwein“ zielt darauf ab, Lösungen aus der Industrie aufzuzeigen und Best-Practice-Beispiele aus unterschiedlichen Ländern zu diskutieren. Mit dem Spotlight Kupierverzicht beim Schwein soll das Bewusstsein für das Thema Kupierverzicht weiter geschärft werden.

Das DLG Spotlight „KI im Geflügelbetrieb" will die Möglichkeiten der stetig fortschreitenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Automatisierung und Digitalisierung in der Geflügelhaltung aufzeigen und anhand von Beispielen veranschaulichen. Auf der Sonderfläche präsentieren Start-ups und etablierte Unternehmen ihre KI-basierten Lösungen für die Geflügelhaltung von der in-ovo-Geschlechtsbestimmung bis zum Tierwohl- und Tiergesundheitsmonitoring.

Der Bereich „agrifood start-ups" präsentiert innovative Branchenlösungen junger Unternehmen und ist Networking-Bereich für Start-ups und Investoren.

International Cattle & Pig Event am 11. November 2024

International Poultry Conference am 11. November 2024

Inhouse Farming Event am 11. November 2024

Animal Health Event am 14. November 2024

Internationale Konferenz Ukraine / Moldawien am 13. November 2024

Mit 2.100 Ausstellern, 13 voll belegten Hallen mit rund 220.000 m² Ausstellungsfläche und einem hochkarätigen internationalen Fach- und Informationsprogramm ist die EuroTier im November wieder das Highlight der internationalen Tierhaltungsbranche. Unter dem diesjährigen Leitthema „We innovate animal farming“ zeigen Aussteller, mit welchen innovativen Ansätzen und Strategien Effizienz, Nachhaltigkeit und Tierwohl gesteigert werden können.Die DLG-Spotlights befassen sich mit aktuellen Themen die die Branche bewegen. Dabei bekommen Besucherinnen und Besucher ein umfassendes Angebot von KI im Geflügelstall, über Kupierverzicht beim Schwein bis hin zu einem eigenen Bereich für „agrifood start-ups“ geboten.Auf der EuroTier 2024 wird es erneut mehrere Expert Stages geben. Auf der „Expert Stage Geflügel“ geht es um Innovationen und Trends in der Geflügelhaltung und -zucht, der Tiergesundheit, Fütterung und Vermarktung. Die „Expert Stage Schwein“ bietet Besucherinnen und Besuchern einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen bei Zucht, Fütterung, Haltung und Stallklimatisierung. Thematische Abwechslung bietet das Programm auf den beiden Bühnen am DLG-Stand (Halle 13, Stand E 58): Die Experten-Sessions zur „Direktvermarktung und Hofschlachtung“ behandeln Themen wie die mobile Schlachtung, rechtliche Rahmenbedingungen, Vermarktungsstrategien sowie wirtschaftliche Aspekte der Direktvermarktung. Den Pferden widmet die EuroTier in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Täglich behandeln zwei Fachvorträge auf der Expert Stage des DLG-Stands in Halle 13 Brennpunktthemen von Pferdebetrieben. Thematisiert werden unter anderem die Gestaltung von Ausläufen, Witterungsschutz, Futtergewinnung, Fütterung und Mistverwertung. Den Mittwoch, 13. November, gestalten DLG und FN (Fédération Nationale, Deutsche Reiterliche Vereinigung) gemeinsam als „Thementag Pferd“.Am DLG-Stand und auf den weiteren Bühnen stehen gleich mehrere Sessions zu ausgewählten Rinderthemen auf dem Programm. Die beiden Expert Stages „Inhouse Farming“ und „EnergyDecentral“ ergänzen das umfassende Angebote an Vorträgen und Diskussionen.Passend zum diesjährigen Leitthema „We innovate animal farming“ widmet sich die Innovationsplattform der globalen Tierhaltungsbranche der fortschreitenden Automatisierung in Nutztierställen. Mit FarmRobotix hat die DLG eine neue Plattform für Robotik, Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Landwirtschaft geschaffen, die ein Forum für Know-how-Transfer und Networking bieten soll. Auf der EuroTier 2024 wird sich FarmRobotix in einer Kombination aus Ausstellungs- und Fachprogramm sowie Live-Vorführungen präsentieren.Unter anderem widmet sich das „Barn Robot Event“ der Thematik des automatischen Anschiebens von Futter in Rinderställen. In Halle 13 werden die Roboter auf einer vorbereiteten Fläche im praktischen Einsatz gezeigt. Besucherinnen und Besucher erleben während den Live-Vorführungen, wie automatische Futteranschieber Rinderhalter bei ihrer Arbeit unterstützen können. Zweimal täglich finden hier zudem moderierte Vorführungen statt, vormittags in deutscher Sprache und nachmittags in Englisch.Auf der diesjährigen EuroTier präsentieren 28 Start-ups im Rahmen des Agrifood-Start-up-Programms ihre Innovationen. Der Hauptstand des Start-up-Bereichs befindet sich in Halle 24, mit einem Satellitenstand in Halle 17, der sich auf die Geflügelproduktion fokussiert. Die Start-ups kommen aus 12 verschiedenen Ländern und decken ein breites Spektrum ab: von Early Stage Start-ups mit einem neuen Prototypen bis hin zu Late Stage Start-ups, die ihre Marktpräsenz mit ihren etablierten Produkten ausbauen wollen. Darüber hinaus decken die angemeldeten Start-ups das gesamte Spektrum der Tierhaltungstechnologien und -dienstleistungen ab, von der Genetik bis hin zu Software für ein Monitoring des Tierwohls mithilfe von Sensoren und künstlicher Intelligenz (KI), von Aquakulturen und Vertical Famring bis hin zu dezentralen Energiesystemen. Am Donnerstag, den 14. Novemeber, haben die Start-ups die Chance, sich in einem Pitch-Event auf der Inhouse Farming Expert Stage der Branche zu präsentieren. Zusätzlich erwartet die Besucher eine Podiumsdiskussion sowie ein Keynote über das Animal Ag Tech- und Innovations-Ökosystem sowie ein spannendes Networking-Event im Rahmen des Start-up Showcase-Events.Auf der EuroTier 2024 treffen sich Tierhalterinnen und Tierhalter, das Agribusiness sowie Expertinnen und Experten zum Networking und fachlichen Austausch. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen der DLG werden zur EuroTier 2024 wieder diverse Konferenzen und Abend-Events angeboten:Beim International Cattle & Pig Event, das am 11. November 2024, ab 18:00 Uhr im Convention Center, Saal 2, stattfindet wird unter anderem Dr. Jim Pillen, der amtierender Governor von Nebraska sowie Gründer und Eigentümer der Pillen Family Farms, Inc. (USA) als Keynote Speaker auftreten. Tickets für das Event kosten 49 Euro und sind ab September im Ticketshop erhältlich.Die neue EuroTier-App ist das Must-have für alle Besucher der EuroTier 2024 und bildet die perfekte Ergänzung zum Messebesuch. Die App bietet eine übersichtliche Aussteller- und Produktsuche mit Zusatzinfos und Geländeplan und stets den aktuellen Veranstaltungskalender. Mithilfe des Match Making-Tools können Nutzer Aussteller finden, die zu ihren Interessen passen und sich mit Ansprechpartnern und anderen Nutzern vernetzen, Nachrichten schreiben und Termine vereinbaren. Das digitale Ticket wird im Wallet gespeichert und ist so jeder Zeit abrufbar. Die EuroTier-App kann jetzt im App-Store heruntergeladen werden,Im Rahmen der EuroTier vergibt die DLG drei international führende Auszeichnungen für innovative Tierhaltungstechnik: Der „Innovation Award EuroTier“ zeichnet Innovationen für den Praxiseinsatz aus und unterstreicht den Stellenwert, den die moderne Tierhaltungstechnik für die Landwirtschaft besitzt. Mit dem „Animal Welfare Award“ werden Produkte und Services ausgezeichnet, die in besonderem Maße den Anforderungen an einen höheren Tierwohlstandard und eine verbesserte Tiergesundheit gerecht werden. Pionierarbeiten und Konzepte für eine nachhaltige Tierhaltung sowie eine dezentrale Energieproduktion prämiert die Jury mit dem „DLG-Agrifuture Concept Winner Award“. Mit dem „Women in Ag Award“ werden inspirierende Frauen aus Landwirtschaft, Agribusiness, Bildung sowie Forschung und Entwicklung ausgezeichnet. Die besten YouTuber, TikToker sowie Facebooker und Instagramer erhalten die Auszeichnung „DLG Agri Influencer Award“.Parallel zur EuroTier finden die EnergyDecentral und die Inhouse Farming – Feed & Food Show in Hannover statt. Die EnergyDecentral hat sich als führende Plattform der dezentralen Energieversorgung etabliert. Sie bildet die gesamte Wertschöpfungskette einer nachhaltigen Energieproduktion ab: Ressourcen, Energieerzeugung und Smart Energy. Weltweiter B2B-Treffpunkt für Agrar- und Food-Systeme der Zukunft wird die Inhouse Farming – Feed & Food Show sein. Eng vernetzt mit der landwirtschaftlichen Praxis bietet die Inhouse Farming – Feed & Food Show fachliche Informationen, Perspektiven, Innovationen und Business – von Feed bis Food. Beide Angebote stellen eine optimale Erweiterung des fachlichen Angebots der EuroTier dar.