EuroTier 2024: Wettbewerbsfähigkeit in der Tierhaltung

Die Tierhaltung in Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensmittelerzeugung. Die Zeiten für die Tierhalter sind jedoch weiterhin herausfordernd. Im Spannungsfeld zwischen politischen und gesellschaftlichen Forderungen muss ihnen der Spagat zwischen Tierwohl, Marktgegebenheiten und Wirtschaftlichkeit gelingen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sicherzustellen.In vielen Ställen sind immer noch Reserven vorhanden, die mobilisiert werden können. Aber auch technische Innovationen können eine produktive Tierhaltung mit mehr Tierwohl auf einem wettbewerbsfähigen Niveau ermöglichen. Viele geeignete Lösungen präsentiert die EuroTier 2024, die dieses Jahr unter dem Motto “We innovate animal farming” steht. Auf der Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management zeigt die Branche Innovationen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und liefert passende Antworten auf die Herausforderungen der Zeit.Wie ist es zurzeit um die Wettbewerbsfähigkeit der Nutztierhaltung in Deutschland bestellt? Agrarökonomin Jana Harms von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA), Stefan Leuer, Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft, Bauen, Energie, Arbeitnehmerberatung bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, und Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), beleuchten die aktuelle Situation für die Bereiche Rind, Schwein und Geflügel. Neben wichtigen Einflussfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit zeigen sie auf, welche Stellschrauben es noch gibt, was erfolgreiche Betriebe besser machen, welche Beiträge Innovationen aus den Bereichen der Automatisierung und Digitalisierung zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit leisten können und mit welcher Produktionsausrichtung Tierhalter ihre Zukunft womöglich sichern können.Die Antworten der vier ExpertenAuf der EuroTier 2024 wird den Fachbesuchern ein vielfältiges Angebot rund um das Thema „Wettbewerbsfähigkeit“ geboten, getreu dem Leitmotto: „We innovate animal farming“. Unter anderem möchte dasdie Möglichkeiten der stetig fortschreitenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Automatisierung und Digitalisierung in der Geflügelhaltung aufzeigen und anhand von Beispielen veranschaulichen. Praxisreife Lösungen für Management und Technik im tierhaltenden Betrieb und im vorgelagerten Bereich liefern Ideen für die Weiterentwicklung zum Vorteil von Mensch und Tier.Daszielt darauf ab, Lösungen aus der Industrie aufzuzeigen und Best-Practice-Beispiele aus unterschiedlichen Ländern zu diskutieren. Mit dem DLG Spotlight soll das Bewusstsein für das Thema Kupierverzicht weiter geschärft werden, damit Investitionen in Infrastruktur, Management und Vermarktung sich langfristig für Tier und Mensch lohnen.Das Themaauf der EuroTier 2024 rückt die mobile Schlachtung in den Fokus und beleuchtet ihre zentrale Rolle in der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Der Aufbau einer erfolgreichen Direktvermarktung erlaubt es Landwirten, Produkte direkt ab Hof zu vermarkten, was die Beziehung zwischen Produzenten und Verbrauchern stärkt und ökonomische Vorteile bieten kann.Am Freitag, den 15. November, erfahren die Besucherinnen und Besucher der EuroTier 2024 wie Nutztierställe zuumgenutzt werden können. Und auch die Weiterverarbeitung von Bioabfällen aus Haushalten und der Lebensmittelindustrie zu nährstoffreichen Futtermitteln kann den Landwirten einen Wettbewerbsvorteil bieten.