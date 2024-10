EuroTier 2024: TopTierTreff - Internationaler Marktplatz der Spitzengenetik

Durch die vielfältige Tierpräsentation wird dem ständig steigenden Informationsbedürfnis der Züchter aus aller Welt nach aktueller Topgenetik in besonderer Weise Rechnung getragen. Die beteiligten Unternehmen und Organisationen werden in einzelnen Rasseblöcken über ihre Spitzentiere der Zuchtprogramme mit den entsprechenden Vererbungsleistungen, Vorzügen und Einsatzmöglichkeiten auf der Bühne des TopTierTreffs informieren. Darüber hinaus halten die Aussteller auf ihren Ständen in Halle 11, in welche die Zuchttiere integriert sind, Informationen bereit und stehen den interessierten Fachbesuchern für Gespräche zur Verfügung.An jedem Ausstellungstag wird den Fachbesuchern ab 10.00 Uhr morgens ein vielfältiges Bühnenprogramm geboten: Zuchttiere und Nachzuchttiere der verschiedenen Milchrassen werden auf der Bühne des TopTierTreffs mehrmals täglich präsentiert und von Experten der entsprechenden Zuchtorganisationen kommentiert. Die Vererbungsstärken und das Leistungspotenzial von tochtergeprüften und genomisch getesteten Top-Bullen werden genauso anschaulich demonstriert wie Einzeltiere und Tiergruppen, wodurch die Besucher wichtige Hilfestellungen für die Auswahl der für sie passenden Genetik erhalten. Gezielte Anpaarungen mit diesen Bullen versprechen leistungsstarke und gesunde Rinder und sind Voraussetzung für den Betriebserfolg.Während der Bühnenpräsentation von Bullen, Färsen, Kühen, Mutterkühen und Kälbern unterschiedlicher Rassen werden zudem Fragen rund um die Mutterkuhhaltung, die intensive Rindfleischproduktion bis hin zur extensiven Robustrinderhaltung beantwortet.Nachdem das Fachbesucherinteresse auch für den Bereich Schaf- und Ziegenzucht deutlich zugenommen hat, werden die kleinen Wiederkäuer auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne des TopTierTreffs zu sehen sein.Aufgrund des aktuellen Blauzungengeschehens werden ausschließlich Tiere der betroffenen Tierarten auf der Messe ausgestellt, die gegen Blauzunge geimpft wurden.Zusätzlich zur Präsentation der Zuchttiere wird es einzelne Zeitblöcke geben, in denen Fachthemen aus Züchtung sowie der Milch- und Fleischerzeugung diskutiert werden. Diese Fachthemen runden das Bühnenprogramm inhaltlich ab.Mittwoch- und Donnerstagnachmittag finden zudem Präsentationen in englischer Sprache statt. Internationale Gäste sind am TopTierTreff aber auch jederzeit herzlich willkommen und können über einen zusätzlichen Monitor die Übersetzung in englischer Sprache verfolgen.