EuroTier 2024: Expert Stages decken alle relevanten Themen der Branche ab

Das Fachprogramm auf der Expert Stage Geflügel (Halle 17) nimmt täglich zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr zentrale Themen der Geflügelbranche in den Fokus. An vorderer Stelle steht dabei die Gesunderhaltung der Bestände, ob über eine optimierte Fütterung, Verbesserungen der Haltungsumwelt oder über digitale Assistenzsysteme zur Tierüberwachung. Ein wichtiges Ziel ist dabei die Minimierung des Antibiotikaeinsatzes.Spannende Ansätze aus Wissenschaft und Praxis zeigen Perspektiven und Lösungen für eine tiergerechte und nachhaltige Geflügelhaltung von morgen auf.Die EuroTier 2024 eröffnet mit der Expert Stage Rind eine spannende Plattform für tiefgehende Fachvorträge zu aktuellen Fragen der Rinderhaltung. In Halle 11 am TopTierTreff sowie in Halle 13 auf der DLG Studio Stage und der DLG Expert Stage finden täglich Vorträge rund ums Rind statt.Am TopTierTreff erwarten Rinderhalter täglich drei ausgewählte Fachvorträge. Ein Beispiel ist der Vortrag von Denise Völker zum Thema Fütterung zur Mittagszeit des 13. Novembers mit dem Titel „Mehr Milch aus der Ration – Kühe gesund füttern“. Ebenso interessant ist die Präsentation der RBB Rinderproduktion Berlin Brandenburg GmbH mit dem Thema „Zuchtstrategie für jeden Milchviehbetrieb“, die am Donnerstag, den 14. November, um 10 Uhr stattfindet. Ergänzt durch Tierpräsentationen, liefern diese Veranstaltungen praxisorientierte Einblicke für Rinderhalter.In Halle 13 wird Rinderhaltern auf den DLG Stages eine beeindruckenden Vielfalt an Themen geboten. Besucherinnen und Besucher können sich auf tiefgehende Einblicke zu Fütterungstechniken, nachhaltigen Praktiken, dem Einsatz von FarmRobotix, innovativen Konzepten zur teilmobilen Schlachtung und zur Emissionsminderung freuen.Auf der Expert Stage Schwein (Halle 15) finden täglich Talkrunden zum Kupierverzicht beim Schwein statt. Hier werden Strategien und Ansätze aus Industrie und Praxis vorgestellt. Kurzvorträge, Interviews oder Videos garantieren dabei abwechslungsreiche Formate.Dieses Jahr können interessierte Fachbesucher auch an täglich stattfindenden Kurzseminaren internationaler Verlage teilnehmen. Das Fachmagazin „Pig Progress“ behandelt zum Beispiel am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr die Themen Sauenmanagment, Darmgesundheit sowie Nachhaltigkeit und Tierwohl und präsentiert dabei internationale Expertinnen und Experten auf der Bühne.Ein weiteres Highlight ist sicherlich auch der Blick in die Zukunft am Freitag, den 15. November, ab 11 Uhr auf der Expert Stage am DLG-Stand in Halle 13. Die Gesellschaft für Informatik in der Landwirtschaft (GIL) geht hier der Frage nach, welche digitalen Tools eine nachhaltige Produktion unterstützen und welche Rolle Datenplattformen und KI künftig in den Betrieben spielen.Die EuroTier 2024 stellt auch in diesem Jahr die Pferdehaltung wieder ins Rampenlicht. Den EuroTier-Mittwoch, den 13. November, gestalten die DLG als Veranstalter und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) gemeinsam als „Thementag Pferd“. Zusätzlich widmen sich täglich zwei Fachvorträge auf der DLG Expert Stage in Halle 13 verschiedenen Brennpunktthemen von Pferdebetrieben.Der Thementag startet um 10 Uhr auf der DLG Expert Stage (DLG-Stand, Halle 13) mit einem Expertentalk zum Thema „Arbeitsorganisation, Automatisierung – wie bekomme ich den Alltag in meinem Betrieb organisiert?“. Im Anschluss werden geführte Rundgänge zu ausgewählten Ausstellern mit dem Schwerpunkt Pferd in den Bereichen Technik und Betriebsmittel angeboten. Ab 15 Uhr schließlich komplettieren zwei weitere Fachvorträge das Angebot für Pferdebetriebe: Im ersten Beitrag stellt Professor Dirk Winter, Hochschule Nürtingen, digitale Lösungen vor, die den Alltag im Betrieb erleichtern. Danach gibt Christiane Rittershaus, Beraterin für Pferdehaltung beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, einen Überblick über die Anforderungen an Pferdeausläufe und deren Gestaltungsmöglichkeiten, die der DLG-Arbeitskreis Pferd im überarbeiteten DLG-Merkblatt „Gestaltung von Pferdeausläufen“ zusammengestellt hat.Die EuroTier 2024 bietet Besucherinnen und Besuchern auch ein umfangreiches Programm rund um die mobile Schlachtung von Geflügel, Rindern und Schweinen. Erstmalig wird das Thema auf den beiden Bühnen am DLG-Stand in Halle 13 präsentiert. Die Referenten präsentieren Praxisbeispiele, Vermarktungswege und zeigen Entscheidungshilfen auf, die beim Kauf oder Einsatz einer mobilen Schlachteinheit unterstützen. Neben den Vorträgen können sich Besucherinnen und Besucher vor Ort mit Herstellern und Betreibern austauschen. Hier erfahren sie auch, welche rechtlichen Vorgaben zu beachten sind, welche Vermarktungskonzepte es gibt und wie Interessierte ihre eigene mobile Schlachtung wirtschaftlich sinnvoll etablieren können.Auf der Expert Stage EnergyDecentral (Halle 25) finden Besucherinnen und Besucher einen kompakten Überblick über innovative und zukunftsweisende Technologien sowie ein vollständiges Angebot rund um Produkte und Dienstleistungen der dezentralen Energieerzeugung und deren Infrastruktur.Am Eröffnungstag, den 12. November, dreht sich auf der Expert Stages alles rund um „Innovationen in der Biogasbranche“. Am Mittwoch, den 13. November, folgen „Grüne Gase“. Am Donnerstag, den 14. November, befassen sich ausgewählte Experten und Expertinnen mit „Biogas auf den Strommärkten der Zukunft“. Am Abschlusstag der Messe ist das Leitthema der Bühne: „Prozessoptimierung und Praxiserfahrungen“. Die Bühne wird täglich von 10 bis 15 Uhr bespielt.Die englischsprachige Vortragsreihe "Powering Tomorrow: Biogas Innovations and Real-World Applications" findet am Mittwoch, den 13. November, und am Donnerstag, den 14. November, jeweils von 14 bis 15 Uhr statt.Die Expert Stage Inhouse Farming (Halle 24, Stand C29) hat sich an jedem Tag einem anderen Thema gewidmet. Am Dienstag, 12. November, fokussiert der „Thementag Insekten“ von 10 bis 17 Uhr das Potenzial von Insekten als alternative Proteinquelle. Am Mittwoch, den 13. November, folgt der Thementag Aquakultur, Aquaponik und Algen. Im Mittelpunkt des Thementages steht die Frage, wie sich Aquakultur, die bereits heute einer der weltweit am schnellsten wachsenden Sektoren der Landwirtschaft ist, weiterentwickelt und welche ihrer vielversprechenden Potenziale in ein paar Jahren Anwendung finden werden.Am Donnerstag stehen auf der Expert Stage Investoren und Start-ups im Mittelpunkt. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr findet am Stand das Investoren-Frühstück statt. Neben Kulinarischem werden auch spannende Impulse zu aktuellen Themen rund um disruptive Technologien im Agri-Food-Bereich geboten. Von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr ist die finale Session der DLG Impulse Pitches – Inhouse Farming Feed & Food. Eine Experten-Jury hat im Vorfeld aus zahlreichen internationalen Bewerbungen und auf Grundlage strenger Auswahlkriterien fünf Nominees ermittelt. Diese können in der öffentlichen Finalrunde die Fachjury in Live-Pitches von ihrer Innovation überzeugen. Von 15.30 Uhr bis 17 Uhr folgt das Start-up Showcase.Den Abschluss machen am Freitag das Planspiel „Vom Stall zur Vertical Farm“ sowie „Alternative Proteinquellen: Mit neuen Technologien nachhaltige Landwirtschaft vorantreiben.Auf der EuroTier 2024 werden 76 Vorträge in englischer Sprache angeboten. Zudem kommt an allen Expert Stages ein KI-Simultanübersetzer zum Einsatz. Mithilfe der KI (Künstlichen Intelligenz) kann das gesprochene Wort in Echtzeit aufgenommen, übersetzt und auf Bildschirmen neben den Bühnen in Schriftform ausgespielt werden. So können internationale Besucher deutsche Vorträge ohne Einschränkung verfolgen. Und auch eine Übersetzung englischer Vorträge in die deutsche Sprache ist so ohne Zeitverzögerung möglich.Wenn Sie sich noch nicht für die EuroTier akkreditiert haben, können Sie dies