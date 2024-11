Hochkarätiges internationales Fachprogramm auf der EnergyDecentral 2024

Vom 12. bis 15. November in Hannover – Leitmesse der dezentralen Energieversorgung findet parallel zur EuroTier und „Inhouse Farming – Feed & Food Show“ statt – Über 290 angemeldete Aussteller – Expert Stage „EnergyDecentral“ – Kostenlose Solarberatung – Inhouse Farming Event 2024 – www.energy-decentral.com Auf der Expert Stage „EnergyDecentral“ (Halle 25) finden Besucherinnen und Besucher einen kompakten Überblick über innovative und zukunftsweisende Technologien sowie ein vollständiges Angebot rund um Produkte und Dienstleistungen der dezentralen Energieerzeugung und deren Infrastruktur.Am Eröffnungstag, dem 12. November, dreht sich auf der Expert Stage alles rund um „Innovationen in der Biogasbranche“. Am Mittwoch, dem 13. November, folgen „Grüne Gase“. Am Donnerstag, dem 14. November, befassen sich ausgewählte Experten und Expertinnen mit „Biogas auf den Strommärkten der Zukunft“. Am Abschlusstag der Messe ist das Leitthema der Bühne: „Prozessoptimierung und Praxiserfahrungen“. Die Bühne wird täglich von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr bespielt. Es werden Vorträge in deutscher und englischer Sprache angeboten. Wichtige Organisationen, wie der Fachverband Biogas, der Landesverband Erneuerbare Energien, Niedersachsen/Bremen und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), sind aktiv involviert.Die englischsprachige Vortragsreihe "Powering Tomorrow: Biogas Innovations and Real-World Applications" findet am Mittwoch, dem 13. November, und am Donnerstag, dem 14. November, jeweils von 14.00 bis 15.00 Uhr statt. Der Fachverband Biogas moderiert die Vorträge, die sich auf internationale Innovationen und praxisorientierte Anwendungen im Biogasbereich konzentrieren.Der Bereich Photovoltaik bildet einen immer größeren Schwerpunkt für die Landwirtschaft im Bereich dezentraler Energieerzeugung. Sowohl die Ausbauziele der Bundesregierung als auch der steigende Energiebedarf für die Elektrifizierung der Landwirtschaft schaffen ein enormes Investitionspotenzial für Freiflächenanlagen, Speicher und Agri-PV. Im Rahmen des DLG-Spotlights „Solar-Offensive“ bietet die EnergyDecentral Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, eine kostenfreie Erstberatung über die Chancen der Photovoltaik für ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Anspruch zu nehmen. Bis zum 8. November 2024 können Interessierte sich online für ein Beratungsgespräch registrieren. Für Kurzentschlossene ist eine spontane Anmeldung vor Ort möglich (Halle 25 am Stand L10).Mehr Infos finden InteressierteFür alle, die an den neuesten Innovationen, Rahmenbedingungen und Kontaktmöglichkeiten zur Flexibilisierung von Biogasanlagen interessiert sind, ist das Forum Speicherkraft in Halle 24 auf der EnergyDecentral 2024 das perfekte Ziel. Hier treffen sich Experten und Unternehmen, um ihr Wissen und ihre technologischen Lösungen vorzustellen. Mit einem Fachforum für Vorträge und der direkten Anbindung an eine Vielzahl von Unternehmen mit perfekten Lösungen können Besucherinnen und Besucher des Forums direkt in die Welt der Flexibilisierung eintauchen; eine Lounge-Ecke lädt zum Networking ein. Organisiert wird dieses Forum von den Flexperten mit Unterstützung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe und der DLG.Das exklusive Pre-Opening Event findet im Rahmen der Inhouse Farming – Feed & Food Show sowie der EnergyDecentral und EuroTier statt. Es ist ein hochkarätiges Networking-Event, das am Montag, dem 11. November 2024, um 18.00 Uhr im Convention Center (CC) Interessierte mit Experten zusammenbringt.Nach der Begrüßung durch Freya von Czettritz, CEO DLG Holding, und Tom Zoellner, Secretary General FarmTech Society (Moderator) wird Tisha Livingston, Co-Founder 80 Acres Farms / Infinite Acres, die Keynote beim Pre-Opening Event halten. Sie beleuchtet kompakt die wachsenden Chancen von Controlled Environment Agriculture im Agrarsektor. Eine Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft schließt sich an. Mit dabei sind: Joyce Rasquin, Manager Business Development Grodan, Andy Manley, Vertical Market Manager Siemens Smart Infrastructure, Michael Stelter, Stellvertretender Institutsleiter Fraunhofer Institut IKTS Dresden und Tristan Fischer, Gründer und Group CEO Fischer Farms. Moderation: Eva Helén, BRAVE Industries. Danach folgt ein Networking Dinner.Nur mit Anmeldung. Ausführliche Informationen zum Inhouse Farming Opening EventDie neue EuroTier-App ist das Must-have für alle Besucher der EnergyDecentral 2024 und der EuroTier 2024 und bildet die perfekte Ergänzung zum Messebesuch. Die App bietet eine übersichtliche Aussteller- und Produktsuche mit Zusatzinfos und Geländeplan und stets den aktuellen Veranstaltungskalender. Mithilfe des Match Making-Tools können Nutzer Aussteller finden, die zu ihren Interessen passen und sich mit Ansprechpartnern und anderen Nutzern vernetzen, Nachrichten schreiben und Termine vereinbaren. Als weitere Funktion der App kann darüber das hinterlegte digitale Ticket im Wallet gespeichert werden und ist so jederzeit abrufbar. Die EuroTier-App kann jetzt imheruntergeladen werden.Die Anreise zur EnergyDecentral 2024 ist bequem mit Bahn, Auto und Flugzeug möglich. Das Messegelände ist vom Flughafen Hannover sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit einem Shuttle-Bus einfach zu erreichen. Für Messebesucher, die mit dem Pkw anreisen, sind verschiedene Parkplatzflächen ausgeschildert.Hotelempfehlungen und günstige Unterkünfte bietet die Get2fairs und das „Selected Hotels“-Programm der Deutschen Messe AG. Mehr Informationen zur Anreise und zum ÜbernachtungsangebotIn vielen Ländern arbeitet die DLG zudem mit Partnern zusammen, die Besucherinnen und Besuchern bei der Reiseplanung unterstützen. Mehr Infos und Kontakte