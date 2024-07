EuroTier 2024: Führender Innovations-Hub der internationalen Tierhaltungsbranche – Ticketshop geöffnet

Der internationale Marktplatz für Spitzengenetik „TopTierTreff“ präsentiert Zuchttiere führender Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Milch- und Fleischrinderzucht.

Autonome, adaptive landwirtschaftliche Systeme werden für die praktische Landwirtschaft immer wichtiger. Das Barn Robot Event widmet sich dieses Jahr dem Thema des automatischen Futteranschiebens in Rinderställen.

Im Spotlight „KI im Geflügelbetrieb“ zeigen Aussteller innovative Lösungen zur Verbesserung von Tierwohl, Tiergesundheit, Leistung und Energieeffizienz in der Geflügelhaltung.

Das Spotlight „Kupierverzicht beim Schwein“ informiert über Lösungen der Industrie sowie Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen Ländern.

Weitere Spotlights sind das Spotlight „Solar-Offensive“ der parallel stattfindenden EnergyDecentral 2024 sowie das Spotlight „Inhouse Farming“ mit dem Fokus alternative Proteine.

Der Bereich „agrifood start-ups“ präsentiert innovative Branchenlösungen junger Unternehmen und ist Networking-Bereich für Start-ups und Investoren.

Im DLG.Prototype.Club lösen Teams von Software-Ingenieuren technische Herausforderungen der Aussteller und präsentieren ihre Prototypen.

Mit rund 2.000 Ausstellern, 13 voll belegten Hallen mit rund 220.000 m² Ausstellungsfläche und einem hochkarätigen internationalen Fach- und Informationsprogramm ist die EuroTier im November wieder das Highlight der internationalen Tierhaltungsbranche. Das umfassende Informationsangebot auf Ausstellerseite trifft bereits jetzt auf großes Brancheninteresse, so eine aktuelle Umfrage unter Besucherinnen und Besuchern der EuroTier. Im Fokus stehen dabei die Ausstellungsbereiche Haltungs- und Fütterungstechnik, Futter- und Betriebsmittel sowie die Themen Tierwohl, Nachhaltigkeit, Automatisierung, Robotik und Digitalisierung. „Als führender Innovations-Hub mit Ausstellern aus 55 Ländern, darunter zahlreiche Marktführer, einem internationalen Veranstaltungs- und Kongressprogramm, Kult-Veranstaltungen wie dem TopTierTreff, sowie dem Start-up-Bereich ‚DLG-AgrifutureLab‘ und der parallel stattfindenden EnergyDecentral und dem neuen Veranstaltungsbereich ‚Inhouse Farming‘ wird die EuroTier hinsichtlich Produkt- und Themenvielfalt als internationale Business- und Netzwerk-Plattform und Ort des fachlichen Austauschs Maßstäbe setzen“, zeigt sich Ines Rathke, Projektleiterin der Weltleitmesse, überzeugt.Der Ticketshop für die EuroTier 2024 ist geöffnet. Als Veranstalter empfiehlt die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Eintrittskarten vorab online zu erwerben. Die Ersparnis gegenüber dem Vor-Ort-Kauf beträgt rund 10 Euro. Besucherinnen und Besucher können sich zwischen einem Tagesticket oder einem Dauerticket entscheiden. Gegen einen geringen Aufpreis kann ein „Green Tagesticket“ erworben werden. Mit diesem werden Aufforstungsprogramme unterstützt, lokal und direkt in Deutschland. Die Tagestickets sind für einen Tag vom 12. bis 15. November gültig. Die Dauertickets sind für den täglichen Eintritt vom 12. bis 15. November gültig. Link zum Shop: https://www.eurotier.com/de/besuchen/tickets-oeffnungszeiten Unter dem Leitthema: „We innovate animal farming“ zeigen Aussteller, mit welchen innovativen Ansätzen und Strategien Effizienz, Nachhaltigkeit und Tierwohl gesteigert werden können:Auf der EuroTier 2024 wird es erneut mehrere Expert Stages geben. Auf der „Expert Stage Geflügel“ geht es um Innovationen und Trends in der Geflügelhaltung und -zucht, der Tiergesundheit, Fütterung und Vermarktung. Die „Expert Stage Schwein“ bietet Besucherinnen und Besuchern einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen bei Zucht, Fütterung, Haltung und Stallklimatisierung. Thematische Abwechslung bietet das Programm auf den beiden Bühnen am DLG-Stand (Halle 13, Stand E 58): Die Experten-Sessions zur „Direktvermarktung und Hofschlachtung“ behandeln Themen wie die mobile Schlachtung, rechtliche Rahmenbedingungen, Vermarktungsstrategien sowie wirtschaftliche Aspekte der Direktvermarktung. Beim Thema „Pferd“ stehen aktuelle Beiträge rund um artgerechte Haltung, bedarfsgerechte Fütterung, Gesundheit, Bewegung und Transport im Fokus. Am DLG-Stand und auf den weiteren Bühnen stehen gleich mehrere Sessions zu ausgewählten Rinderthemen auf dem Programm. Die beiden Expert Stages „Inhouse Farming“ und „EnergyDecentral“ ergänzen das umfassende Angebote an Vorträgen und Diskussionen.Die EuroTier ist Plattform für Leitveranstaltungen der internationalen Tierhaltungsbranche. Hier treffen sich Tierhalterinnen und Tierhalter, das Agribusiness sowie Expertinnen und Experten zum Networking und fachlichen Austausch. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen der EuroTier 2024 werden wieder diverse Konferenzen und Abend-Events angeboten. Dazu zählen das International Cattle & Pig Event, die International Poultry Conference, das International Poultry Event, das Animal Health Event sowie eine internationale Konferenz zu Tierhaltungsthemen aus der Ukraine und Moldawien. Ein Mix aus internationalen Keynotes, Round Tables, Preisverleihungen und anschließendem Get-together lädt in lockerer Atmosphäre zum Austausch von Ideen ein.Im Rahmen der EuroTier vergibt die DLG drei international führende Auszeichnungen für innovative Tierhaltungstechnik: Der „Innovation Award EuroTier“ zeichnet Innovationen für den Praxiseinsatz aus und unterstreicht den Stellenwert, den die moderne Tierhaltungstechnik für die Landwirtschaft besitzt. Mit dem „Animal Welfare Award“ werden Produkte und Services ausgezeichnet, die in besonderem Maße den Anforderungen an einen höheren Tierwohlstandard und eine verbesserte Tiergesundheit gerecht werden. Pionierarbeiten und Konzepte für eine nachhaltige Tierhaltung sowie eine dezentrale Energieproduktion prämiert die Jury mit dem „DLG-Agrifuture Concept Winner Award“. Mit dem „Women in Ag Award“ werden inspirierende Frauen aus Landwirtschaft, Agribusiness, Bildung sowie Forschung und Entwicklung ausgezeichnet. Die besten YouTuber, TikToker sowie Facebooker und Instagramer erhalten die Auszeichnung „DLG Agri Influencer Award“.Parallel zur EuroTier finden die EnergyDecentral und die Inhouse Farming – Feed & Food Show in Hannover statt. Die EnergyDecentral hat sich als führende Plattform der dezentralen Energieversorgung etabliert. Sie bildet die gesamte Wertschöpfungskette einer nachhaltigen Energieproduktion ab: Ressourcen, Energieerzeugung und Smart Energy. Weltweiter B2B-Treffpunkt für Agrar- und Food-Systeme der Zukunft wird die Inhouse Farming – Feed & Food Show sein. Eng vernetzt mit der landwirtschaftlichen Praxis bietet die Inhouse Farming – Feed & Food Show fachliche Informationen, Perspektiven, Innovationen und Business – von Feed bis Food. Beide Angebote stellen eine optimale Erweiterung des fachlichen Angebots der EuroTier dar.Die Anreise zur EuroTier 2024 ist bequem mit Bahn, Auto und Flugzeug möglich. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln stehen Besucherinnen und Besuchern, die mit dem Flugzeug anreisen, ein exklusiver EuroTier/EnergyDecentral-Shuttle Service für 25 Euro je Strecke zur Verfügung. Der Shuttle-Bus fährt fahrplanunabhängig nach Bedarf. Hotelaufenthalte können unter anderem über das „Selected Hotel Programm“ der Deutschen Messe gebucht werden. Alternativ ist eine Buchung günstiger Zimmer in der Umgebung über die Get2Fairs-Zimmervermittlung möglich. Mehr Informationen zur Anreise und zum Übernachtungsangebot: https://www.eurotier.com/de/die-messe/anreise-unterkunft In vielen Ländern arbeitet die DLG zudem mit Partnern zusammen, die Besucherinnen und Besuchern bei der Reiseplanung unterstützen. Informationen zu den Reisepartnern: https://www.eurotier.com/de/die-messe/anreise-unterkunft/reisepartner