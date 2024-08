EuroTier 2024: Entspannte Anreise und perfekter Überblick mit neuer App

Eintrittskarten für die EuroTier 2024 können bereits jetzt online erworben werden. Das Tagesticket kostet online 31 Euro und ist damit gut zehn Euro günstiger als an der Kasse vor Ort. Das Dauerticket (72,50 EUR online) berechtigt zum Eintritt an allen vier Messetagen. Gegen einen geringen Aufpreis kann ein „Green Tagesticket“ erworben werden. Mit diesem werden lokale Aufforstungsprogramme in Deutschland unterstützt. Kinder (bis einschließlich 12 Jahre) können die Messe kostenlos besuchen, müssen sich aber vorab online für ein sogenanntes „Kinderticket“ im Ticketshop registrieren. DLG-Mitglieder haben freien Eintritt an zwei Messetagen. Gruppentickets können nur online erworben werden. Ein Vor-Ort-Kauf ist nicht möglich. Das Mitbringen von Hunden oder sonstigen Haustieren ist nicht gestattet.Die neue EuroTier-App ist das Must-have für alle Besucher der EuroTier 2024 und bietet die perfekte Ergänzung zum Messebesuch. Die App bietet eine übersichtliche Aussteller- und Produktsuche mit Zusatzinfos und Geländeplan und stets den aktuellen Veranstaltungskalender. Mithilfe des Match Making-Tools können Nutzer Aussteller finden, die zu ihren Interessen passen und sich mit Ansprechpartnern und anderen Nutzern vernetzen, Nachrichten schreiben und Termine vereinbaren. Das digitale Ticket wird im Wallet gespeichert und ist so jeder Zeit abrufbar. Die EuroTier-App kann jetzt im App-Store heruntergeladen werden,Die Anreise zur EuroTier 2024 ist bequem mit Bahn, Auto und Flugzeug möglich. Das Messegelände ist vom Flughafen Hannover sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit einem Shuttle-Bus einfach zu erreichen. Für Messebesucher die mit dem PKW anreisen sind verschiedene Parkplatzflächen ausgeschildert.Hotelempfehlungen und günstige Unterkünfte bietet die Get2fairs und das „Selected Hotels“ Programm der Deutschen Messe AG. Mehr Informationen zur Anreise und zum ÜbernachtungsangebotIn vielen Ländern arbeitet die DLG zudem mit Partnern zusammen, die Besucherinnen und Besuchern bei der Reiseplanung unterstützen. Mehr Infos und KontakteZudem organisiert die DLG auch individuelle, landwirtschaftliche Betriebsbesichtigungen für Gruppen ab 10 Personen. Mehr Infos und Kontakt