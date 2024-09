EuroTier 2024: Der landwirtschaftliche Nachwuchs im Fokus

Der Young Farmers Day am 14. November ist der zentrale Treffpunkt für alle, die am Anfang ihrer Karriere in der Landwirtschaft und im Agribusiness stehen. Egal, ob Junglandwirt, Student, Schüler oder Young Professional in der landwirtschaftlichen vor- oder nachgelagerten Industrie, hier ist für jede/n etwas dabei. Das abwechslungsreiche Programm bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen, spannenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu lauschen und sich an Mitmachaktionen am DLG-Stand zu beteiligen.Der Young Farmers Day startet um 9:30 Uhr mit der Talkrunde: „Tierwohl steigern, global bestehen – Geht das?“. Hier referieren Rebecca Derstappen vom Thünen-Institut, Verena Beck von Brand Fleisch und Jörg Struve vom Betrieb Struve Agrar über höhere Tierwohlstandards und höhere Produktionskosten. Vor diesem Hintergrund fürchten Produzenten und die Fleischindustrie um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Gibt es dafür Lösungswege?Um 10:30 Uhr folgen drei Impulsvorträge zum Thema Direktvermarktung. Ab 11:30 Uhr steht die nächste Talkrunde auf dem Programm. Bernhard Osterburg vom Thünen Institut, Luisa Dahmen, Junglandwirtin und Studentin der Agrarwissenschaften und die KLIM GmbH gehen der Frage nach: „Klimaschädling Kuh? Was ist dran an der Milchproduktion als Klimakiller?“Im Vortrag von Jurek Häner dreht sich am 12:30 Uhr alles um „Zukunftsstrategien für Biogasanlagen: Chancen nach dem EEG". Um 13:00 Uhr befassen sich Maarten Sillekens (Pure Graze), Herr Costello (Weidemilch Brandenburg) sowie Thomas Apelt („Low-cost“-Milchviehbetrieb im sauerländischen Halver) mit alternativen Haltungsmöglichkeiten zum Stall.Junge Berufseinsteiger sind um 14:00 Uhr bei der Talkrunde „Herdenmanagementprogramme - Grundstein für Deinen Erfolg im Milchviehmanagement“ genau richtig. Hier erfahren die Zuschauer, wie sie durch ein Herdenmanagement-Programm gezielt die Fähigkeiten entwickelten, die sie für eine erfolgreiche Zukunft in der Milchviehwirtschaft benötigen. Moderatorin Veronika Riepl-Bauer (Junge DLG) interviewt Nina Eichberg (DLG-Akademie) und Helge Lange (dairyQ) zu zwei sehr unterschiedlichen Herdenmanagerprogrammen.Bei der letzten Talkrunde des Tages „Junge DLG: Dein Sprungbrett in die Zukunft“ lernen junge Messebesucher, was es bedeutet, im Netzwerk der Jungen DLG mitzuwirken und in welcher Form dies überhaupt möglich ist. Drei Junge DLG-Mitglieder berichten, wie ihnen das Netzwerk der Jungen DLG im Studium beziehungsweise Beruf geholfen hat und warum es sich für sie mehr als ausgezahlt hat, dort aktiv zu sein.Zusätzlich organisiert die Jungen DLG in Kooperation mit den Hochschulen Kiel und Weihenstephan am 14. November eine Guided Innovations-Tour über das Messegelände und stellt den Teilnehmern ausgesuchte Innovationen vor. Die Tour beginnt um 13 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab Anfang Oktober sind Anmeldungen über EuroTier-Webseite möglich.Junge Messebesucher, die ihr Netzwerk ausbauen möchten, sind am 14. November beim YoungFarmersConnect - Career & Networking Event der Jungen DLG genau richtig. Von 16:00 bis 19:00 Uhr können hier interessierte Teilnehmer Unternehmensvertreter, die spannende Jobs zu vergeben haben, Persönlichkeiten der DLG und vor allem die Junge DLG kennenlernen. In der bewusst locker gehaltenen Atmosphäre steht das Networken im Vordergrund. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Junge DLG-Mitglieder haben Vorrang.Für alle, die ein Young Farmers Party-Ticket haben, geht es danach mit einem Shuttlebus zur Eventlocation. Anmeldungen sind ab dem 20. Oktober 2024 möglich.Die Young Farmers Party ist eine Veranstaltung, die speziell für junge Landwirtinnen und Landwirte entwickelt wurde, um ihnen eine Auszeit vom harten Arbeitsalltag zu ermöglichen. Es ist die perfekte Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Freundschaften zu schließen. Besucher können hier eine Mischung aus traditioneller und moderner Musik genießen und dazu tanzen. Die Feier findet am Abend des 14. November ab 18:30 Uhr in der Münchner Halle auf dem Messegelände in Hannover statt. Tickets können ab dem 10. Oktober auf der Eurotier-Website erworben werden.In Halle 13 findet sich die Plattform der EuroTier, die die Themen Beruf, Weiterbildung und Karriere sowie Forschung und Wissenschaft vereint. Hier dreht sich unter anderem alles rund um die berufliche Karriere sowie um Wissenschaft und Forschung. Aussteller und Bildungseinrichtungen präsentieren dort im Bereich Campus & Career ein attraktives Angebot: Hier können Schüler, Studenten, Berufseinsteiger und Fachleute Kontakte zu personalsuchenden Unternehmen knüpfen, sich bei Personalberatungen informieren sowie mehr zu Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erfahren. Fach- und Hochschulen sowie Forschungsinstitute stellen neueste wissenschaftliche Projekte vor. Zudem finden Besucherinnen und Besucher am DLG-Stand (Halle 13, Stand E58) die Junge DLG Lounge, wo sich jungen Nachwuchskräften treffen und austauschen können. Jeden Tag um 11:00 Uhr bietet die DLG hier das Netzwerktreffen „Farm & Fame“ an. Alle Interessierten haben die Gelegenheiten, einen oder mehrere Persönlichkeiten aus dem Agribusiness zu treffen: von der DLG CEO bis hin zu Influencern. Zusätzlich dürfen sich die Besucher auf eine unterhaltsame Mitmachaktion freuen, bei der aktuelle Themen der Landwirtschaft aufgegriffen werden. Darüber hinaus finden interessierte Besucher offene Stellen von EuroTier-Ausstellern an einer Job Wall.Bereits am Vormittag des 13. Novembers (11:00 Uhr) wird die zweite Auflage des tierartübergreifenden Jungzüchter-Treff auf der EuroTier veranstaltet und bietet neben dem Fach- und Ausstellungsprogramm die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken für den züchterischen Nachwuchs (Details folgen in Kürze auf der EuroTier-Webseite).