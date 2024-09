EuroTier 2024: Attraktives Aussteller- und Fachprogramm auf der Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung

DLG Spotlight: Barn Robot Event (Halle 13)

Das diesjährige „Barn Robot Event“ widmet sich der Thematik des automatischen Anschiebens von Futter in Rinderställen. In Halle 13 werden die Roboter auf einer vorbereiteten Fläche im praktischen Einsatz gezeigt. Besucherinnen und Besucher erleben während der Live-Vorführungen, wie automatische Futteranschieber Rinderhalter bei ihrer Arbeit unterstützen können. Zweimal täglich finden moderierte Vorführungen statt, vormittags in deutscher Sprache und nachmittags in Englisch. DLG Spotlight: Kupierverzicht beim Schwein (Halle 15)

EuroTier-Aussteller präsentieren auf der Sonderfläche in Halle 15 bewährte und neuartige Konzepte von der Zucht bis zur Schlachtung, mit denen Betriebe bei der Umsetzung des Kupierverzichts unterstützt werden. Betreut wird das Spotlight durch ausgewiesene Expertinnen und Experten der Offizialberatung, die an allen Messetagen wertvolle Tipps geben und das multifaktoriell gelagerte Thema aus allen Blickwinkeln beleuchten. DLG Spotlight: TopTierTreff (Halle 11)

Ein Muss für nationale und internationale Rinderzüchter ist der TopTierTreff (Halle 11). Hier präsentieren sich führende deutsche und internationale Zuchtunternehmen und -organisationen aus dem Milch- und Fleischrinderbereich mit ihren Zuchttieren. Zudem können Fachbesucher nationale und internationale Schaf- und Ziegenrassen in Augenschein nehmen. Zuchttiere und Nachzuchttiere der verschiedenen Milchrassen werden auf der Bühne des TopTierTreffs mehrmals täglich präsentiert und von Experten kommentiert. Ein Fachprogramm rund um Züchtungsfragen sowie die Milch- und Fleischerzeugung runden das Informationsangebot ab. DLG Spotlight: KI im Geflügelbetrieb (Halle 17)

Das DLG Spotlight „KI im Geflügelbetrieb“ will die Möglichkeiten der stetig fortschreitenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Automatisierung und Digitalisierung in der Geflügelhaltung aufzeigen und anhand von Beispielen veranschaulichen. Auf der Sonderfläche präsentieren Start-ups und etablierte Unternehmen ihre KI-basierten Lösungen für die Geflügelhaltung von der In-ovo-Geschlechtsbestimmung bis zum Tierwohl- und Tiergesundheitsmonitoring. DLG Spotlight Inhouse Farming (Halle 24)

Wie funktioniert die automatisierte Zucht von Insekten als hochwertiges Proteinfutter auf dem Hof? Welche Herausforderungen bestehen bei der industriellen Aufzucht von Insekten als Nahrungsquelle? Das sind die Fragen, die auf dem DLG Spotlight „Inhouse Farming“ in Halle 24 mit ausgewählten Exponaten praxisorientiert thematisiert werden. Die definierte Präsentationsfläche bietet dem Fachpublikum eine kompakte Möglichkeit für intensive Fachgespräche und Einblicke in ausgewählte Technologien und Lösungsansätze für die neuen Agrar- und Foodsysteme mit Schwerpunkt Insekten. Zusätzliche Themen sind Aquakultur und Vertical Farming in Kreislaufwirtschaftssystemen. Expert Stages: Themen-Hot-Spots der Tierhaltungsbranche

Auf der Expert Stage „Geflügel“ geht es um Innovationen und Trends in der Geflügelhaltung und -zucht, der Tiergesundheit, Fütterung und Vermarktung. Die Expert Stage „Schwein“ bietet Besucherinnen und Besuchern einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen bei der Zucht, Fütterung, Haltung und Stallklimatisierung. Thematische Abwechslung bietet das Programm auf den beiden Bühnen am DLG-Stand (Halle 13, Stand E 58): Die Experten-Sessions zur „Direktvermarktung und Hofschlachtung“ behandeln Themen wie die mobile Schlachtung, rechtliche Rahmenbedingungen, Vermarktungsstrategien sowie wirtschaftliche Aspekte der Direktvermarktung. Den Pferden widmet die EuroTier in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. Täglich behandeln zwei Fachvorträge auf der Expert Stage des DLG-Stands in Halle 13 Brennpunktthemen von Pferdebetrieben. Thematisiert werden unter anderem die Gestaltung von Ausläufen, Witterungsschutz, Futtergewinnung, Fütterung und Mistverwertung. Die beiden Expert Stages „Inhouse Farming“ und „EnergyDecentral“ ergänzen das umfassende Angebote an Vorträgen und Diskussionen.

International Cattle & Pig Event am 11. November 2024

International Poultry Conference am 11. November 2024

Inhouse Farming Event am 11. November 2024

Internationale Konferenz Ukraine/Moldawien am 13. November 2024

Animal Health Event am 14. November 2024

Mit der hohen Anzahl erwarteter Aussteller, 13 vollbelegten Hallen mit rund 220.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und einem hochkarätigen internationalen Fach- und Informationsprogramm wird die EuroTier im November wieder das Highlight der internationalen Tierhaltungsbranche sein. Zudem findet im Rahmen der EuroTier 2024 die World Poultry Show statt. Hier wird den Besucherinnen und Besuchern ein umfassendes Angebot an internationalen Lösungen für die Geflügelhaltung präsentiert.Die EuroTier präsentiert die neuesten Entwicklungen in der Rinder-, Schweine- und Geflügelproduktion, einschließlich branchenübergreifender Themen wie alternativen Proteinen, Genetik, Futtermittel und Betriebsmittel, Haltungs- und Fütterungssysteme, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung. Melk- und Kühltechnologien, Tierhaltung, Entmistung und Transport sind weitere Themen. Die EuroTier 2024 wird sich damit als Weltleitmesse für professionelle Tierhaltung und Livestock-Management einem internationalen Fachpublikum präsentieren, ist sich EuroTier-Projektleiterin Ines Rathke sicher: „Die EuroTier 2024 gibt unter dem Leitthema „We innovate animal farming“ Antworten auf die Herausforderungen der internationalen Tierhaltungsbranche, indem sie die aktuellen Themen Tierwohl, Nachhaltigkeit, Automatisierung, Robotik und Digitalisierung in den Fokus des Ausstellungs- und Fachprogramms der Weltleitmesse rückt. Auch das hohe Interesse an neuen Trends und Innovationen zeigt die Bedeutung der EuroTier als Leitmesse auch für Investitionen.“Auf der EuroTier sind zahlreiche internationale und nationale Marktführer sowie junge innovative Unternehmen und Start-ups vertreten. 25 Länderpavillons aus landwirtschaftlichen Regionen und Länder u. a. aus den USA (Nebraska), Spanien, China, Südkorea, Finnland und Kanada unterstreichen die hohe Internationalität der Fachmesse, rund 65 Prozent der angemeldeten Aussteller kommen aus dem Ausland.Einen Überblick über die vertretenen Unternehmen liefert das digitale Ausstellerverzeichnis. Hier sind alle angemeldeten Aussteller der EuroTier 2024 auf der Webseite und in der App gelistet. Zu den zur EuroTier 2024 angemeldeten Unternehmen zählen: ADM, Aviagen, B. Strautmann & Söhne, Big Dutchman, Boehringer Ingelheim, BRS, BvL, Cobb Europe, CPM, Dairymaster, Danish Genetics, Facco, Faresin, Fliegl, Förster-Technik, GGI-Spermex, Gummiwerk Kraiburg, H. Wilhelm Schaumann, Hellmann Poultry, Hubbard, JCB, John Deere, Joskin S.A., Jourdain SAS, Kuhn, Lely, Lubing, Marel, Masterrind, Merlo, Meyer-Lohne, Miavit, Moba, Patura, Pas Reform, Röhren- und Pumpenwerk Bauer, Rudolf Hörmann, Sanovo, Schauer, Schäffer, Siloking, Trioliet, VDL, Weda, Weidemann, Wolf System, ZDG, Zeppelin, Zucami und Zunhammer.Im Rahmen des diesjährigen Leitthemas zeigen die Aussteller der EuroTier 2024 auf vielfältige Weise, mit welchen neuen, innovativen Ansätzen und Strategien sie die Effizienz, Nachhaltigkeit und ethischen Standards der Tierhaltung verbessern. Und auch im Fachprogramm steht „We innovate animal farming“ im Mittelpunkt, mit insgesamt 400 Vorträgen und Diskussionsrunden. Wohin die Reise für die professionelle Nutztierhaltung hingehen kann, zeigt die EuroTier in ihrem Fachprogramm in verschiedenen DLG Spotlights und Expert Stages.Die DLG widmet sich schon seit vielen Jahren dem Einsatz von Agrarrobotern. Mit FarmRobotix hat sie jetzt eine neue Plattform für Robotik, Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Landwirtschaft geschaffen, die ein Forum für Know-how-Transfer und Networking bieten soll. Auf der EuroTier 2024 wird sich FarmRobotix in einer Kombination aus Ausstellungs- und Fachprogramm sowie Live-Vorführungen präsentieren. Neben täglich stattfindenden Vorträgen auf der DLG-Expert Stage können Besucher Roboter auf speziellen Demoflächen in Aktion erleben und praktische Einblicke in den Betrieb von autonomen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten bekommen.Auf der EuroTier 2024 treffen sich Tierhalterinnen und Tierhalter, das Agribusiness sowie Expertinnen und Experten zum Networking und fachlichen Austausch. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen der DLG werden zur EuroTier 2024 wieder diverse Konferenzen und Abend-Events angeboten:Zusätzlich findet der jährlich stattfindende bpt-Kongress des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte (bpt) teilparallel zur EuroTier vom 14. bis 16. November 2024 statt. Das Fachprogramm bietet ATF-anerkannte Fortbildungen (ATF = Akademie für tierärztliche Fortbildung) für die Kleintier-, Pferde- und Nutztierpraxis sowie für Praxismanagement und Lebensmittelsicherheit. Für Tierarzthelferinnen und tiermedizinische Fachangestellte findet eine eintägige Fortbildung mit inhaltlicher Anbindung zum tierärztlichen Hauptprogramm statt. Es gelten besondere Zulassungskriterien und berufliche Qualifikationsnachweise.Der Young Farmers Day am 14. November ist der zentrale Treffpunkt für alle, die am Anfang ihrer Karriere in der Landwirtschaft und im Agribusiness stehen. Egal, ob Junglandwirt, Student, Schüler oder Young Professional in der landwirtschaftlichen vor- oder nachgelagerten Industrie, hier ist für jede/n etwas dabei. Das abwechslungsreiche Programm bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen, spannenden Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu lauschen und sich an Mitmachaktionen am DLG-Stand zu beteiligen. Den krönenden Abschluss des Tages bildet die „Young Farmers Party“ in der Münchner Halle auf dem Messegelände.In Halle 13 findet sich die Plattform der EuroTier, die die Themen Beruf, Weiterbildung und Karriere sowie Forschung und Wissenschaft vereint. Hier dreht sich unter anderem alles rund um die berufliche Karriere sowie um Wissenschaft und Forschung. Aussteller und Bildungseinrichtungen präsentieren dort im Bereich Campus & Career ein attraktives Angebot: Hier können Schüler, Studenten, Berufseinsteiger und Fachleute Kontakte zu personalsuchenden Unternehmen knüpfen, sich bei Personalberatungen informieren sowie mehr zu Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erfahren. Fach- und Hochschulen sowie Forschungsinstitute stellen neueste wissenschaftliche Projekte vor. Darüber hinaus finden interessierte Besucher offene Stellen von EuroTier-Ausstellern an einer Job Wall.Das Fachprogramm der EuroTier und der EnergyDecentral wird von der DLG in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen gestaltet. Fachpartner der beiden Leitmessen sind u. a.: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V. (bpt), Bundesverband Rind und Schwein e. V. (BRS), Bundesverband für Tiergesundheit e. V. (BfT), Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT), European Dairy Farmers e. V. (EDF), European Pig Producers e. V. (EPP), European Poultry Club e. V. (EPC), Fachverband Biogas e. V., Forum Moderne Landwirtschaft e. V., ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V., VDMA Power Systems, Verband der Landwirtschaftskammern e. V. (VLK) und der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG).Parallel zur EuroTier finden die EnergyDecentral und die Inhouse Farming – Feed & Food Show in Hannover statt. Die EnergyDecentral hat sich als führende Plattform der dezentralen Energieversorgung etabliert. Sie bildet die gesamte Wertschöpfungskette einer nachhaltigen Energieproduktion ab: Ressourcen, Energieerzeugung und Smart Energy. Weltweiter B2B-Treffpunkt für Agrar- und Food-Systeme der Zukunft wird die Inhouse Farming – Feed & Food Show sein. Eng vernetzt mit der landwirtschaftlichen Praxis bietet die Inhouse Farming – Feed & Food Show fachliche Informationen, Perspektiven, Innovationen und Business – von Feed bis Food. Beide Angebote stellen eine optimale Erweiterung des fachlichen Angebots der EuroTier dar.