EuroTier 2024 präsentiert 34 Start-ups aus 15 Ländern

FarmToLead ApS, Dänemark

Gala LFD, Dänemark

Grainit ApS, Dänemark

AUFRATECH motion solutions, Frankreich

Blue Planet Ecosystems GmbH, Deutschland

ender diagnostics ag, Deutschland

aarnt bioworks GmbH , Deutschland

Advets TG GmbH & Co. KG, Deutschland

BEYOND CONSULTING UG, Deutschland

Ewering Landtechnik GmbH Co. KG, Deutschland

Medilutions GmbH, Deutschland

Neurinos GmbH, Deutschland

Noxefin GmbH & Co. KG, Deutschland

Omegga GmbH, Deutschland

Prodana GmbH, Deutschland

PUR GmbH, Deutschland

raumideen GmbH & Co KG, Deutschland

TEMU GmbH, Deutschland

Tuul AI, Deutschland

VetVise GmbH, Deutschland

GlasPort Bio Ltd, Irland

FreezeM Cryogenics Ltd, Israel

NeoManna Ltd. AgChimedes, Israel

trough.ai, Israel

Cynomys S.r.l., Italien

Technology Incubator Center Islamic Azad University Artakheh-WaterSuAb, Iran

NovioPonics B.V. Niederlande

Leenvit Gruppe Sp.z o.o., Polen

COWEALTHY TEKNOLOJI A.S., Türkei

iCHASE Co, Ltd, Taiwan

Beta Bugs Ltd, UK

FAI Farms Ltd. , UK

Sea Farms Nutrition Limited, UK

Si-Ware Systems Inc, USA

Die 34 EuroTier-Startups decken ein breites Produktspektrum ab, von der Lieferkette für Tierproduktionsprodukte wie Tiernahrung und Tiergesundheitsprodukte bis hin zu Stall- und Lagereinrichtungen sowie anderen Hardware- und Softwareangeboten. Die Besucher können sich über modernste Softwarelösungen mit der neuesten KI- und Sensortechnologie informieren, die die Überwachung der Tiergesundheit und die Produktion unterstützen, ebenso wie über Technologien und Dienstleistungen für die Landwirtschaft mit Controlled Environment Agriculture, CEA und dezentrale Energiesysteme.„Die Start-ups, die sich auf der diesjährigen EuroTier präsentieren, sind eine sehr interessante Mischung aus Start-ups in der Früh- und Spätphase, Start-ups, die sich in der Prototyping-Phase für neue Produkte und Technologien befinden oder gerade auf den Markt gekommen sind, Spin-offs von Forschungsinstituten bis hin zu etablierten, marktreifen Innovationen“, sagt Christopher Armstrong, Projektleiter für die EuroTier-Start-ups im Bereich Agrar- und Lebensmittel.Die Start-up-Zone der EuroTier, ein internationaler Treffpunkt für Start-ups, befindet sich in der Pavillonhalle 24. 34 Start-ups aus 15 Ländern von drei Kontinenten – Europa, Nordamerika und Asien – sind hier vertreten. Der Start-up-Bereich der EuroTier ist ein Schaufenster für Weltklasse-Innovationen und beherbergt die beiden Innovationen, die Silber gewonnen haben und damit die strengen Auswahlkriterien der EuroTier Innovation Awards erfüllen:Die Hochdruck-Lanzensysteme EXON Dual und EXON Mini von AUFRATECH reduzieren die Auswirkungen von anstrengenden Arbeiten bei der Hochdruckreinigung.Das OmeggaOne-System von Omegga erkennt das Geschlecht im Ei deutlich früher als bisherige Methoden.Bei den DLG Impulse Pitches, einem Preis für Innovationen im Bereich Controlled Environment Agriculture (CEA), sind drei Innovationen der Unternehmen PUR GmbH, Blue Planet Ecosystems GmbH und FreezeM Cryogenics Ltd mit Innovationen in den Bereichen Indoor Farming und alternative Futter- und Lebensmittelproduktion für eine Auszeichnung nominiert.Fünf Unternehmen werden offiziell anerkannte Weltpremieren vorstellen, ein strenges Auswahlkriterium für den EuroTier Innovation Award: ender diagnostics ag, Advets TG GmbH & Co. KG, Medilutions GmbH, Neurinos GmbH und TEMU GmbH.Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert die Teilnahme von jungen innovativen Unternehmen aus Deutschland. Mit dem Veranstaltungsort „agrifood startups“ bietet die DLG jungen Unternehmen die Möglichkeit, einem großen Publikum neuartige Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen in der Nutztierhaltung zu präsentieren.Am 14. November findet auf der EuroTier ab 15:30 Uhr die Start-up-Showcase-Veranstaltung mit einer Keynote zum Thema „Beyond Commodities: Innovating for Profit and Purpose in Animal Agriculture“ (Jenseits von Rohstoffen: Innovationen für Profit und Nutzen in der Tierhaltung), gefolgt von einer Pitch-Session der ausstellenden Start-up-Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelbereich.