EuroTier 2024: DLG bietet Einblicke in ihr Fachprogramm

Der DLG-Stand und seine Inhalte stehen unter dem diesjährigen Leitthema „We innovate animal farming“. Fachliche „Themen-Inseln“ informieren über Klimaschutz, Fütterung, Tierwohl, Nachhaltigkeit und Lebensmittelqualität. Hier finden interessierte Besucher auch DLG-geprüfte Exponate mit Prüfberichten, Merkblätter sowie das umfangreiche Verlagsangebot der DLG.Im Rahmen der Themen-Insel „Tierwohl“ informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Testzentrums unter anderem über das DLG-Tierwohl-Label, das im Rahmen des DLG-Programms Milchviehhaltung entwickelt wurde. Das Programm fördert die tiergerechte Haltung von Milchkühen. Es enthält Anforderungen zu Platzangebot, Kontakt zum Außenklima, qualitativ hochwertigem Futter, Beschäftigungsmaterial und Gesundheitsvorsorge und vielen weiteren wichtigen Anforderungen an die Betriebsführung zur tiergerechten Haltung.Für die Auszeichnung mit dem DLG-Tierwohl-Label werden die teilnehmenden Milchviehbetriebe nach den Kriterien des DLG-Programms Milchviehhaltung überprüft. Das Mehr an Tierwohl wird dann über eines der vier verschiedenen DLG-Tierwohl-Label gezeigt: DLG-Tierwohl Basis, DLG-Tierwohl Bronze, DLG-Tierwohl Silber oder DLG-Tierwohl Gold.Das DLG-Programm kann zur Absicherung der Kennzeichnung der Haltungsformstufen 2 (Stall + Platz), 3 (Frischluftstall) und 4 (Auslauf/Weide) eingesetzt werden. Tierhalter haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie mit der Auszeichnung in DLG-Silber und Gold zudem ihre Schlachtkühe über Rindfleischprogramme der LEH-Haltungsform 3 und das BEST Beef-Programm von McDonald’s zu einem Mehrwert vermarkten können.Die Fleischbranche befindet sich in einem Transformationsprozess. Das Ziel der DLG ist es, mit aktuellen Analysen, Qualitätsprogrammen und Best Practice Fachleuten dabei zu helfen, die Zukunft des Fleischsektors aktiv mitzugestalten. Dieses Ziel steht auch bei der Themen-Insel „Lebensmittelqualität“ im Mittelpunkt. Viermal täglich finden hier – im Rahmen einer Aktion des Projektes „Gesamtbetriebliche Haltungskonzepte Mastbullen“ – Verkostungen von HF-Fleisch (milchbetonten Rassen) mit einer Vergleichs-Fleischsorte statt. Ziel ist es neue Perspektiven für die Fleischverwertung von Milchvieh-Bullenkälbern aufzuzeigen. Basis bildet ein sensorischer Vergleich, der im letzten Jahr mit Unterstützung der DLG durchgeführt wurde.Am DLG-Stand sind die DLG Expert Stage und die DLG Studio Stage angesiedelt, die vier Tage lang mit einem umfangreichen Fachprogramm aufwarten. Im Fokus stehen neben Rinder- und Pferdehaltung auch Hofnachfolge, KI, Öffentlichkeitsarbeit oder auch Social Media. Auf der DLG Studio Stage finden Besucherinnen und Besucher ein großes Angebot rund um Campus & Career. So diskutieren am Donnerstag, den 14. November, Experten der TU-München von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr über: „Wissen wächst weiter - Wie begegnen wir dem Fachkräftemangel?". Das gesamte Angebot wird demnächst auf der EuroTier-Website und in der EuroTier-App einsehbar sein.Die International Visitors' Lounge ist der zentrale Anlaufpunkt für alle internationalen Fachbesucher und bietet eine ideale Gelegenheit zum Netzwerken. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher eine Erfrischung genießen und sich umfassend über die Messe sowie die internationalen Aktivitäten der DLG informieren. Darüber hinaus steht die Lounge als Kontaktplattform zur Verfügung, um mit den internationalen Tochtergesellschaften der DLG in Austausch zu treten. Hier erhalten interessierte Besucher Fachinformationen – von Merkblättern und Prüfberichten bis hin zu unseren weltweiten Fachmessen.In der Jungen DLG Lounge trifft sich die Zukunft der Agrarbranche. Egal ob Auszubildender, Studierender oder junger Berufstätiger – die Lounge bietet den idealen Rahmen, um neue Impulse zu sammeln und berufliche Perspektiven zu entdecken. Am Donnerstag, den 14. November, steht der von der Jungen DLG organisierte Young Farmers Day mit einem vielfältigen Programm ganz im Zeichen des Nachwuchses. Ein besonderes Highlight ist das YoungFarmersConnect-Event, bei dem sich die Teilnehmenden mit Gleichgesinnten sowie spannenden Unternehmen vernetzen können, die gezielt nach jungen Talenten suchen.