EnergyDecentral 2024: Leitmesse für dezentrale Energieversorgung liefert relevante Impulse für die Branche

„Die EuroTier und EnergyDecentral 2024 haben eindrucksvoll gezeigt, wie Innovationskraft und Produktivität Hand in Hand gehen können. Hier in Hannover haben wir zukunftsweisende Lösungen für die Tierhaltung und erneuerbare Energien erlebt, die sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch Tierwohl und Nachhaltigkeit voranbringen. In Zeiten globaler Herausforderungen haben die Messen bewiesen, dass wir gemeinsam an den richtigen Stellschrauben arbeiten und unsere Aussteller die passenden Antworten auf die unternehmerischen Fragen der Branche haben“, so Freya von Czettritz, CEO der DLG Holding GmbH.„Die Besucher zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Ausstellungsangebot und den fachlichen Themen der EuroTier, EnergyDecentral und Inhouse Farming – Feed & Food Show, was eine Zustimmung von 95 Prozent in der Besucherbefragung bestätigt. Besonders großes Interesse galt den Themen Haltungs- und Fütterungstechnik, Melk- und Kühltechnik, Stall- und Hallenbau, Futtermittel und Züchtungsthemen sowie aktuellen Angeboten für die dezentrale Energieerzeugung und alternative Futter- und Lebensmittelerzeugung“, so Ines Rathke, Projektleiterin der EuroTier. Rund 42 Prozent der Entscheider reisten aus dem Ausland an. Darunter waren zahlreiche Fachbesucher aus den Niederlanden, China, Polen, Österreich, Italien, Spanien, Belgien, Frankreich, aus der Schweiz und der Türkei sowie aus China, weiteren asiatischen Ländern und aus Süd- und Nordamerika. Zudem nutzten weit über 600 Journalisten aus 46 Ländern die EuroTier und die EnergyDecentral, um sich über aktuelle Trends und Innovationen zu informieren.Ein gut besuchter Treffpunkt war die Expert Stage „EnergyDecentral“. Hier fanden Besucherinnen und Besucher einen kompakten Überblick über innovative und zukunftsweisende Technologien sowie ein vollständiges Angebot rund um Produkte und Dienstleistungen der dezentralen Energieerzeugung und deren Infrastruktur. Von „Innovationen in der Biogasbranche“, „Grüne Gase“, „Biogas auf den Strommärkten der Zukunft“ bis hin zu „Prozessoptimierung und Praxiserfahrungen“ konnten interessierte Fachbesucher alles rund um die dezentrale Energieversorgung von morgen erfahren. Für das internationale Publikum fand unter anderem die englischsprachige Vortragsreihe "Powering Tomorrow: Biogas Innovations and Real-World Applications" statt. Zudem wurden alle Vorträge mithilfe eines KI-Übersetzungstools simultan in deutsche und englische Sprache übersetzt. So waren alle Fachveranstaltungen für alle Fachbesucher zugänglich.Das Fachprogramm wurde in enger Kooperation mit und von wichtigen Organisationen, wie dem Fachverband Biogas, dem Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), gestaltet.Der Bereich Photovoltaik bildet einen immer größeren Schwerpunkt für die Landwirtschaft im Bereich der dezentralen Energieerzeugung. Sowohl die Ausbauziele der Bundesregierung als auch der steigende Energiebedarf für die Elektrifizierung der Landwirtschaft schaffen ein enormes Investitionspotenzial für Freiflächenanlagen, Speicher und Agri-PV. Das spiegelte sich auch auf der EnergyDecentral 2024 wider. Hier kamen 50 der rund 300 Aussteller aus dem Solar-Sektor oder hatten solare Produkte und Dienstleistungen in ihrem Angebot.Im Rahmen des DLG Spotlights „Solar-Offensive“ bot die EnergyDecentral in Kooperation mit den Fachmedien photovoltaik und pv Europe aus dem Gentner Verlag Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, eine kostenfreie Erstberatung über die Chancen der Photovoltaik für ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Anspruch zu nehmen. Sieben Institutionen und Firmen waren im Rahmen des DLG Spotlights vertreten. Laut einer Schätzung des Gentner Verlags fanden im Verlauf der Messe rund 60 Beratungsgespräche statt.Für alle Fachbesucher, die an den neuesten Innovationen, Rahmenbedingungen und Kontaktmöglichkeiten zur Flexibilisierung von Biogasanlagen interessiert sind, war das Forum Speicherkraft in Halle 24 auf der EnergyDecentral 2024 das passende Ziel. Hier trafen sich Experten und Unternehmen, um ihr Wissen und ihre technologischen Lösungen vorzustellen. Mit einem Fachforum für Vorträge und der direkten Anbindung an eine Vielzahl von Unternehmen mit perfekten Lösungen konnten Besucherinnen und Besucher des Forums direkt in die Welt der Flexibilisierung eintauchen. Organisiert wurde das Forum von den Flexperten mit Unterstützung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe und der DLG.Die nächste EuroTier, EnergyDecentral und Inhouse Farming – Feed & Food Show finden vom 10. bis 13. November 2026 in Hannover statt. Bereits schon jetzt haben sich rund 700 Unternehmen als Aussteller für die nächste Veranstaltung angemeldet.