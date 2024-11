EuroTier 2024: Spotlights auf KI, Robotik und Tierwohl

„We innovate animal farming – Zukunft technischer Innovationen für die Tierhaltungsbranche“: ab 11 Uhr (Halle 13 | 13E58)

Young farmers connect: ab 16 Uhr, DLG-Stand (Halle 13, Stand E58)

Fachgespräch „Emissionen mindern oder Abluft reinigen“: ab 16 Uhr, DLG-Stand (Halle 13, Stand E58)

Inhouse Farming Party: ab 18 Uhr, Halle 24

Animal Health Event/Animal Welfare Award: ab 18.30 Uhr, Saal 1B

Young Farmers Party: ab 18.30 Uhr, Münchner Halle

- Zweiter Messetag- Über 2.220 angemeldete Aussteller aus 51 Ländern- TopTierTreff, Automatisierung und Kupierverzicht beim Schwein- Internationale Konferenz Ukraine/Moldawien- Women in Ag Award verliehenWe innovate animal Farming – das Leitthema der EuroTier 2024 war besonders beim diesjährigen Barn Robot Event spürbar. Unter der DLG-Marke „FarmRobotix“ konnten die Messebesucherinnen und -besucher hier sechs automatische Futteranschieber für Rinderställe live im Einsatz erleben. Dieser Vergleich ist insbesondere deshalb interessant, weil das Routing bei den unterschiedlichen Herstellern auf der technischen Ebene sehr unterschiedlich ausgeführt wurde. Feste Routen entlang von in den Boden eingelassenen Magnetstreifen oder Pins bedeuten eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit – aber auch einen hohen Aufwand beim Einrichten und falls Änderungen nötig werden. Andere Roboter arbeiten mit Ultraschall- oder 3D-Kamerasystemen nach Einrichtung autonom oder orientieren sich an einer hinterlegten Laserkartierung. Neu ist auch die Möglichkeit, beim Anschieben Lockfutter abzugeben und so die Futteraufnahme zu erhöhen. Zu sehen sind die Anschiebe-Roboter in Halle 13, F45, in unmittelbarer Nähe des DLG-Stands.Digital wurde es auch beim DLG Spotlight „KI im Geflügelbetrieb“. Beispiele sind hier mehrere Ansätze zur Kamera-gestützten Bestandsführung. Diese kann im einfachsten Fall mit einer Tottiererkennung starten, geht aber dann schnell über in die Bestimmung der Tierverteilung und einer Bewertung des Tierverhaltens, von dem entsprechende, auch präventive Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Völlig neue Erkenntnisse für die Putenmast liefert beispielsweise ein Forschungsprojekt mit verschiedenen Partnern im Konsortium, bei dem die künstliche Intelligenz sogar mit Fotos des Geflügelkots gefüttert werden kann und diese mit Verbrauchs- und Klimadaten der Ställe ins Verhältnis gesetzt werden. Und schlussendlich werden mit dem Impfroboter Vaccybot und dem In-ovo-Geschlechtsbestimmungssystem Omegga One gleich zwei mit dem Innovation Award EuroTier prämierte Neuheiten gezeigt. Das Spotlight „KI im Geflügelbetrieb“ ist in Halle 17, E48, zu finden.Gut besucht war der TopTierTreff in Halle 11. Hier präsentieren sich täglich deutsche und internationale Zuchtunternehmen und -organisationen aus dem Milch- und Fleischrinderbereich. Milchrinderrassen wie Holstein Frisian, Angler und Braunvieh sind ebenfalls vertreten. Auch die Zweinutzungsrassen Fleckvieh, Grauvieh und Pinzgauer werden in täglichen Live-Vorführungen vorgestellt. Der Fleischrinderbereich tritt mit den Rassen Angus, Charolais, Galloway, Hereford und Wagyu auf. Zudem können die Fachbesucher nationale und internationale Schaf- und Ziegenrassen sowie ein Noriker Pferd in Augenschein nehmen. Los geht es an jedem Messetag um 10 Uhr.Beim DLG Spotlight „Kupierverzicht beim Schwein“ stellen Aussteller bewährte und neuartige Konzepte von der Zucht bis zur Schlachtung vor, die die Betriebe bei der Umsetzung des Kupierverzichts unterstützen können. Diese beginnen auf der Ebene von Zucht und Genetik mit der Auswahl von Linien, die eine geringere Neigung zu Schwanzbeißen aufweisen. Außerdem stehen Maßnahmen im Fokus – zum Beispiel zu Buchtenstruktur, Klimatisierung und im Management –, mit denen positiv auf die Haltung und Versorgung der Tiere eingewirkt werden kann. Hinzu kommen Empfehlungen zu Futter und Fütterungstechnik. Hinweise und Tipps zur Vermarktung von Langschwanzschweinen runden das Ausstellungsangebot der Sonderfläche ab, das auf der benachbarten Expert Stage durch Kurzvorträge, Interviews, Videos oder virtuelle Betriebsbesuche in abwechslungsreichen Formaten ergänzt wird. Zu sehen in Halle 15, D29.Am Vormittag des 13. Novembers fand auf dem Messegelände die Internationale Konferenz „Chancen und Herausforderungen der EU-Integration für die Nutztierhaltung in der Republik Moldau und in der Ukraine“ statt. Mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union in diesem Jahr sind beide Länder gefordert, die in der EU geltenden Vorschriften umzusetzen. Dabei sind der Agrarsektor und die Nutztierhaltung durch hohe Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz, umfangreiche Regelungen zur Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und zur Lebensmittelsicherheit sowie durch steigende Anforderungen an das Tierwohl gekennzeichnet. Doch für beide Länder ergeben sich auch Chancen.Die Republik Moldau sieht in Hinblick auf einen EU-Beitritt viel Potenzial in der Tierhaltung. „Die Tierhaltung ist die Königin der Landwirtschaft“, sagte Iurie Scripnic, Staatssekretär im moldawischen Landwirtschaftsministerium. Aktuell habe die Tierhaltung einen Anteil von 28 Prozent am Bruttoinlandsprodukt; angestrebt seien bis zu 40 Prozent. Olga Romanova, Leiterin der Abteilung Tierzucht im ukrainischen Landwirtschaftsministerium, verwies zunächst auf die schwierigen Bedingungen, unter denen Landwirte in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs arbeiten müssten. Sie betonte jedoch, dass die Ukraine durch einen EU-Beitritt erheblich zur Ernährungssicherheit in der Staatengemeinschaft beitragen könne.Menschen für die Faszination, Themen und Herausforderungen einer modernen Landwirtschaft zu sensibilisieren und für eine Karriere in Landwirtschaft und Landtechnik zu begeistern: Darum ging es beim Celebrate Purpose Event am späten Nachmittag des zweiten EuroTier-Messetages am DLG-Stand. Im Rahmen des Networking-Events stand die Verleihung des Women in Ag Award an zehn Frauen aus der Landwirtschaft, dem Agribusiness, der landwirtschaftlichen Bildung und der Technologie und Forschung auf der Agenda. „Für die DLG hat die Stärkung von Frauen in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie allgemein die Förderung von Pluralität und Diversität eine wichtige strategische Bedeutung. Vor dem Agrar- und Ernährungssystem liegen immense Herausforderungen, um Effizienz und Produktivität sowie Nachhaltigkeit zu erhöhen und somit die gesamte Wertschöpfungskette zukunftsfähig aufzustellen. Frauen leisten hierzu in allen Bereichen der Agrar- und Ernährungsbranche einen zentralen Beitrag: Ihre Verdienste würdigen wir mit dem Women in Ag Award, stellen sie in den Vordergrund und wollen der weiblichen Expertise und Gestaltungsfreude weiteren Schub verleihen“, betonte Freya von Czettritz, CEO DLG Holding GmbH, anlässlich der Verleihung des Women in Ag Award im Rahmen von Celebrate Purpose.Mehr Informationen zum Women in Ag Award und zu den Preisträgerinnen 2024