EnergyDecentral 2024: Expert Stage nimmt Energie, Grüne Gase und Biogas in den Fokus

Auf der Expert Stage „EnergyDecentral“ (Halle 25) finden Besucherinnen und Besucher einen kompakten Überblick über innovative und zukunftsweisende Technologien sowie ein vollständiges Angebot rund um Produkte und Dienstleistungen der dezentralen Energieerzeugung und deren Infrastruktur.Die Expert Stage „EnergyDecentral“ bietet Fachbesuchern täglich die Möglichkeit, Vorträge zu verfolgen und sich im Rahmen von offenen Podiumsdiskussionen mit Experten auszutauschen.Am Eröffnungstag, den 12. November, dreht sich auf der Expert Stages alles rund um „Innovationen in der Biogasbranche“. Am Mittwoch, den 13. November, folgen „Grüne Gase“. Am Donnerstag, den 14. November, befassen sich ausgewählte Experten und Expertinnen mit „Biogas auf den Strommärkten der Zukunft“. Am Abschlusstag der Messe ist das Leitthema der Bühne: „Prozessoptimierung und Praxiserfahrungen“. Die Bühne wird täglich von 10 Uhr bis 15 Uhr bespielt. Es werden Vorträge in deutscher und englischer Sprache angeboten. Wichtige Organisationen, wie der Biogas Fachverband, der Landesverband Erneuerbare Energien und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau | Bremen e.V. (VDMA), sind aktiv involviert.Die englischsprachige Vortragsreihe "Powering Tomorrow: Biogas Innovations and Real-World Applications" findet am Mittwoch, den 13. November, und am Donnerstag, den 14. November, jeweils von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Der Biogas Fachverband moderiert die Vorträge, die sich auf internationale Innovationen und praxisorientierte Anwendungen im Biogasbereich konzentrieren.Parallel zur EnergyDecentral findet die EuroTier in Hannover statt. Die Weltleitmesse für Tierhaltungs-Profis bietet einen Überblick an Produkten und Dienstleistungen für die gesamte Wertschöpfungskette zur Herstellung tierischer Lebensmittel: Genetik, Futtermittel, Haltungssysteme, Klima- und Umwelttechnik, Melk- und Kühltechnik, Entmistung, Transport, Betriebsmittel, Zubehör, Verarbeitung, Vermarktung sowie digitale Lösungen und Dienstleistungen für die landwirtschaftliche Erzeugung. Sie stellt damit einen optimalen Rahmen für das fachliche Angebot der EnergyDecentral dar. Weltweiter B2B-Treffpunkt für Agrar- und Food-Systeme der Zukunft wird die Inhouse Farming – Feed & Food Show sein. Eng vernetzt mit der landwirtschaftlichen Praxis bietet die Inhouse Farming fachliche Informationen, Perspektiven, Innovationen und Business – von Feed bis Food.